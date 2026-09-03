इंजमाम उल हक के भतीजे इमाम पर क्यों लग सकता है 2 साल का बैन?

इंग्लैंड के साथ लॉर्ड्स पर खेले गए दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक चोट के कारण दोनों पारियों में बल्लेबाजी के लिए नहीं आए. उन पर आरोप लग रहे हैं कि उनकी चोट इतनी गंभीर नहीं थी कि वह बल्लेबाजी के लिए नहीं आ सकते थे. तो क्या उन्होंने नाटक किया? अगर हां तो क्यों? पीसीबी इसकी जांच कर रहा है. अगर वह दोषी पाए जाते हैं तो उनपर 2 साल का प्रतिबंध लग सकता है.

इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तान टेस्ट सीरीज 0-2 से गंवा चुकी है, तीसरा और आखिरी टेस्ट 9 सितंबर से शुरू होगा. दोनों टेस्ट में पाकिस्तान लड़ती हुई भी नहीं दिखी, उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इमाम समेत 7 खिलाड़ियों को स्क्वॉड से बाहर कर उन्हें घर भेज दिया.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक के भतीजे इमाम उल हक ने इंग्लैंड के खिलाफ जारी सीरीज के पहले मैच में कुल 42 रन बनाए थे. ये पहली पारी में बने थे, दूसरी पारी में वह खाता भी नहीं खोल पाए थे. इसके बाद लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में प्लेइंग 11 का हिस्सा होने के बावजूद उन्होंने दोनों पारियों में बल्लेबाजी नहीं की. पीसीबी के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर आकिब जावेद ने उनके ऊपर कार्यवाई की बात कहते हुए यहां तक कह दिया कि 'चोट ऐसी नहीं थी कि आप बल्लेबाजी की कोशिश ही नहीं कर सकते थे.'

जांच के लिए समिति का गठन

पाकिस्तान मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार इमाम उल हक की चोट की जांच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है. खबर है कि इमाम पर पहले भी ऐसे आरोप लग चुके हैं कि उन्होंने मैच के दौरान चोट का नाटक किया. अब अगर इस मामले में वह दोषी पाए जाते हैं तो उनपर 2 साल का प्रतिबंध लग सकता है.

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पिछले साल भी लगा था आरोप

इमाम पर मार्च, 2024 में न्यूजीलैंड दौरे के दौरान भी ऐसा आरोप लगा था कि उन्होंने चोट का नाटक किया. रिपोर्ट में पीसीबी सूत्रों के हवाले से बताया गया कि इमाम को उस दौरे पर इंडोर नेट प्रैक्टिस के दौरान दाहिने पैर के अंगूठे में चोट लगी थी, जिसे उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर बताया और मेडिकल स्टाफ को गुमराह किया.

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इमाम उल हक का करियर

इमाम ने पाकिस्तान के लिए 31 टेस्ट की 58 पारियों में 1865 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने 75 वनडे और 2 टी20 मैचों में क्रमश 3152 और 21 रन बनाए हैं.