IPL में खेलेंगे पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर! मिल गई ब्रिटिश नागरिकता; ऐसे खुला भारत आने का रास्ता

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर अब पाकिस्तान के नागरिक नहीं रहे. रिपोर्ट के मुताबिक, आमिर को ब्रिटिश नागरिकता मिल गई है. ऐसे में अब उनका दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग यानी आईपीएल (IPL) में खेलने का सपना पूरा हो सकता है. UK का पासपोर्ट मिलने से आमिर के लिए भारत आने और आईपीएल खेलना का रास्ता खुल गया है.

बता दें कि मोहम्मद आमिर की वाइफ नरजिस खातून ब्रिटिश नागरिक हैं. इसी कारण आमिर को यूके की नागरिकता मिल गई है. उन्होंने कई साल पहले ब्रिटिश नागरिकता के लिए आवेदन किया था. अब कानूनी प्रकिया पूरी हो गई है. ऐसे में उन्हें यूके का पासपोर्ट मिल गया है. इसके साथ ही आमिर के आईपीएल में खेलने की चर्चा भी शुरू हो गई है. आमिर अब ब्रिटिश नागरिक के तौर पर आईपीएल ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. अगर उन्हें नीलामी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और फिर कोई टीम उन्हें ऑक्शन में खरीदती है तो फिर वह आईपीएल में खेल सकते हैं.

यह पाकिस्तानी खिलाड़ी खेल चुका है आईपीएल

गौरतलब है कि आईपीएल के पहले सीजन में कई पाकिस्तानी खिलाड़ी खेले थे, लेकिन 2009 के मुंबई आतंकी हमले के बाद आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी बैन कर दिए गए थे. हालांकि, आईपीएल 2012 में पाकिस्तान के लिए लंबे समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले ऑलराउंडर अजहर महमूद आईपीएल में खेले थे. वह आईपीएल 2012 से 2015 के बीच कुल 23 मैच आईपीएल में खेले. महमूद ने भी ब्रिटिश नागरिकता लेने के बाद आईपीएल में हिस्सा लिया था.

ऐसा रहा मोहम्मद आमिर का इंटरनेशनल करियर

बता दें कि तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर अब पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते हैं. उन्होंने बोर्ड से टकराव के बाद संन्यास ले लिया है. हालांकि, वह पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हैं. आमिर ने पाकिस्तान के लिए 36 टी20, 61 वनडे और 62 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. टेस्ट में उनके नाम 119 विकेट, वनडे में 81 विकेट और टी20 इंटरनेशनल में 71 विकेट हैं.

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