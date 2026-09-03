अब होगी डायरेक्ट सप्लाई... भैंस ही बाइक पर टांग लाया दूधिया; वीडियो वायरल

आज कल सोशल मीडिया पर एक दूध बेचने वाले का एक अनोखा जुगाड़ वाला वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक शख्स बाइक चलाता दिखाई दे रहा है और उसके साथ भैंस भी बाइक पर बैठी नजर आ रही है. बाइक के दोनों तरफ दूध के बड़े डिब्बे भी रखे हुए हैं. सड़क पर इस तरह भैंस को बाइक के साथ ले जाते शख्स को देखकर वीडियो बनाने वाला भी इसे कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है. इसके बाद यह क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर हुई और लोग इस अनोखे अंदाज को देखकर मजेदार प्रतिक्रियाएं देने लगे.

वीडियो में क्या दिखाया गया है?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहें इस वीडियो में एक शख्स बाइक पर भैंस के साथ सफर करता दिखाई देता है. बाइक के दोनों तरफ दूध के बड़े डिब्बे रखे हुए हैं, जबकि भैंस उसके साथ ही बाइक पर नजर आ रही है. शख्स सड़क पर बाइक चलाते हुए आगे बढ़ रहा है. पीछे से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में पूरा नजारा साफ दिखाई देता है, जो रोजमर्रा के बाइक के सफर से बहुत अलग है.

India is not for beginners.....🤣🤣 pic.twitter.com/NVc6TSTK5h — Varsha (@Pahadi_Varsha) September 1, 2026

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भैंस को भी बाइक पर बैठाकर निकला दूधिया

वीडियो में उस शख्स ने बाइक पर भैंस को इस तरह साथ रखा है कि वह भी बाइक के सफर का हिस्सा बन गई है. बाइक पर दूध के डिब्बे भी दिखाई दे रहे हैं. आपने इंसानों को बाइक पर बैठा हुआ देखा होगा पर इस वीडियो में भैंस बाइक पर बैठी है. इसी वजह से लोगों का ध्यान इस वीडियो पर जा रहा है. वीडियो में सड़क के आसपास का इलाका भी दिखाई देता है और शख्स बिना रुके बाइक से आगे बढ़ता नजर आता है.

वीडियो पर यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट

वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने इस जुगाड़ को लेकर मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा कि जुगाड़ ही जिंदगी है. वहीं दूसरे ने जुगाडू इंडिया लिखकर अपनी मजाकियां प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने बाइक पर इतना वजन होने को लेकर सवाल किया कि बाइक ने इतना वजन कैसे उठा लिया. कुछ लोगों ने हंसने वाले इमोजी कमेंट किए. एक यूजर ने बेहद मजकियां अंदाज में लिखा की अब पता चला यमराज क्यों नही आ पा रहें उनकी सवारी को ले भागा है कलयुग. ये कमेंट काफी पसंद किया जा रहा है.

यूजर्स बोले- अब होगी फ्रेश मिल्क की होम डिलीवरी

कई बार किसी वायरल वीडियो से ज्यादा उसके कमेंट वायरल हो जातें है. ऐसे ही इस वायरल वीडियो में एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि अब होगी ना फ्रेश क्रीम की डिलीवरी. वहीं, एक और यूजर ने लिखा कि खुद भैंस भी इस सवारी का मजा ले रही है. कुछ लोगों ने भैंस को बाइक पर ले जाने के तरीके को देखकर मजेदार अंदाज में कमेंट किए. वीडियो पर आई प्रतिक्रियाओं से साफ है कि यह अनोखा नजारा सोशल मीडिया यूजर्स का खूब मनोरंजन करवा रहा है.

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