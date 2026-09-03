Venue से बड़ी, Creta से सस्ती, Hyundai ला रही नई SUV

साउथ कोरिया की हुंडई कंपनी की गाड़ियों का हमारे देश में क्रेज बहुत ज्यादा है. हुंडई की गाड़ियां अपनी दमदार मजबूती के लिए जानी जाती हैं. इस बीच अब कंपनी आने वाले त्योहारी सीजन के आसपास बाजार में एक बिल्कुल नई एसयूवी उतारने की तैयारी में है. जिसे इंटरनेशनल लेवल पर बेयॉन नाम से जाना जाता है. यह नई गाड़ी साइज और पोजिशनिंग के मामले में हुंडई की लोकप्रिय वेन्यू से बड़ी होगी और क्रेटा से थोड़ी सस्ती रखी जाएगी.

वहीं, इसके अलावा 4 मीटर से ज्यादा लंबाई वाले इस नए क्रॉसओवर एसयूवी सेगमेंट में हुंडई अपनी सीधी पैठ बनाएगी. भारत के मिड-साइज़ और कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट में मारुति विक्टोरिस और फ्रोंक्स जैसी गाड़ियों को टक्कर देने के लिए हुंडई का यह मास्टरप्लान माना जा रहा है. इस गाड़ी की सबसे खास बात इसका प्रीमियम लुक और पहली बार 4-मीटर से बड़े सेगमेंट में सीएनजी का ऑप्शन मिलना होगा. चलिए अब विस्तार से इस नई गाड़ी के बारें में जानतें हैं.

पहली 4-मीटर प्लस CNG SUV

बता दें कि, हुंडई बेयॉन की सबसे बड़ी यूएसपी इसका सीएनजी विकल्प होने वाला है. भारत में 4 मीटर से लंबी गाड़ियों में हुंडई की तरफ से यह पहली ऐसी एसयूवी होगी जिसमें कंपनी की तरफ से ही फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी का ऑप्शन दिया जाएगा. बढ़ती माइलेज की मांग और पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए सीएनजी का यह फैसला बिक्री के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.

जबकि गाड़ी के बूट स्पेस को बचाने के लिए इसमें खास अंडरबॉडी या ट्विन-सिलेंडर जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है. यह सीएनजी वेरिएंट उन ग्राहकों को काफी लुभाएगी जो बड़ी कार के साथ बेहतर माइलेज भी चाहते हैं.





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इस SUV में होगा 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन

अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन और परफॉर्मेंस की हुंडई बेयॉन में 1.5-लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने की पूरी संभावना है जो दमदार पावर और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगा. हालांकि, वेन्यू की तरह इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलने की उम्मीद काफी कम है और न ही इसमें कोई डीजल इंजन का विकल्प दिया जाएगा.

जिसका मतलब है कि, यह गाड़ी मुख्य रूप से पेट्रोल और पेट्रोल-सीएनजी कॉम्बिनेशन पर ही केंद्रित रहेगी. इसमें मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है.





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फ्यूचरिस्टिक लुक और स्लीक डिजाइन

वहीं, डिजाइन के मामले में भारतीय बाजार के लिए आने वाली बेयॉन इंटरनेशनल मॉडल से थोड़ी अलग और ज्यादा रफ-एंड-टफ हो सकती है. इसमें सामने की तरफ कनेक्टेड फुल-विड्थ एलईडी लाइट बार, स्लिम टेललैंप्स और स्लीक क्रॉसओवर जैसी प्रोफाइल देखने को मिलेगी.

भले ही इसका लुक क्रॉसओवर जैसा होगा लेकिन भारतीय सड़कों के गड्ढों को ध्यान में रखते हुए इसमें बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस दिया जाएगा. इसके अलावा इसमें हुंडई का नया स्टीयरिंग व्हील भी मिलेगा जिस पर पारंपरिक लोगो की जगह मोर्स कोड वाले चार डॉट्स का मॉडर्न टच दिया गया है.

वेन्यू से भी बड़े डिस्प्ले और हाइटेक फीचर्स

आपको बता दें कि, केबिन के अंदर कदम रखते ही यह नई एसयूवी आपको काफी प्रीमियम फील कराएगी. इसमें वेन्यू से भी बड़ी ड्युअल टचस्क्रीन डिस्प्ले मिल सकती है जो इसे इंफोटेनमेंट और ड्राइवर कंसोल के मामले में काफी एडवांस बनाएगी.

जबकि अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे कई हाई-टेक फीचर्स दिए जाएंगे. सुरक्षा के लिहाज से इसमें लेवल-2 एडीएएस मिलने की भी संभावना है. हुंडई की यह नई शुरुआत आने वाले दिनों में कई और नई गाड़ियों और किफायती ईवी के लिए भी रास्ता साफ करेगी.

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