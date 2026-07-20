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हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में लॉन्च होने जा रही Honda की शानदार हाइब्रिड कार, परफॉर्मेंस से फीचर्स तक जानें सब

भारत में लॉन्च होने जा रही Honda की शानदार हाइब्रिड कार, परफॉर्मेंस से फीचर्स तक जानें सब

Honda ZR-V Hybrid: गाड़ी के फ्रंट में बड़ी ब्लैक ग्रिल, स्लीक एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) और स्पोर्टी बंपर दिया गया है, जो इसे काफी प्रीमियम लुक देता है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 20 Jul 2026 09:35 AM (IST)
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भारतीय बाजार में एसयूवी की मांग लगातार बढ़ रही है और लगभग हर कंपनी इस सेगमेंट में नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. होंडा भी अपने लाइनअप को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है. कंपनी जल्द ही अपनी नई प्रीमियम एसयूवी Honda ZR-V को भारतीय बाजार में पेश कर सकती है. यह मॉडल होंडा की एसयूवी Elevate से ऊपर की पोजिशन में रखा जा सकता है.

Honda ZR-V के फ्रंट में बड़ी ब्लैक ग्रिल, स्लीक एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) और स्पोर्टी बंपर दिया गया है, जो इसे काफी प्रीमियम लुक देता है. साइड प्रोफाइल में डायमंड-कट अलॉय व्हील, मजबूत बॉडी लाइन और फ्लश डिजाइन इसे और स्टाइलिश बनाते हैं. पीछे की ओर एलईडी टेललाइट्स और स्पोर्टी टेलगेट इसका लुक और बेहतर बनाते हैं. कुल मिलाकर, Honda ZR-V का डिजाइन उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो स्टाइल और प्रीमियम फील दोनों चाहते हैं.

गाड़ी का इंटीरियर और पावरट्रेन

इंटीरियर की बात करें तो Honda ZR-V का केबिन काफी प्रीमियम और आधुनिक हो सकता है. इसमें बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, इलेक्ट्रिक सनरूफ और प्रीमियम लेदर सीट्स जैसी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है. 

इस एसयूवी की सबसे बड़ी खासियत इसका हाइब्रिड पावरट्रेन हो सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, Honda ZR-V में कंपनी का 2.0-लीटर e:HEV स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम दिया जा सकता है, जिसमें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर काम करते हैं. इस तकनीक की मदद से कार बेहतर माइलेज देने के साथ-साथ स्मूद और शांत ड्राइविंग अनुभव भी देती है. 

गाड़ी की परफॉर्मेंस और कीमत

परफॉर्मेंस के मामले में भी Honda ZR-V से काफी उम्मीदें हैं. हाइब्रिड सिस्टम के कारण इसमें तेज एक्सीलरेशन, बेहतर पिकअप और हाईवे पर आरामदायक ड्राइविंग का फील मिल सकता है. इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से इंजन पर कम दबाव पड़ता है, जिससे फ्यूल कैपेसिटी भी बढ़ती है. 

कीमत की बात करें तो अभी तक कंपनी ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार Honda ZR-V की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 25 लाख रुपये के आसपास हो सकती है. इस कीमत पर इसका मुकाबला Hyundai Tucson, Jeep Compass, Volkswagen Tiguan, Citroen C5 Aircross और BYD Atto 3 जैसी प्रीमियम एसयूवी से हो सकता है.

यह भी पढ़ें:- इस बार 15 अगस्त को Mahindra देश में लॉन्च करेगी कौन-सी गाड़ी? ये नाम सबसे आगे

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 20 Jul 2026 09:32 AM (IST)
Tags :
Auto News Honda Car HONDA SUV Honda ZR-V Hybrid
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