Tamil Nadu Cabinet Expansion: तमिलनाडु में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन दिया है. अब इसको लेकर पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को मंत्रिमंडल को लेकर जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में कांग्रेस के दो विधायक गुरुवार को सरकार मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेंगे. कांग्रेस के विधायक राजेश कुमार और पी. विश्वनाथन तमिलनाडु सरकार हिस्सा बनेंगे. इन विधायकों के साथ ही कांग्रेस तमिलनाडु के मंत्रिमंडल में 59 साल बाद शामिल हो रही है.

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी विधायकों को मंजूरी

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि INC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने INC MLA एडवोकेट राजेश कुमार और थिरु पी. विश्वनाथन को तमिलनाडु कैबिनेट में शामिल करने की मंज़ूरी दे दी है. वे कल मंत्री पद की शपथ लेंगे. यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक मौका है, क्योंकि कांग्रेस 59 साल के लंबे गैप के बाद तमिलनाडु कैबिनेट में शामिल हो रही है.

उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं, हमें विश्वास है कि वे तमिलनाडु के लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करेंगे. LOP की तरफ से तय किए गए कल्याण और लोगों के पक्ष में शासन के साहसिक विजन को साकार करने के लिए काम करेंगे.

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विजय की टीवीके के नेतृत्व में बनी है तमिलनाडु में सरकार

हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में एक्टर विजय की तीन साल पहले बनी पार्टी टीवीके ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थीं. यह एक ऐतिहासिक उलटफेर रहा. कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम और IUML के समर्थन के साथ ही विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस राजनीतिक बदलाव के साथ प्रदेश की डीएमके और एआईडीएमके लंबे अरसे बाद सत्ता से बेदखल हो गईं. विजय की पार्टी ने विधानसभा चुनाव में फ्लोर टेस्ट के दौरान बहुमत भी साबित कर दिया है.

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