हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीYouTube पर एल्गोरिदम की नहीं, अब चलेगी आपकी मर्जी, ऐसे देखें अपनी पसंद के वीडियो

YouTube पर एल्गोरिदम की नहीं, अब चलेगी आपकी मर्जी, ऐसे देखें अपनी पसंद के वीडियो

YouTube Custom Feed: यूट्यूब पर अब आप अपनी मर्जी के मालिक बन पाएंगे. आपकी पसंद के वीडियो सजेस्ट करने में अब रिकमंडेशन सिस्टम काम नहीं करेगा. आप खुद अपना फीड तैयार कर सकेंगे.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 04 Jun 2026 02:24 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • यूट्यूब जल्द अपनी मर्जी की कस्टम फीड देगा.
  • यूज़र पसंदीदा टॉपिक डालकर अपनी फ़ीड बना सकेंगे.
  • एक बार में एक ही फ़ीड, 30 दिन में निष्क्रिय हो जाएगी.
  • यह बदलाव लंबे वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स को फायदा देगा.

YouTube Custom Feed: अभी तक यूट्यूब का रिकमंडेशन सिस्टम अपनी मर्जी से काम करता था. यह पहले देखता था कि आपको कैसे वीडियो पसंद है और फिर अपनी मर्जी से आपकी फीड में वीडियो भेजता रहता था. कुछ ही दिनों में ये वीडियो बोरिंग लगने लगते हैं. इसका असर यह होता है कि फीड पर एक के बाद एक अनगिनत वीडियो आने के बाद भी आपकी पसंद का इनमें से एक भी नहीं होता. अब यूट्यूब नए फीचर के साथ इस गेम को बदलने वाली है. यह आपको अपनी मर्जी का फीड बनाने का ऑप्शन देगा. फीड क्रिएट करने के बाद एल्गोरिदम की छुट्टी हो जाएगी और इसमें आपकी पसंद के सारे वीडियो नजर आएंगे. 

ऐसे बनाएं अपनी मर्जी का फीड

यूट्यूब ने कहा है कि अब होम ऑप्शन के पास यूजर को कस्टम फीड चिप दिखेगी. इस पर टैप करते ही एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन होगा. इसमें आपको बताना होगा कि आपको कैसे वीडियो पसंद हैं. आप इसमें स्पेसिफिक टॉपिक या मोटे-तौर पर आइडिया वाला प्रॉम्प्ट एंटर कर सकते हैं. गूगल भी इसमें सजेशन दिखाकर आपकी मदद करेगी. फिर इसी प्रॉम्प्ट के आधार पर यूट्यूब का एआई सिस्टम आपके लिए कस्टम फीड तैयार कर देगा. इस प्रॉम्प्ट को किसी भी टाइम एडिट किया जा सकता है और आप इसमें मर्जी के नए टॉपिक भी एड कर पाएंगे.

कस्टम फीड पर रहेंगी ये लिमिटेशन

कस्टम फीड पर यूट्यूब ने कुछ लिमिटेशन भी लगाई हैं. कंपनी का कहना है कि एक अकाउंट एक समय पर एक ही कस्टम फीड एक्टिव रख सकता है. यानी यूजर को मूड के हिसाब से अलग-अलग फीड बनाने और उनमें स्विच करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा. इस पर टाइम लिमिट भी जुड़ी हुई है. अगर कस्टम फीड 30 दिनों तक इनएक्टिव रहेगा तो यह एक्सपायर हो जाएगा. साथ ही कस्टम फीड बनाने का ऑप्शन केवल उन्हीं यूजर्स को मिलेगा, जिनके अकाउंट की सर्च हिस्ट्री और वॉच हिस्ट्री ऑन हैं. एक और लिमिटेशन अवैलिबिलिटी को लेकर भी है. अभी इसे केवल अमेरिका में उन यूजर्स के लिए रोल आउट किया गया है, जिन्होंने अकाउंट में साइन-इन किया हुआ है और इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है.

क्रिएटर्स पर असर पड़ना तय

जब भी यूट्यूब अपने होम पेज पर कोई बदलाव करती है तो क्रिएटर्स पर उसका असर जरूर होता है. अब यह नया फीचर लॉन्ग-फॉर्म वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स को बड़ा बूस्ट दे सकता है. अब यूजर अपनी मर्जी के टॉपिक सेलेक्ट करेंगे तो लंबे वीडियो बनाने वाले अकाउंट्स फिर से फीड में दिखने शुरू हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

इंस्टाग्राम अकाउंट पर खतरा बरकरार, मेटा की अपडेट के बाद भी हो रहे हैं हैक

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 04 Jun 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
Tips And Tricks YOUTUBE TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
YouTube पर एल्गोरिदम की नहीं, अब चलेगी आपकी मर्जी, ऐसे देखें अपनी पसंद के वीडियो
YouTube पर एल्गोरिदम की नहीं, अब चलेगी आपकी मर्जी, ऐसे देखें अपनी पसंद के वीडियो
टेक्नोलॉजी
इंस्टाग्राम अकाउंट पर खतरा बरकरार, मेटा की अपडेट के बाद भी हो रहे हैं हैक
इंस्टाग्राम अकाउंट पर खतरा बरकरार, मेटा की अपडेट के बाद भी हो रहे हैं हैक
टेक्नोलॉजी
भारत में इस कंपनी के लाखों यूजर्स पर साइबर अटैक का खतरा, सरकार ने जारी की वॉर्निंग
भारत में इस कंपनी के लाखों यूजर्स पर साइबर अटैक का खतरा, सरकार ने जारी की वॉर्निंग
टेक्नोलॉजी
iOS 27 का इंतजार जल्द होगा खत्म, लेकिन इन iPhone मॉडल्स को नहीं मिलेगा अपडेट
iOS 27 का इंतजार जल्द होगा खत्म, लेकिन इन iPhone मॉडल्स को नहीं मिलेगा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

स्कूल बंक से लेकर एक्सीडेंट तक, Triptii Dimri और Dharna Durga ने सुनाए बचपन के मजेदार 'कांड'
Madhuri Dixit ने बताया अपनी ग्लोइंग स्किन का राज, बोलीं- सिर्फ क्रीम नहीं, लाइफस्टाइल भी है जरूरी
Rukaiya Begum की पहचान से आगे बढ़ना चाहती हैं Lavina Tandon, बोलीं- दूसरे किरदारों को भी मिले प्यार
Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Uttrakhand Election 2027: बीजेपी के पहले इलेक्शन मोड में कांग्रेस, फोन से अल्मोड़ा रैली को संबोधित कर राहुल गांधी ने फूंका 2027 चुनाव का बिगुल
बीजेपी के पहले इलेक्शन मोड में कांग्रेस, फोन से अल्मोड़ा रैली को संबोधित कर राहुल गांधी ने फूंका 2027 चुनाव का बिगुल
बिहार
अब खान सर की मुश्किलें बढ़ीं? हिरासत में लिए गए उनके 2 बॉडीगार्ड, जानिए क्या है पूरा मामला
अब खान सर की मुश्किलें बढ़ीं? हिरासत में लिए गए उनके 2 बॉडीगार्ड, जानिए क्या है पूरा मामला
इंडिया
'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?
'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?
स्पोर्ट्स
9 या 10 नहीं एक हफ्ते में इतने करोड़ खर्च कर देते हैं ललित मोदी, बताया कहां से होती है कमाई
9 या 10 नहीं एक हफ्ते में इतने करोड़ खर्च कर देते हैं ललित मोदी, बताया कहां से होती है कमाई
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office: 350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए राम चरण की फिल्म को कितना कमाना होगा?
350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए फिल्म को कितना कमाना होगा?
इंडिया
Explained: सोनिया गांधी जेल में मिलने पहुंची, कांग्रेस के 'ट्रबलशूटर' कहलाए! भारत के सबसे अमीर CM बने शिवकुमार के सामने चुनौतियां क्या?
भारत के सबसे अमीर CM बने शिवकुमार के सामने चुनौतियां क्या? कैसे कांग्रेस के 'ट्रबलशूटर' कहलाए
ट्रेंडिंग
Video: ये हिंदू धर्म नहीं सिखाता! सरस्वती नदी में श्रद्धा के नाम पर कूड़ा फेंकते श्रद्धालु- यूजर्स का खौला खून
ये हिंदू धर्म नहीं सिखाता! सरस्वती नदी में श्रद्धा के नाम पर कूड़ा फेंकते श्रद्धालु- यूजर्स का खौला खून
हेल्थ
Visceral Fat: क्या बाहर से दुबला-पतला दिख रहा शख्स अंदर से हो सकता है मोटा? जानें इसका कारण
क्या बाहर से दुबला-पतला दिख रहा शख्स अंदर से हो सकता है मोटा? जानें इसका कारण
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
Embed widget