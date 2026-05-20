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बेटे जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' के फ्लॉप के बाद डिप्रेशन में चले गए थे आमिर खान, बोले- ये दर्दभरा होता है

जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' फ्लॉप हो गई. इस फिल्म को आमिर खान ने प्रोड्यूस किया था. उन्होंने बताया कि फिल्म फ्लॉप होने पर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 20 May 2026 10:39 PM (IST)
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जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' 1 मई को रिलीज हुई थी और ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी. फिल्म को आमिर खान ने प्रोड्यूस किया था. आमिर खान ने जोरो-शोरो से फिल्म का प्रमोशन किया था. फिल्म न चलने पर आमिर खान डिप्रेशन में चले गए थे. अब आमिर ने इसे  लेकर बात की है.

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फ्लॉप फिल्मों को लेकर आमिर खान ने किया रिएक्ट

फेलियर फिल्मों के फ्लॉप होने को लेकर आमिर ने  कहा, 'जब फिल्म फ्लॉप होती है तो मेरा दिल टूटता है. आखिर में हम फिल्म ऑडियंस के लिए बनाते हैं. जब वो टिकट लेते हैं और थिएटर आते हैं और उन्हें फिल्म पसंद नहीं आती तो आपके काम में कमी है. ऑडियंस जानबूझकर डिसाइड नहीं करती है कि वो जाए और बुरी फिल्म देखे. अगर वो निराश हैं तो इसका मतलब है कि आपने गलती की है.'

आगे उन्होंने कहा, 'जब फिल्म चलती नहीं है तो मैं 2-3 महीने के लिए डिप्रेशन में चला जाता हूं. एक फिल्म मेरे लिए बच्चे की तरह होती है. जब ये चलती नहीं है और रिजेक्ट होती है तो ये दर्दभरा होता है.'

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'एक दिन' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने लाइफटाइम 5.50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. वहीं नेट 4.30 करोड़ कमाए. फिल्म में आमिर खान के बेटे जुनैद खान लीड रोल में थे. वहीं साई पल्लवी फीमेल लीड में थीं. इस फिल्म से साई पल्लवी ने बॉलीवुड डेब्यू किया. फिल्म को सुनील पांडे ने डायरेक्ट किया. फैंस को फिल्म की कहानी पसंद नहीं आई थी. 

मालूम हो कि अब साई पल्लवी फिल्म 'रामायण' में दिखेंगी. इस फिल्म में वो मां सीता के रोल में नजर आएंगी. फिल्म को नितेश तिवारी बना रहे हैं.

Published at : 20 May 2026 10:39 PM (IST)
Tags :
Junaid Khan Sai Pallavi Ek Din
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