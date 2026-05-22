हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशTwisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा मामले की होगी सीबीआई जांच, मध्य प्रदेश सरकार ने की सिफारिश

Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा मामले की होगी सीबीआई जांच, मध्य प्रदेश सरकार ने की सिफारिश

Twisha Sharma Case: मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल की ट्विशा शर्मा दहेज मृत्यु मामले की जांच CBI को सौंपने की सिफारिश की, परिजनों ने साक्ष्य छिपाने के आरोप लगाए.

By : अंबुज पांडेय | Updated at : 22 May 2026 12:40 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल की ट्विशा शर्मा के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने की सिफारिश की है. मामले में मृतका के परिजनों ने साक्ष्य छिपाने और जांच को प्रभावित करने के आरोप लगाते हुए CBI जांच की मांग की थी. परिजनों का आरोप है कि ट्विशा के ससुराल पक्ष में शामिल एक पूर्व जिला जज के प्रभाव के कारण निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती है.

राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कथित दहेज मृत्यु के मामले में थाना कटारा हिल्स, भोपाल नगरीय में अपराध क्रमांक 133/2026 दर्ज किया गया था. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 80(2), 85, 3(5) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 के तहत केस दर्ज है.

ट्विशा शर्मा केस: 12 मई का दर्दनाक संयोग, दामाद से पहली बार मिले थे, एक साल बाद इसी दिन खोई बेटी

अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य शासन ने मामले के अनुसंधान को CBI को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है. इसके तहत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने CBI को पूरे राज्य में जांच संबंधी शक्ति और क्षेत्राधिकार देने की सहमति प्रदान की है. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह सहमति मामले से जुड़े अपराध, दुष्प्रेरण और कथित षड्यंत्र की जांच पर भी लागू होगी.

हाईकोर्ट पहुंचे परिजन

इन सबके बीच अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के परिजनों ने उसके शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए शुक्रवार को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का रुख किया. ट्विशा के परिजनों के वकील ने बताया कि दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए दायर की गई याचिका में पहले पोस्टमार्टम को चुनौती दी गई है और कहा गया है इसकी रिपोर्ट में बहुत सारी खामियां हैं.  

दो दिन पहले भोपाल की एक अदालत ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग वाली ट्विशा के परिजनों की याचिका को खारिज कर दिया था.ट्विशा के परिजनों के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि परिवार ने भोपाल के एम्स में हुए पहले पोस्टमार्टम में खामियों को बताते हुए दूसरे पोस्टमार्टम के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया है.

पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास व पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 (2), 85 और 3 (5) के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read More
Published at : 22 May 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
CBI MP News Bhopal News MADHYA PRADESH NEWS Twisha Sharma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा मामले की होगी सीबीआई जांच, मध्य प्रदेश सरकार ने की सिफारिश
ट्विशा शर्मा मामले की होगी सीबीआई जांच, मध्य प्रदेश सरकार ने की सिफारिश
मध्य प्रदेश
ट्विशा शर्मा केस: 12 मई का दर्दनाक संयोग, दामाद से पहली बार मिले थे, एक साल बाद इसी दिन खोई बेटी
ट्विशा शर्मा केस: 12 मई का दर्दनाक संयोग, दामाद से पहली बार मिले थे, एक साल बाद इसी दिन खोई बेटी
मध्य प्रदेश
MP Rajya Sabha Elections 2026: मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान, 18 जून को वोटिंग और काउंटिंग
मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान, 18 जून को वोटिंग और काउंटिंग
मध्य प्रदेश
जमानत शर्तों का पालन नहीं कर रही ट्विशा शर्मा की आरोपी सास गिरिबाला सिंह, पुलिस के 3 नोटिस किए नजरअंदाज
जमानत शर्तों का पालन नहीं कर रही ट्विशा शर्मा की आरोपी सास गिरिबाला सिंह, पुलिस के 3 नोटिस किए नजरअंदाज
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari Vs Humayun Kabir | Chaar Ki Chaal: बंगाल में बकरीद से पहले सियासी भूचाल,बढ़ेगा तनाव?
Sansani:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस Twisha Sharma की मौत एक रहस्य ...! | Sansani
Sansani | Crime News:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत एक रहस्य बन गई है...!
“Bandar” trailer देख fans को भूल गया “Animal”, Bobby Deol की acting की हो रही तारीफ
Honda अब वापस आ गई with new City, EV and sub 4m SUV | #honda #hondacity #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट बंद होने पर गुस्से में आईं महुआ मोइत्रा, बोलीं- 'आवाज...'
कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट बंद होने पर गुस्से में आईं महुआ मोइत्रा, बोलीं- 'आवाज...'
दिल्ली NCR
उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 3 दिन के लिए जेल से आएंगे बाहर
उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 3 दिन के लिए जेल से आएंगे बाहर
इंडिया
अमिताभ बच्चन से लेकर सारा अली खान संग फिल्में कर चुका एक्टर निकला खूनी, सालों तक पहचान नहीं पाई पुलिस
अमिताभ बच्चन से लेकर सारा अली खान संग फिल्में कर चुका एक्टर निकला खूनी, सालों तक पहचान नहीं पाई पुलिस
स्पोर्ट्स
“शोक मनाने का वक्त भी नहीं मिला”, पूर्व भारतीय स्टार ने सुनाई भावुक आपबीती
“शोक मनाने का वक्त भी नहीं मिला”, पूर्व भारतीय स्टार ने सुनाई भावुक आपबीती
इंडिया
Explained: 35 करोड़ साल पहले भारत के दलदल से निकले कॉकरोच! मल से साथियों को भेजते सिग्नल, इंसानों से कैसे शुरू हुई दुश्मनी?
35 करोड़ साल पहले भारत से निकले कॉकरोच! मल से भेजते सिग्नल, इंसानों से कैसे शुरू हुई दुश्मनी?
बिहार
'अगर बकरीद में कुर्बानी होती है तो…', गाय पर सियासत के बीच नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा बयान
'अगर बकरीद में कुर्बानी होती है तो…', गाय पर सियासत के बीच नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा बयान
विश्व
'भारत को जितना तेल चाहिए अमेरिका उतना देने को तैयार', इंडिया विजिट से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान
'भारत को जितना तेल चाहिए अमेरिका उतना देने को तैयार', इंडिया विजिट से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
कितने तापमान पर झुलस सकती है इंसान की स्किन, जानें हमारा शरीर कितने टेम्परेचर के लिए बना है?
कितने तापमान पर झुलस सकती है इंसान की स्किन, जानें हमारा शरीर कितने टेम्परेचर के लिए बना है?
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget