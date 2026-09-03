CJP के खिलाफ बनी CJP D, कहा- 'अभिजीत दीपके ने...'

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की तरह कॉकरोच जनता पार्टी डेमोक्रेटिक का ऐलान हुआ है. मनीष ब्रह्मभट्ट नाम के युवक ने कहा कि CJP पूरी तरह से केजरीवाल की पार्टी बन गई है. मनीष ब्रह्मभट्ट ने गुरुवार (3 सितंबर) को कहा, ''आंदोलन देश का आंदोलन था. लोगों की वजह से आंदोलन सफल हुआ, आंदोलन खत्म होने के बाद इनका सौदा हो गया है. टीम केजरीवाल बन गई है.''

अहमदाबाद के रहने वाले मनीष ब्रह्मभट्ट का दावा है कि वो सीजेपी आंदोलन से जुड़े थे. उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन अहम भूमिका निभाई थी.

घर बैठे बनाई टीम- मनीष ब्रह्मभट्ट

उन्होंने कहा, ''अभिजीत दीपके की 12 लोगों की टीम बनाई, घर बैठ कर बना लिया. किसी वॉलेंटियर या आंदोलन से जुड़े लोगों को नहीं बुलाया गया. पद का क्या पैरामीटर है? उन्होंने आम आदमी पार्टी से जुड़े आठ लोगों को जोड़ा है. महिला मित्र, कॉलेज के मित्र को जोड़ लिया. हम चाहते थे कि हर राज्य से पांच लोगों का प्रतिनिधि हो. राजा बनकर कोई फैसला नहीं हो.''

मनीष ब्रह्मभट्ट ने कहा, ''...लेकिन उन्होंने इस इच्छा को ठुकरा दिया और मनमाने ढंग से टीम बना ली. इस टीम को बनाने का विचार भी अरविंद केजरीवाल का ही था, क्योंकि वे शुरू से ही धोखेबाज रहे हैं. जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, तो उन्होंने अन्ना का फायदा उठाया.''

केजरीवाल ने अभिजीत दीपके साथ डील की- मनीष ब्रह्मभट्ट

उन्होंने कहा, ''अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई तो कहा कि हम जनता की मर्जी से कैंडिडेट का चयन करेंगे. हम जनता की मर्जी से सरकार चलाएंगे. स्वराज लाएंगे. फिर सरकार बन गई तो उन्होंने स्वराज कानून को साइड कर दिया. केंद्र पर आरोप लगाने लगे कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए स्वराज कानून नहीं बना सकते.''

मनीष ब्रह्मभट्ट ने कहा, अरविंद केजरीवाल दोबारा, जो आंदोलन खड़ा हुआ, सफलता मिली, उसे हाइजैक कर रहे हैं. अभिजीत दीपके साथ डील की है. आप के लोगों को इसलिए शामिल किया गया. मुस्लिम मेल फेस को शामिल नहीं किया. एक भी सिख को शामिल नहीं किया.