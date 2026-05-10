सिंगल चार्ज में 1068 KM रेंज, बेहतरीन लुक और फीचर्स के साथ आती हैं ये EVs, जानें डिटेल्स

दुनियाभर में इलेक्ट्रिक कारों की पॉपुलेरिटी तेजी से बढ़ रही है लेकिन इस मामले में चीन सबसे आगे निकलता दिखाई दे रहा है. चीन की कई ऑटो कंपनियां ऐसी इलेक्ट्रिक कारें बना रही हैं जो एक बार फुल चार्ज होने पर 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर सकती हैं. पहले जहां इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले लोगों को बार-बार चार्जिंग की चिंता रहती थी, वहीं अब नई तकनीक और बड़ी बैटरी की वजह से यह समस्या काफी हद तक कम होती जा रही है. यही कारण है कि चीन की लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक कारें अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं.

BYD Denza Z9 EV

इन कारों में सबसे ज्यादा चर्चा BYD की प्रीमियम ब्रांड Denza की नई Z9 EV को लेकर हो रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कार करीब 1068 किलोमीटर तक की CLTC रेंज देने में सक्षम है. यह रेंज इतनी ज्यादा है कि कई पेट्रोल और डीजल कारें भी एक बार में इतनी दूरी तय नहीं कर पातीं. कंपनी ने इसमें बड़ा बैटरी पैक दिया है, जिसकी वजह से कार लंबी दूरी तक चल सकती है. Denza Z9 EV एक लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान है, जिसमें प्रीमियम इंटीरियर, बड़ी स्क्रीन, एडवांस ड्राइविंग फीचर्स और हाई-टेक टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है.

Denza Z9 GT

Denza Z9 GT भी इसी सीरीज की एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार है. इसकी दावा की गई रेंज करीब 1036 किलोमीटर बताई जा रही है. यह कार उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो लंबी दूरी की यात्रा के साथ-साथ शानदार परफॉर्मेंस भी चाहते हैं. इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, जिससे बैटरी कम समय में चार्ज हो सकती है. इसके अलावा इसमें कई स्मार्ट फीचर्स, डिजिटल कंट्रोल और एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी मिलती है.

Yangwang U7 EV

चीन की लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों में Yangwang U7 EV का नाम भी तेजी से पॉपुलर हो रहा है. यह कार करीब 1006 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करती है. कंपनी ने इसमें लगभग 150kWh का बड़ा बैटरी पैक इस्तेमाल किया है. यह कार सिर्फ लंबी रेंज के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी शानदार परफॉर्मेंस और लग्जरी फीचर्स के लिए भी जानी जा रही है. इसमें हाई-टेक ड्राइविंग सिस्टम, प्रीमियम केबिन और एडवांस AI फीचर्स दिए गए हैं. माना जा रहा है कि यह कार भविष्य की स्मार्ट इलेक्ट्रिक कारों का उदाहरण बन सकती है.

Xiaomi SU7 EV

स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Xiaomi भी अब इलेक्ट्रिक कार बाजार में उतर चुकी है. कंपनी की Xiaomi SU7 EV को लोगों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. यह कार लगभग 900 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करती है. Xiaomi ने इसमें स्पोर्टी डिजाइन, स्मार्ट कनेक्टिविटी और आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है.कार के अंदर बड़ी डिस्प्ले, AI बेस्ड फीचर्स और स्मार्ट ड्राइविंग सिस्टम दिए गए हैं, जो इसे टेक्नोलॉजी पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए खास बनाते हैं.

Zeekr 007 EV

इसके अलावा Zeekr 007 EV भी लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक कारों में शामिल है. यह कार करीब 870 किलोमीटर तक चल सकती है. कंपनी ने इसमें शानदार बैटरी टेक्नोलॉजी, प्रीमियम इंटीरियर और तेज एक्सीलरेशन दिया है. इसका डिजाइन काफी मॉडर्न और आकर्षक रखा गया है. यह कार खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो लग्जरी, टेक्नोलॉजी और लंबी रेंज तीनों चाहते हैं.

यह भी पढ़ें:-

यूपी में अगर नहीं है ये नंबर प्लेट तो 15 हजार के चालान के लिए हो जाएं तैयार, जानें क्या है नियम?