अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- वर्ल्डवाइड रिलीज डेट

नीम करौली बाबा के जीवन और शिक्षाओं पर बेस्ड फिल्म 'हनुमान अंश' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया है. ब्लॉकबस्टर बन चुकी ये फिल्म अब विदेशों में रिलीज होने जा रही है. मेकर्स ने इसकी ग्लोबल रिलीज की डेट भी अनाउंस कर दी है. जानते हैं ये वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में कब दस्तक देगी.

दुनियाभर में रिलीज होगी 'हनुमान अंश'

रिलीज़ के 27 दिनों के अंदर ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर चौंकाने वाली 61 करोड़ की कमाई करके 'हनुमान अंश' ने इतिहास रच दिया. वहीं अब इस फिल्म को बनाने वाली कंपनी, होम्बले फिल्म्स ने घोषणा की कि ये हिंदी डिवोशनल ड्रामा अब इंटरनेशनल दर्शकों तक पहुंचेगी. बता दें कि ये फिल्म 11 सितंबर, 2026 को ग्लोबल लेवल पर रिलीज होगी. इसकी इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन की कमान होम्बले फिल्म्स संभाल रही है.

मेकर्स द्वारा फिल्म की ग्लोबल रिलीज डेट अनाउंस करते हुए पोस्ट में लिखा गया है, "आस्था पर आधारित एक कहानी, सरहदों के पार का एक सफर. हमें, होम्बले फिल्म्स को, होम्बले ओवरसीज के ज़रिए हनुमान अंश को इंटरनेशनल दर्शकों तक पहुंचाने पर गर्व है. महाराज-जी का आध्यात्मिक सफर दुनिया तक पहुंचेगा, क्योंकि हनुमान अंश 11 सितंबर, 2026 को दुनिया भर में रिलीज़ हो रही है."

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हनुमान अंश ने भारत में कितनी कर ली है कमाई?

बता दें कि 2 करोड़ के मामूली बजट में बनी हनुमान अंश ने भारत में रिलीज के 27 दिनों में 61.88 करोड़ की नेट कमाई कर डाली है. वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन 72.97 करोड़ रुपये हुआ है. इसी के साथ ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बन चुकी है.

हनुमान अंश के बारे में

विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित 'हनुमान अंश' एक आध्यात्मिक ड्रामा है, जो नीम करौली बाबा (जिन्हें महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है) के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरित है. शोभिनव सत्या ने नीम करौली बाबा की भूमिका निभाई है, जबकि विहान शेडगे ने कहानी के एक अन्य चरण में महाराज जी का किरदार निभाया है. कलाकारों की सूची में चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल के. रस्तोगी और गुलशन पांडे भी शामिल हैं. फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 30 मिनट है और इसे 'U' सर्टिफिकेट मिला है.

होम्बले फिल्म्स हनुमान अंश फिल्म की कहानी को न सिर्फ ग्लोबल मार्केट में ला रहा है बल्कि एक ऐसे संत की कहानी को विदेशों में पहुंचाने का काम करने जा रहा है जिसका असर सरहदों से भी आगे थ. कहना होगा कि यह फिल्म सभी के लिए एक अलग अनुभव होने वाली है और इसके साथ और भी दुनिया भर के दर्शक भक्त के रूप में जुड़ने वाले हैं. इस भक्तिमय फिल्म के साथ कैंची धाम से लेकर दुनिया भर के दर्शकों तक, महाराज जी की कहानी अब देश से लेकर विदेश तक के दर्शकों तक पहुंचने के लिए तैयार है.

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