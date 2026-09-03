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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP का साथ क्यों दिया? सोनम वांगचुक का खुलासा, बोले-'पाकिस्तान में...'

CJP का साथ क्यों दिया? सोनम वांगचुक का खुलासा, बोले-'पाकिस्तान में...'

एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने एक पॉडकास्ट में कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि उन्होंने जमीनी हकीकत, उपलब्ध आंकड़ों और आंदोलन के सदस्यों से बातचीत करने के बाद ही अपना समर्थन दिया था.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 03 Sep 2026 02:58 PM (IST)
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एक्टविस्ट सोनम वांगचुक ने उन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है जिनमें कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन से उनके जुड़ने और उसके विदेशी संबंधों की बात कही जा रही थी. वांगचुक ने कहा कि उन्होंने जमीनी हकीकत, उपलब्ध आंकड़ों और आंदोलन के सदस्यों से बातचीत करने के बाद ही अपना समर्थन दिया था.

क्या आप CIA से जुड़े हैं?
प्रखर गुप्ता के साथ एक पॉडकास्ट में वांगचुक से इस आंदोलन की फंडिंग और विदेशी संबंधों पर सवाल पूछे गए थे. प्रखर ने मजाकिया अंदाज में पूछा था, "क्या आप CIA से जुड़े हैं? जिस तरह से यह सब हुआ, ऐसा लगता है कि कोई CIA एजेंट ही इतना समझदारी भरा काम कर सकता है. इस पर वांगचुक ने हंसते हुए जवाब दिया, "अगर मैं ऐसा हूं, तो मुझे खुद अभी तक इसका पता नहीं चला है. हो सकता है उनका नौकरी देने का तरीका इतना गुप्त हो कि इंसान के मरने के 500 साल बाद भी उसे इसका पता न चले."

गौरतलब है कि सोनम वांगचुक जंतर-मंतर पर CJP के नेतृत्व में हुए उन प्रदर्शनों का मुख्य हिस्सा थे, जो जून में शुरू हुए थे. परीक्षाओं में गड़बड़ी के मुद्दे पर हुए इन प्रदर्शनों के बाद जुलाई में तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था. वांगचुक ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी की थी.

CJP के दावों और डेटा की जांच पर वांगचुक का जवाब
CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके की पढ़ाई-लिखाई के दावों और पाकिस्तान, बांग्लादेश या अमेरिका से कथित संबंधों पर वांगचुक ने कहा कि ''उन्होंने खुद कोई बहुत बड़ी जांच एजेंसी की तरह रिसर्च नहीं की थी. जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका यह फैसला उन्हें दिखाए गए डेटा पर आधारित था, तो उन्होंने कहा, "हां, ये डेटा पर आधारित था. हमारे उपराज्यपाल (LG) सहित कई अधिकारी कह रहे थे कि इस आंदोलन को बांग्लादेश, पाकिस्तान और अमेरिका से बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है. जब मैंने उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स का डेटा देखा, तो पता चला कि 94 प्रतिशत फॉलोअर्स भारत के ही हैं और सिर्फ 6 प्रतिशत लोग विदेशों से हैं."

मजाकिया लहजे में उन्होंने आगे कहा, "मैंने सोचा कि भारत सच में 'विश्वगुरु' बन रहा है. शुरुआत भारत ने की और अब पाकिस्तान में भी 'कॉकरोच जनता पार्टी' बन रही है, तो कम से कम विरोध प्रदर्शनों में ही सही, भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है."

''यहां कुछ भी गलत नहीं है''
वांगचुक ने आगे कहा, "6 प्रतिशत विदेशी फॉलोअर्स होना कोई खतरे की बात नहीं है. अगर ये 30 प्रतिशत होता, तो मेरे लिए चिंता की बात होती. 94 प्रतिशत भारतीय समर्थकों और जमीनी माहौल को देखकर मुझे समझ आ गया कि यहां ऐसा कुछ भी गलत नहीं है. जब मैंने उनसे फोन पर बात की और सवाल पूछे, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि वे किसी विदेशी ताकत के लिए काम कर रहे हैं."

उन्होंने कहा कि ''आंदोलन चला रहे युवाओं के रहन-सहन या पुरानी नौकरियों से किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन वे किसी विदेशी ताकत के इशारे पर काम नहीं कर रहे थे.''

कब किया सपोर्ट
वांगचुक ने बताया, "जब मुझे यकीन हो गया कि इस आंदोलन की मंशा में कोई खोट नहीं है, तब मैंने उनका समर्थन करने का फैसला किया. खासकर तब, जब उन्होंने कहा कि दिल्ली पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. मैंने उनसे कहा कि मैं उनके साथ जुड़ूंगा और अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो मैं भूख हड़ताल करूंगा. मैंने उन्हें समर्थन इसलिए दिया क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है."

यह पूछे जाने पर कि क्या सिर्फ डेटा के स्क्रीनशॉट देखकर किसी आंदोलन पर भरोसा कर लेना सही था, वांगचुक ने कहा कि ''वे आगे की जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें अभी भी नहीं लगता कि इस आंदोलन से जुड़े लोगों को किसी बाहरी ताकत से पैसा मिल रहा था.''

ये भी पढ़ें: स्कूलों में बिना अनुमति वीडियोग्राफी पर रोक रहेगी जारी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 03 Sep 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
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