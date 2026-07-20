Parliament Monsoon Season 2026 Live: संसद के मानसून सत्र का आज से होगा आगाज, केंद्र पेश करेगा वंदे मातरम से जुड़ा बिल
Parliament Monsoon Season 2026 Live: संसद के मानसून सत्र की आज (सोमवार, 20 जुलाई) से शुरुआत हो रही है. केंद्र सरकार वंदे मातरम से जुड़ा एक खास बिल पेश करने वाली है.
LIVE
Background
संसद का मानसून सत्र सोमवार (20 जुलाई) से शुरू होने जा रहा है. सत्र की शुरुआत हंगामेभरी हो सकती है. केंद्र सरकार वंदे मातरम समेत कई बिलों को पेश करने वाली है. दूसरी ओर विपक्ष पेपर लीक और सोनम वांगचुक समेत कई मुद्दों पर केंद्र को घेरने की तैयारी में है. रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक और लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा को लेकर मतभेद सामने आए.
'पीटीआई' की रिपोर्ट के मुताबिक, विपक्षी दलों ने अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा 'घोटाले', नीट प्रश्नपत्र लीक, एथनॉल नीति, मणिपुर की स्थिति, किसानों और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली समेत कई विषयों पर चर्चा की मांग की, जबकि सरकार ने दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की.
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मानसून सत्र के लिए आठ विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं और यदि कोई अतिरिक्त विधायी कामकाज होगा तो उसके बारे में कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा की जाएगी और राजनीतिक दलों को सूचित किया जाएगा.
रिजिजू ने राजनीतिक दलों से सरकार द्वारा लाए जाने वाले विधेयकों पर सार्थक चर्चा के साथ सहयोग करने की अपील की. सर्वदलीय बैठक की शुरुआत में तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (उबाठा) से जुड़े बगावत के मामलों को लेकर विपक्षी दलों ने कुछ देर के लिए बहिर्गमन किया. विपक्ष ने तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के समूह को बैठक में आमंत्रित किए जाने पर आपत्ति जताई.
कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि विपक्ष ने राम मंदिर ‘‘चंदा चोरी’’, एथनॉल, छात्रों से जुड़े मुद्दों और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की मांग की है. समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद धर्मेंद्र यादव ने प्रश्नपत्र लीक, निर्वाचन आयोग की कथित एकपक्षीय कार्यवाही और सरकारी सेवाओं में पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) वर्ग की कथित उपेक्षा का मुद्दा उठाया. द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के सांसद तिरुची शिवा ने महिला आरक्षण और परिसीमन पर सरकार से स्पष्ट फार्मूला सामने रखने की मांग की.
Parliament Monsoon Season 2026 Live: ओम बिड़ला ने मानसून सत्र से पहले क्या कहा
ओम बिड़ला ने मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है. उन्होंने लिखा, 'आज से 18वीं लोक सभा का आठवाँ सत्र- मानसून सत्र प्रारम्भ हो रहा है. देवराज इन्द्र के आशीर्वाद स्वरूप आज प्रातः दिल्ली में हुई वर्षा ने वातावरण को नव ऊर्जा और ताजगी से भर दिया है. इसी मंगलमय वातावरण में संसद राष्ट्र की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के रूप में सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करने के लिए तत्पर है.'
आज से 18वीं लोक सभा का आठवाँ सत्र- मानसून सत्र प्रारम्भ हो रहा है।— Om Birla (@ombirlakota) July 20, 2026
देवराज इन्द्र के आशीर्वाद स्वरूप आज प्रातः दिल्ली में हुई वर्षा ने वातावरण को नव ऊर्जा और ताजगी से भर दिया है। इसी मंगलमय वातावरण में संसद राष्ट्र की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के रूप में सभी माननीय सदस्यों का… pic.twitter.com/cVa420LVKj
Parliament Monsoon Season 2026 Live: अगले आदेश तक बंद रहेंगे दिल्ली के ये मेट्रो स्टेशन
दिल्ली में सुरक्षा कारणों से जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों को बंद रखा गया है. ये स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे.