YouTube पर एल्गोरिदम की नहीं, अब चलेगी आपकी मर्जी, ऐसे देखें अपनी पसंद के वीडियो

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यूट्यूब जल्द अपनी मर्जी की कस्टम फीड देगा.

यूज़र पसंदीदा टॉपिक डालकर अपनी फ़ीड बना सकेंगे.

एक बार में एक ही फ़ीड, 30 दिन में निष्क्रिय हो जाएगी.

यह बदलाव लंबे वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स को फायदा देगा.

YouTube Custom Feed: अभी तक यूट्यूब का रिकमंडेशन सिस्टम अपनी मर्जी से काम करता था. यह पहले देखता था कि आपको कैसे वीडियो पसंद है और फिर अपनी मर्जी से आपकी फीड में वीडियो भेजता रहता था. कुछ ही दिनों में ये वीडियो बोरिंग लगने लगते हैं. इसका असर यह होता है कि फीड पर एक के बाद एक अनगिनत वीडियो आने के बाद भी आपकी पसंद का इनमें से एक भी नहीं होता. अब यूट्यूब नए फीचर के साथ इस गेम को बदलने वाली है. यह आपको अपनी मर्जी का फीड बनाने का ऑप्शन देगा. फीड क्रिएट करने के बाद एल्गोरिदम की छुट्टी हो जाएगी और इसमें आपकी पसंद के सारे वीडियो नजर आएंगे.

ऐसे बनाएं अपनी मर्जी का फीड

यूट्यूब ने कहा है कि अब होम ऑप्शन के पास यूजर को कस्टम फीड चिप दिखेगी. इस पर टैप करते ही एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन होगा. इसमें आपको बताना होगा कि आपको कैसे वीडियो पसंद हैं. आप इसमें स्पेसिफिक टॉपिक या मोटे-तौर पर आइडिया वाला प्रॉम्प्ट एंटर कर सकते हैं. गूगल भी इसमें सजेशन दिखाकर आपकी मदद करेगी. फिर इसी प्रॉम्प्ट के आधार पर यूट्यूब का एआई सिस्टम आपके लिए कस्टम फीड तैयार कर देगा. इस प्रॉम्प्ट को किसी भी टाइम एडिट किया जा सकता है और आप इसमें मर्जी के नए टॉपिक भी एड कर पाएंगे.

कस्टम फीड पर रहेंगी ये लिमिटेशन

कस्टम फीड पर यूट्यूब ने कुछ लिमिटेशन भी लगाई हैं. कंपनी का कहना है कि एक अकाउंट एक समय पर एक ही कस्टम फीड एक्टिव रख सकता है. यानी यूजर को मूड के हिसाब से अलग-अलग फीड बनाने और उनमें स्विच करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा. इस पर टाइम लिमिट भी जुड़ी हुई है. अगर कस्टम फीड 30 दिनों तक इनएक्टिव रहेगा तो यह एक्सपायर हो जाएगा. साथ ही कस्टम फीड बनाने का ऑप्शन केवल उन्हीं यूजर्स को मिलेगा, जिनके अकाउंट की सर्च हिस्ट्री और वॉच हिस्ट्री ऑन हैं. एक और लिमिटेशन अवैलिबिलिटी को लेकर भी है. अभी इसे केवल अमेरिका में उन यूजर्स के लिए रोल आउट किया गया है, जिन्होंने अकाउंट में साइन-इन किया हुआ है और इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है.

क्रिएटर्स पर असर पड़ना तय

जब भी यूट्यूब अपने होम पेज पर कोई बदलाव करती है तो क्रिएटर्स पर उसका असर जरूर होता है. अब यह नया फीचर लॉन्ग-फॉर्म वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स को बड़ा बूस्ट दे सकता है. अब यूजर अपनी मर्जी के टॉपिक सेलेक्ट करेंगे तो लंबे वीडियो बनाने वाले अकाउंट्स फिर से फीड में दिखने शुरू हो सकते हैं.

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