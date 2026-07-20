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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या Kia Syros के लिए गेमचेंजर साबित होगा इसका नया EV वर्जन? किफायती हो सकती है कीमत

क्या Kia Syros के लिए गेमचेंजर साबित होगा इसका नया EV वर्जन? किफायती हो सकती है कीमत

Kia Syros EV: कंपनी जल्द ही Syros का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करने जा रही है. Syros EV की बिक्री कुल Syros की सेल्स में कुछ बढ़ोतरी करेगी, लेकिन यह बढ़ोतरी कितनी होगी इसका जवाब लॉन्च के बाद ही मिलेगा.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Updated at : 20 Jul 2026 10:05 AM (IST)
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किआ सिरोस को लॉन्च के समय काफी चर्चा मिली थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसकी बिक्री लगातार घटती गई है. हालत यह है कि पिछले चार महीनों से Syros की महीने की बिक्री केवल ट्रिपल डिजिट में सिमटकर रह गई है. अपने सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में यह अब सबसे कम बिकने वाली गाड़ियों में शामिल हो चुकी है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाली Kia Syros EV इस मॉडल की बिक्री को नई रफ्तार दे पाएगी?

कंपनी जल्द ही Syros का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करने जा रही है. नई Syros EV की बिक्री कुल Syros की सेल्स में कुछ बढ़ोतरी करेगी, लेकिन यह बढ़ोतरी कितनी होगी इसका जवाब लॉन्च के बाद ही मिलेगा. माना जा रहा है कि इस इलेक्ट्रिक SUV में दो बैटरी पैक का ऑप्शन मिलेगा, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार मॉडल चुन सकेंगे. 

कितनी कीमत पर मिलेगा गाड़ी का टॉप मॉडल?

कीमत Syros EV के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है. मौजूदा पेट्रोल और डीजल Syros की कीमत पहले से ही अपने सेगमेंट में ज्यादा मानी जाती है. ऐसे में इलेक्ट्रिक वर्जन का टॉप मॉडल करीब 18 लाख रुपये या उससे ज्यादा कीमत पर आ सकता है. यानी यह ICE मॉडल की तुलना में 5 लाख रुपये महंगा हो सकता है. इस कीमत पर Syros EV का मुकाबला उन इलेक्ट्रिक गाड़ियों से होगा जो 4 मीटर से बड़ी हैं और ग्राहकों को ज्यादा स्पेस और अलग वैल्यू ऑफर करती हैं.

अगर डिजाइन की बात करें तो Syros EV का एक्सटीरियर लगभग ICE मॉडल जैसा ही रहने वाला है. इसमें बहुत बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे. यही बात कंपनी के लिए एक चुनौती भी हो सकती है क्योंकि Syros के कम सेल के पीछे एक वजह इसका काफी अलग और लोगों की राय को बांटने वाला डिजाइन भी माना जाता है. कई ग्राहकों को इसका स्टाइल पसंद आया, लेकिन बड़ी संख्या में खरीदारों को इसका लुक आकर्षक नहीं लगा. 

गाड़ी का इंटीरियर और लॉन्चिंग

इंटीरियर की बात करें तो Syros EV पहले की तरह फीचर से भरपूर होगी. इसके केबिन में कुछ नए बदलाव और अपडेट भी देखने को मिलेंगे, जिससे यह पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम महसूस हो सकती है. एडवांस टेक्नोलॉजी, बेहतर सुविधाएं और नया एक्सपीरियंस इसे ग्राहकों के लिए आकर्षक बना सकते हैं.

अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या Syros EV की एंट्री से इस मॉडल की कुल बिक्री में बड़ा बदलाव आता है. अगर इलेक्ट्रिक वर्जन ग्राहकों को पसंद आता है और इसकी कीमत कम रहती है, तो कंपनी को इसका फायदा मिल सकता है. 

Kia Syros EV की लॉन्चिंग अब कुछ ही दिनों में होने वाली है. लॉन्च के बाद इसकी कीमत, फीचर्स और ग्राहकों के रिस्पांस से ही साफ होगा कि क्या यह इलेक्ट्रिक SUV वास्तव में Syros की बिक्री को चार डिजिट तक पहुंचाकर बाजार में स्थिति मजबूत कर पाएगी या नहीं.

यह भी पढ़ें:-

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Published at : 20 Jul 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
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