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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाविजय की सरकार में दो कांग्रेस विधायक बनेंगे मंत्री, 59 साल बाद पार्टी तमिलनाडु कैबिनेट में होगी शामिल

विजय की सरकार में दो कांग्रेस विधायक बनेंगे मंत्री, 59 साल बाद पार्टी तमिलनाडु कैबिनेट में होगी शामिल

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु में कांग्रेस के दो विधायक गुरुवार को सरकार मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेंगे. कांग्रेस के विधायक राजेश कुमार और पी. विश्वनाथन तमिलनाडु सरकार हिस्सा बनेंगे.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 20 May 2026 08:14 PM (IST)
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Tamil Nadu Cabinet Expansion: तमिलनाडु में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन दिया है. अब इसको लेकर पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को मंत्रिमंडल को लेकर जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में कांग्रेस के दो विधायक गुरुवार को सरकार मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेंगे. कांग्रेस के विधायक राजेश कुमार और पी. विश्वनाथन तमिलनाडु सरकार हिस्सा बनेंगे. इन विधायकों के साथ ही कांग्रेस तमिलनाडु के मंत्रिमंडल में 59 साल बाद शामिल हो रही है. 

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी विधायकों को मंजूरी

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि INC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने INC MLA एडवोकेट राजेश कुमार और थिरु पी. विश्वनाथन को तमिलनाडु कैबिनेट में शामिल करने की मंज़ूरी दे दी है. वे कल मंत्री पद की शपथ लेंगे. यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक मौका है, क्योंकि कांग्रेस 59 साल के लंबे गैप के बाद तमिलनाडु कैबिनेट में शामिल हो रही है.

उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं, हमें विश्वास है कि वे तमिलनाडु के लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करेंगे. LOP की तरफ से तय किए गए कल्याण और लोगों के पक्ष में शासन के साहसिक विजन को साकार करने के लिए काम करेंगे.

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विजय की टीवीके के नेतृत्व में बनी है तमिलनाडु में सरकार

हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में एक्टर विजय की तीन साल पहले बनी पार्टी टीवीके ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थीं. यह एक ऐतिहासिक उलटफेर रहा. कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम और IUML के समर्थन के साथ ही विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस राजनीतिक बदलाव के साथ प्रदेश की डीएमके और एआईडीएमके लंबे अरसे बाद सत्ता से बेदखल हो गईं. विजय की पार्टी ने विधानसभा चुनाव में फ्लोर टेस्ट के दौरान बहुमत भी साबित कर दिया है. 

ये भी पढ़ें: देश में ऑल-टाइम हाई पर पहुंची बिजली की डिमांड, 265 GW तक बढ़ी मांग, IMD बोला- अभी लू से राहत नहीं

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 20 May 2026 08:07 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Abp News TVK CONGRESS
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