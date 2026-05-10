हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोइंडिया में राइट तो दूसरे देशों में लेफ्ट साइड पर क्यों होती है ड्राइवर सीट? जानिए इसके पीछे वजह

इंडिया में राइट तो दूसरे देशों में लेफ्ट साइड पर क्यों होती है ड्राइवर सीट? जानिए इसके पीछे वजह

India Driving Seat: कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ कार डिजाइन का फर्क है या इसके पीछे कोई खास वजह है? आइए जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 10 May 2026 12:27 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आपने कभी विदेशी फिल्मों, वीडियो या सोशल मीडिया पर कारें देखी हों तो आपने एक दिलचस्प बात जरूर नोटिस की होगी. भारत में कार का स्टीयरिंग और ड्राइवर सीट दाईं तरफ होती है, जबकि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और कई दूसरे देशों में ड्राइवर सीट बाईं तरफ दी जाती है कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ कार डिजाइन का फर्क है या इसके पीछे कोई खास वजह है? दरअसल, इसके पीछे इतिहास, ट्रैफिक नियम और सुरक्षा से जुड़ी बड़ी वजहें हैं.

भारत में गाड़ी सड़क के बाईं तरफ चलाए जाते हैं. यानी सड़क का लेफ्ट हिस्सा ड्राइविंग के लिए इस्तेमाल होता है. इसी वजह से यहां कारों में ड्राइवर सीट दाईं तरफ दी जाती है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ड्राइवर सड़क के बीच वाले हिस्से के ज्यादा करीब रहे और सामने से आने वाले ट्रैफिक को साफ देख सके. इससे ओवरटेक करना, मोड़ लेना और ट्रैफिक में गाड़ी चलाना ज्यादा सेफ और आसान हो जाता है.

कब से चला आ रहा ये सिस्टम?

भारत में यह सिस्टम अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है. जब भारत पर ब्रिटिश शासन था, तब यहां के ट्रैफिक नियम भी ब्रिटेन की तरह बनाए गए थे. ब्रिटेन में उस समय से ही लोग सड़क के बाईं तरफ चलते और वाहन चलाते थे. इसलिए भारत में भी वही नियम लागू कर दिए गए. आजादी के बाद भारत ने अपने ट्रैफिक सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया और वही व्यवस्था आज तक जारी है. यही कारण है कि भारत में आज भी राइट-हैंड ड्राइव यानी दाईं तरफ स्टीयरिंग वाली गाड़ियां चलती हैं.

सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और साउथ अफ्रीका जैसे कई देशों में भी यही सिस्टम अपनाया जाता है. इन देशों में सड़क के बाईं तरफ वाहन चलते हैं और कारों में स्टीयरिंग दाईं तरफ होता है.

अब बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका और यूरोप के ज्यादातर देशों में ऐसा क्यों नहीं है? दरअसल, वहां गाड़ियां सड़क के दाईं तरफ चलती हैं. इसलिए उन देशों में ड्राइवर सीट बाईं तरफ दी जाती है. इसका उद्देश्य भी वही होता है. ड्राइवर सड़क के बीच वाले हिस्से के करीब रहे ताकि उसे सामने का ट्रैफिक बेहतर दिखाई दे.

पुराने समय में होता था ऐसा 

इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण भी बताया जाता है. पुराने समय में लोग घोड़े और बग्घियों से यात्रा करते थे. अधिकतर लोग दाएं हाथ से तलवार चलाते थे, इसलिए वे सड़क के ऐसे हिस्से में चलना पसंद करते थे जहां जरूरत पड़ने पर आसानी से अपनी रक्षा कर सकें. समय के साथ अलग-अलग देशों में यही आदतें ट्रैफिक नियमों में बदल गईं. बाद में यूरोप के कई देशों ने दाईं तरफ चलने का नियम अपनाया, जबकि ब्रिटिश साम्राज्य वाले देशों में बाईं तरफ ड्राइविंग जारी रही.

ड्राइवर सीट की सही पोजिशन सड़क सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है. अगर भारत में स्टीयरिंग बाईं तरफ होता तो ओवरटेक करते समय सामने से आने वाली गाड़ियों को देखना मुश्किल हो सकता था. खासकर दो लेन वाली सड़कों पर दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता था. इसी वजह से हर देश अपनी सड़क व्यवस्था के हिसाब से गाड़ी डिजाइन करता है.

यह भी पढ़ें:-

सिंगल चार्ज में 1068 KM रेंज, बेहतरीन लुक और फीचर्स के साथ आती हैं ये EVs, जानें डिटेल्स 

Published at : 10 May 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
Traffic Rules Auto News India Driving Seat Right Side Driving Seat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
इंडिया में राइट तो दूसरे देशों में लेफ्ट साइड पर क्यों होती है ड्राइवर सीट? जानिए इसके पीछे वजह
इंडिया में राइट तो दूसरे देशों में लेफ्ट साइड पर क्यों होती है ड्राइवर सीट? जानिए इसके पीछे वजह
ऑटो
सिंगल चार्ज में 1068 KM रेंज, बेहतरीन लुक और फीचर्स के साथ आती हैं ये EVs, जानें डिटेल्स
सिंगल चार्ज में 1068 KM रेंज, बेहतरीन लुक और फीचर्स के साथ आती हैं ये EVs, जानें डिटेल्स
ऑटो
यूपी में अगर नहीं है ये नंबर प्लेट तो 15 हजार के चालान के लिए हो जाएं तैयार, जानें क्या है नियम?
यूपी में अगर नहीं है ये नंबर प्लेट तो 15 हजार के चालान के लिए हो जाएं तैयार, जानें क्या है नियम?
ऑटो
Car Cooling Trick: क्या एक गेट से 'पंखा' करने से घट जाता है कार का तापमान, जानें कितनी काम की यह ट्रिक?
क्या एक गेट से 'पंखा' करने से घट जाता है कार का तापमान, जानें कितनी काम की यह ट्रिक?
Advertisement

वीडियोज

Crime News : शैतान पिता के जाल में मासूम बेटा | Sansani
Sandeep Chaudhary:बिखर रहा है INDIA गठबंधन! सबसे सटीक विश्लेषण! | Bengal | Vijay | Rahul Gandhi
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया मजेदार रिएक्शन, बोलीं- “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में जरूर आऊंगी!”
Krishnavataram Part 1 Review: भव्य दृश्य, भावनाओं से भरपूर कहानी और दमदार अभिनय
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की सस्ती Copy, Drugs और Hip-Hop वाला Drama
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कांग्रेस ने DMK को धोखा दिया', तमिलनाडु में विजय की TVK को समर्थन करने पर PM मोदी का बड़ा अटैक
'कांग्रेस ने DMK को धोखा दिया', तमिलनाडु में विजय की TVK को समर्थन करने पर PM मोदी का बड़ा अटैक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 रिक्तियां हैं...बाकी दल-बदलुओं का क्या होगा? योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर बोले अखिलेश यादव
6 रिक्तियां हैं...बाकी दल-बदलुओं का क्या होगा? योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर बोले अखिलेश यादव
इंडिया
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
आईपीएल 2026
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
शिक्षा
Himachal Pradesh 10th Board Result: हिमाचल प्रदेश 10वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक
हिमाचल प्रदेश 10वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक
जनरल नॉलेज
Vijay Oath Ceremony: फिल्मों के अलावा कहां-कहां से कमाई करते हैं थलपति विजय, जानें उनकी नेटवर्थ
फिल्मों के अलावा कहां-कहां से कमाई करते हैं थलपति विजय, जानें उनकी नेटवर्थ
ट्रेंडिंग
Viral Cricket Video: वाह क्या क्रिएटिविटी है... दफ्ती से बच्चों ने बनाया पैड और हेलमेट, वीडियो देख खुश हो जाएंगे क्रिकेट लवर्स
वाह क्या क्रिएटिविटी है... दफ्ती से बच्चों ने बनाया पैड और हेलमेट, वीडियो देख खुश हो जाएंगे क्रिकेट लवर्स
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget