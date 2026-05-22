देसी दिल और विदेशी स्टाइल, Tata की मदद से बनेगी Jeep की नई SUV

Tata-Jeep Partnership: भारतीय SUV बाजार में अब एक नया और दिलचस्प बदलाव देखने को मिल सकता है. अमेरिकी कार कंपनी Jeep अब अपनी नई SUV को भारतीय टच के साथ लाने की तैयारी कर रही है. Stellantis ने अपने ग्लोबल प्लान के तहत भारत में Tata Motors के साथ साझेदारी को और मजबूत करने का फैसला लिया है. खास बात यह है कि आने वाली नई Jeep SUV को Tata के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा सकता है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह नई SUV Jeep Compass से नीचे पोजिशन की जाएगी और इसे ज्यादा लोकलाइज्ड बनाया जाएगा. इससे कंपनी को कीमत कम रखने और ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है. Jeep लंबे समय से भारत में अपनी बिक्री बढ़ाने की कोशिश कर रही है और Tata के साथ यह नया कदम कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है. SUV बाजार में इसका असर आने वाले समय में साफ दिखाई दे सकता है.

Tata के प्लेटफॉर्म पर बनेगी नई Jeep SUV

जानकारी के मुताबिक नई Jeep SUV Tata Motors के नए Argos प्लेटफॉर्म पर तैयार की जा सकती है. यही प्लेटफॉर्म Tata Sierra को भी सपोर्ट करता है. इस प्लेटफॉर्म की मदद से Jeep भारत के लिए एक नई 4 मीटर से बड़ी SUV बना सकती है. कंपनी का मकसद ज्यादा लोकलाइजेशन के जरिए लागत कम करना और कार को ज्यादा प्रतिस्पर्धी कीमत पर लॉन्च करना है.

अभी Jeep की गाड़ियां कीमत के मामले में काफी प्रीमियम मानी जाती हैं, जिसकी वजह से बिक्री पर असर पड़ता है. ऐसे में Tata के साथ तकनीकी साझेदारी Jeep को भारतीय बाजार में मजबूत बना सकती है. माना जा रहा है कि नई SUV का डिजाइन और फील Jeep वाला ही रहेगा, लेकिन अंदर कई टेक्निकल चीजें Tata से ली जा सकती हैं. इससे ग्राहकों को प्रीमियम SUV का अनुभव थोड़ी कम कीमत में मिल सकता है.

यह भी पढ़ें: Ten Minute Ambulance Aid: नेशनल हाईवे पर हो गया हादसा तो न हों परेशान, अब 10 मिनट में आ जाएगी एंबुलेंस

नया पेट्रोल इंजन और एक्सपोर्ट पर भी रहेगा फोकस

नई Jeep SUV में Tata का नया 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यह Jeep के लिए काफी अहम साबित होगा क्योंकि Compass रेंज में फिलहाल पेट्रोल इंजन का विकल्प नहीं है. नए इंजन के आने से कंपनी ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है. इसके अलावा लोकल प्रोडक्शन बढ़ने से Jeep अपनी गाड़ियों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने पर भी ध्यान दे सकती है.

Stellantis और Tata का जॉइंट वेंचर पिछले 20 सालों से चल रहा है, लेकिन अब यह साझेदारी नए स्तर पर पहुंचती दिखाई दे रही है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर Jeep सही कीमत और बेहतर फीचर्स के साथ यह SUV लॉन्च करती है तो भारतीय बाजार में कंपनी की स्थिति मजबूत हो सकती है. खासकर Hyundai, Mahindra और Tata जैसी कंपनियों को इससे कड़ी टक्कर मिल सकती है.

यह भी पढ़ें: क्या आपने कभी इस्तेमाल किया है ऑटोमैटिक कार का L गियर? इसका काम जानकर चौंक जाएंगे