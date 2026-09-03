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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाब'CM मान की पत्नी पर लगे आरोपों की हो जांच', SAD ने DGP को लिखा पत्र

'CM मान की पत्नी पर लगे आरोपों की हो जांच', SAD ने DGP को लिखा पत्र

पंजाब के CM भगवंत मान की पत्नी पर रेप आरोपी की मदद के आरोप SAD ने लगाए हैं. पहले हरसिमरत कौर ने और अब पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार को इस मामले में घेरा है.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 03 Sep 2026 02:09 PM (IST)
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर पर रेप आरोपी की मदद के लिए 5 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए हैं. अब यह मामला अब बढ़ता जा रहा है. 5 सितंबर को अकाली दल के महिला विंग की कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगी. इस मामले पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई. शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर के बाद अब पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का बयान सामने आया है. बादल ने कहा कि मुख्यमंत्री का घर अब मुजरिमों और भ्रष्टाचारियों के लिए अड्डा बन गया है.

इस मामले को लेकर अकाली दल ने डीजीपी को एक चिट्ठी लिखकर मामले में एक्शन की मांग की है. इसके साथ ही इस मामले को लेकर राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया से शिरोमणि अकाली दल का प्रतिनिधिमंडल मिला है.

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सुखबीर बादल का दावा- आरोपी को मिली क्लीन चिट 

राज्यपाल से मुलाकात के बाद SAD अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बताया कि गुरी चहल नाम के अमेरिकी नागरिक ने दो लड़कियों से ब्लात्कार किया. एक ने मोहाली और दूसरी ने अमृतसर में मामला दर्ज करवाया. अमृतसर में पीड़िता ने Cr PC 164 धारा के तहत जज के सामने बयान दर्ज करवाया.

उन्होंने आगे कहा, "आरोपी एक सीरियल रेपिस्ट है. मगर आरोपी ने भगवंत मान की पत्नी से संपर्क किया. इसके बाद पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपी को क्लीन चिट दे दी और वो जमानत लेकर बाहर चला गया. हमने राज्यपाल से इस मामले में CBI जांच की मांग की है."

बादल ने सरकार को घेरा

सुखबीर सिंह बादल ने कहा, "मुख्यमंत्री का घर गलत कामों का अड्डा बन गया है. ED ने सारे सबूत इकट्ठे किए और पंजाब पुलिस को मामला दर्ज करने के लिए कहा. मगर पुलिस FIR नहीं दर्ज कर रही क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मामला दर्ज हुआ तो इसमें और भी लोगों की मिलीभगत सामने आएगी. इसमें भी हमने CBI जांच की मांग की है. "

हरसिमरत कौर ने भी लगाए थे आरोप

इससे पहले हरसिमरत कौर ने भी मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि पंजाब में औरतों के सत्कार की बात की जाती है, लेकिन हकीकत ये है कि यहां सत्कार नहीं औरतों का बलत्कार हो रहा है. बलत्कार करने वालों को सीएम की घरवाली बचा रही है.

उन्होंने आगे कहा, "इससे और संगीन क्या हो सकता है कि पंजाब की जिन पीड़ित बेटियों के साथ रेप करने वालों को सजा होनी चाहिए, उनको सीएम की पत्नी गुरप्रीत कौर पैसे लेकर बलात्कारियों को बचा रही है. ये पंजाब के हर मां बाप के लिए चिंता का विषय है. भ्रष्टाचारा तो चल  ही रहा था और अब रेप के आरोपी को सीएम की पत्नी बचा रही है. पीड़ित परिवार आखिर कहां जाए?"

हालांकि, सीएम की पत्नी ने पहले भी आरोपों को निराधार बताया था और आरोप लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि जो आरोप लगा रहे हैं उसे साबित करें अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें. 

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Published at : 03 Sep 2026 02:09 PM (IST)
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