सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करते समय भूलकर भी न दिखाएं ये चीज, एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्मार्टफोन की खींची फिंगरप्रिंट वाली तस्वीरें बन सकती हैं खतरा।

विशेषज्ञों ने चेताया, AI से फिंगरप्रिंट रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।

साइबर अपराधी इससे डिवाइस अनलॉक कर बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं।

सोशल मीडिया पर उंगलियों की क्लोज-अप तस्वीरें न डालें।

Fingerprint Scam: आजकल स्मार्टफोन में बहुत पावरफुल कैमरा सेटअप मिलने लगा है. ये छोटी-से छोटी डिटेल्स को भी कैप्चर कर सकता है. इसलिए यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया पर जो फोटोज पोस्ट की जा रही हैं, उनमें क्या दिख रहा है. सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर सोशल मीडिया पर पोस्ट फोटो में फिंगरप्रिंट नजर आ रहे हैं तो यह बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकते हैं. फोटो की मदद से फिंगरप्रिंट को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और इसके बाद के नुकसान का आप अंदाजा लगा सकते हैं.

ऐसी तस्वीरें पोस्ट करने से बचें

फिंगरप्रिंट आज के टाइम में बहुत जरूरी बायोमेट्रिक आईडेंटिफायर बन गए हैं. इनकी मदद से कंप्यूटर और स्मार्टफोन जैसे डिवाइस अनलॉक किए जा सकते हैं. अगर फिंगरप्रिंट वाली तस्वीरें गलत हाथों में पड़ जाए तो इससे बड़ा नुकसान हो सकता है. इसी खतरे को देखते हुए जर्मनी के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर Bayerischer Rundfunk ने लोगों से ऐसी फोटो पोस्ट न करने की अपील की है, जिसमें फिंगरप्रिंट साफ नजर आ रहे होते हैं. थम्स-अप, पीस साइन, विक्ट्री साइन या कैमरे की तरफ हाथ हिलाने वाली फोटो से फिंगरप्रिंट रिवील हो सकते हैं.

एआई की मदद से तैयार किए जा सकते हैं असली जैसे फिंगरप्रिंट

साइबर अपराधी एआई की मदद से सोशल मीडिया पर अपलोडेड फोटोज को प्रोसेस कर एकदम सटीक फिंगरप्रिंट रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. अगर लाइटिंग और परस्पेक्टिव ठीक होता है और हाई-रेजॉल्यूशन वाले कैमरे से फोटो ली गई है तो साइबर अपराधियों के लिए काम और आसान हो जाता है. सॉफ्टवेयर और एआई टूल्स की मदद से वो आपके फिंगरप्रिंट की सबसे छोटी लाइन को भी रिकंस्ट्रक्ट कर प्रिंट कर सकते हैं. सोशल मीडिया पर आपकी बाकी डिटेल्स और फोटो की मदद से दूसरी जानकारियां भी कलेक्ट करना आसान है. चाइनीज सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि करीब 1.5 मीटर दूरी से ली गई फोटो में अगर उंगलियां कैमरे के सामने है तो फिंगरप्रिंट को एक्सट्रेक्ट किया जा सकता है. अगर यह दूरी 3 मीटर हो जाए तो आधे फिंगरप्रिंट का फिर भी आसानी से पता लग जाएगा.

क्या हैं बचाव के तरीके?

फोटो में कभी भी अपने फिंगरप्रिंट न दिखाएं. अगर किसी फोटो में फिंगरप्रिंट नजर आ रहे हैं तो पोस्ट करने से पहले उन्हें ब्लैक आउट कर दें.

हाई-रेजॉल्यूशन वाली फोटोज में हथेली न दिखाएं. इसी तरह हाथों के क्लोज-अप वाली फोटो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से बचें.

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