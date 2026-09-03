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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP के खिलाफ बनी CJP D, कहा- 'अभिजीत दीपके ने...'

CJP के खिलाफ बनी CJP D, कहा- 'अभिजीत दीपके ने...'

अहमदाबाद के रहने वाले मनीष ब्रह्मभट्ट ने अभिजीत दीपके की सीजेपी के खिलाफ सीजेपी डी का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि दीपके ने सीजेपी ने आप से जुड़े आठ लोगों को जगह दी है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 03 Sep 2026 12:44 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की तरह कॉकरोच जनता पार्टी डेमोक्रेटिक का ऐलान हुआ है. मनीष ब्रह्मभट्ट नाम के युवक ने कहा कि CJP पूरी तरह से केजरीवाल की पार्टी बन गई है. मनीष ब्रह्मभट्ट ने गुरुवार (3 सितंबर) को कहा, ''आंदोलन देश का आंदोलन था. लोगों की वजह से आंदोलन सफल हुआ, आंदोलन खत्म होने के बाद इनका सौदा हो गया है. टीम केजरीवाल बन गई है.''

अहमदाबाद के रहने वाले मनीष ब्रह्मभट्ट का दावा है कि वो सीजेपी आंदोलन से जुड़े थे. उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन अहम भूमिका निभाई थी.

घर बैठे बनाई टीम- मनीष ब्रह्मभट्ट

उन्होंने कहा, ''अभिजीत दीपके की 12 लोगों की टीम बनाई, घर बैठ कर बना लिया. किसी वॉलेंटियर या आंदोलन से जुड़े लोगों को नहीं बुलाया गया. पद का क्या पैरामीटर है? उन्होंने आम आदमी पार्टी से जुड़े आठ लोगों को जोड़ा है. महिला मित्र, कॉलेज के मित्र को जोड़ लिया. हम चाहते थे कि हर राज्य से पांच लोगों का प्रतिनिधि हो. राजा बनकर कोई फैसला नहीं हो.''

मनीष ब्रह्मभट्ट ने कहा, ''...लेकिन उन्होंने इस इच्छा को ठुकरा दिया और मनमाने ढंग से टीम बना ली. इस टीम को बनाने का विचार भी अरविंद केजरीवाल का ही था, क्योंकि वे शुरू से ही धोखेबाज रहे हैं. जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, तो उन्होंने अन्ना का फायदा उठाया.''

केजरीवाल ने अभिजीत दीपके साथ डील की- मनीष ब्रह्मभट्ट

उन्होंने कहा, ''अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई तो कहा कि हम जनता की मर्जी से कैंडिडेट का चयन करेंगे. हम जनता की मर्जी से सरकार चलाएंगे. स्वराज लाएंगे. फिर सरकार बन गई तो उन्होंने स्वराज कानून को साइड कर दिया. केंद्र पर आरोप लगाने लगे कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए स्वराज कानून नहीं बना सकते.''

मनीष ब्रह्मभट्ट ने कहा, अरविंद केजरीवाल दोबारा, जो आंदोलन खड़ा हुआ, सफलता मिली, उसे हाइजैक कर रहे हैं. अभिजीत दीपके साथ डील की है. आप के लोगों को इसलिए शामिल किया गया. मुस्लिम मेल फेस को शामिल नहीं किया. एक भी सिख को शामिल नहीं किया.

 

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 03 Sep 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
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