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हिंदी न्यूज़ऑटोJanmashtami पर Mathura-Vrindavan जा रहे, Car में जरूर रखें ये चीजें

Janmashtami पर Mathura-Vrindavan जा रहे, Car में जरूर रखें ये चीजें

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा-वृंदावन कार से जा रहे हैं तो ये जरूरी चीजें साथ रखना न भूलें. जानिए रोड ट्रिप को आरामदायक और बिना परेशानी के पूरा करने की खास चेकलिस्ट.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 03 Sep 2026 03:10 PM (IST)
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हमारे देश में 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा. जिसके लिए हर तरफ सारी तैयारियां हो चुकीं हैं. हमेशा ही श्रीकृष्ण जन्माष्टमी में दूर-दूर से लोग मथुरा-वृंदावन आते हैं और बांके बिहारी और बाल गोपाल के दर्शन करते हैं. बता दें कि, दिल्ली-एनसीआर और आसपास के राज्यों से लाखों लोग इस खास मौके पर अपनी पर्सनल कार या बाइक से रोड ट्रिप प्लान करते हैं. लेकिन जन्माष्टमी के दौरान मथुरा और वृंदावन में भीड़, ट्रैफिक डायवर्जन और लंबा जाम लगना बेहद आम बात है.

इसलिए ऐसे में अगर आपकी गाड़ी में सफर से जुड़ी जरूरी चीजें मौजूद नहीं हैं तो भक्ति का यह सफर परेशानी और सिरदर्द में बदल सकता है. अगर आप भी इस जन्माष्टमी अपनी कार से मथुरा-वृंदावन जाने की तैयारी कर रहे हैं तो घर से निकलने से पहले अपनी कार में कुछ बेहद जरूरी चीजें रखना बिल्कुल न भूलें. चलिए जानतें हैं वह कौन सी चीजें हैं.

इन चीजों का रखें ध्यान

बता दें कि, मथुरा-वृंदावन के रास्ते में पड़ने वाले एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर आपको कई टोल प्लाजा मिलेंगे. त्योहार के समय टोल पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं इसलिए अपनी कार के फास्टैग को पहले से ही पर्याप्त बैलेंस के साथ रिचार्ज करके रखें ताकि बिना रुके आसानी से टोल पार कर सकें.

जबकि इसके अलावा रास्ते में भले ही डिजिटल पेमेंट आसानी से हो जातें हो लेकिन वृंदावन के संकरे बाजारों, लोकल पार्किंग और छोटे ढाबों पर कई बार नेटवर्क काम नहीं करता. इसलिए अपनी जेब और कार के डैशबोर्ड में पर्याप्त कैश जरूर रखें. गाड़ी के सभी जरूरी कागजात जैसे आरसी, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी साथ रखें.


Janmashtami पर Mathura-Vrindavan जा रहे, Car में जरूर रखें ये चीजें

Image Credit- AI Generated

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ड्राई फ्रूट्स और पानी की बोतलें

वहीं, जन्माष्टमी पर मथुरा और वृंदावन के लगभग सभी मुख्य रास्तों को नो-व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाता है जिसकी वजह से कारों को शहर के बाहरी हिस्से में बनी पार्किंग में ही पार्क करना पड़ता है. इसके बाद मंदिर तक पहुंचने के लिए लंबा पैदल सफर तय करना पड़ सकता है या फिर जाम में घंटों फंसे रहना पड़ सकता है.

ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अपनी कार में पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी, ओआरएस या इलेक्ट्रॉल के पैकेट, बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स और एनर्जी बार्स जरूर रखें. यह सामान जाम में फंसे होने पर आपको और आपके परिवार को डिहाइड्रेशन और भूख से बचाएगा.


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Image Credit- AI Generated

जरूरी फर्स्ट-एड किट भी रखें साथ 

बता दें कि, भीड़भाड़ वाले रास्तों पर जीपीएस नेविगेशन का लगातार इस्तेमाल करने और तस्वीरें खिंचने से मोबाइल की बैटरी बहुत तेजी से खत्म होती है. कई बार जाम में फंसे होने के दौरान कार की बैटरी बंद करके बैठना पड़ता है. इसलिए अपनी कार में एक फुल चार्ज पोर्टेबल पावर बैंक और मोबाइल कार चार्जर हमेशा तैयार रखें.

इसके साथ ही कार में एक छोटी फर्स्ट-एड किट जरूर रखें जिसमें सिरदर्द, एसिडिटी, उल्टी, मोच की बाम, बैंडेज और ओरिजिनल दवाइयां मौजूद हों. लंबी पैदल यात्रा के बाद पैरों में दर्द या थकान होना स्वाभाविक है ऐसे में यह दवाइयां आपके बहुत काम आएंगी.

स्पेयर कार की और कम्फर्टेबल फुटवेयर

जानकारी दें दे कि, जन्माष्टमी के दिन वृंदावन और मथुरा में पार्किंग मिलना किसी चुनौती से कम नहीं होता. कई बार दूर दराज बनी अस्थायी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है जहां से मंदिर की दूरी काफी होती है. ऐसे में कार में स्पेयर यानी दूसरी चाबी रखना बहुत समझदारी का काम है.

जिसे परिवार का कोई दूसरा सदस्य अपने पास रख सके. इसके अलावा कार में एक जोड़ी आरामदायक और हल्के जूते या चप्पल जरूर रखें क्योंकि मंदिरों के दर्शन के लिए आपको काफी पैदल चलना पड़ेगा. अगर आपकी कार में एक एक्स्ट्रा छाता और छोटी टॉर्च भी रखी हो तो रात के समय या अचानक होने वाली बारिश में आपको किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: कार-बाइक खरीदने का प्लान, पहले जान लें Insurance का नया गणित

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 03 Sep 2026 03:10 PM (IST)
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