क्या 100 करोड़ रुपये की इस कार की मालिक हैं नीता अंबानी? गाड़ी से जुड़ा ये सच आया सामने!

लग्जरी कार खरीदना कई लोगों का सपना होता है. भारत में एक से बढ़कर एक लग्जरी कारें मौजूद हैं. भारत में जब भी महंगी कारों का जिक्र आता है, तो सबसे ऊपर अंबानी फैमिली का नाम आता है. अंबानी परिवार के कार कलेक्शन में कई महंगी गाड़ियां हैं, जिनमें Rolls-Royce कंपनी का नाम भी शामिल है.

हाल ही में कई रिपोर्ट्स सामने आईं, जिसमें दावा किया गया कि भारत की सबसे महंगी कार Audi A9 की कीमत 100 करोड़ रुपये है, जिसकी मालिक नीता अंबानी है. हालांकि यह सच नहीं है. नीता अंबानी के पास लग्जरी कार तो है, लेकिन वो Audi A9 नहीं बल्कि Rolls-Royce है, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपये है.

क्या Audi A9 को किया गया लॉन्च?

ऑडी ने कभी कोई Audi A9 मॉडल लॉन्च ही नहीं किया. यह कार दरअसल 10 साल पहले जर्मन कार की ओर से दिखाई गई एक कॉन्सेप्ट कार थी.जिस कार को का अब तक बनाया या बेचा नहीं गया है.

ऑडी की ये कॉन्सेप्ट कार करीब 600 हॉर्सपावर के दमदार इंजन के साथ पेश की गई थी. कार की खासियत यह थी कि इस कार के रंग को महज एक बटन दबाकर ही बदला जा सकता था इस कार का पेंट स्कीम इलेक्ट्रिक रूप से तैयार किया गया था.

कैसा है गाड़ी का इंजन?

Audi A9 Chameleon में कंपनी ने 4.0 लीटर का वी8 इंजन उपलब्ध कराया था, जो कि 600 एचपी की मैक्स पावर जनरेट करता है. इसके अलावा इस कार में केवल दो ही दरवाजे दिए गए और कार की लंबाई करीब 5 मीटर थी. इस कार के विंडशील्ड और रूफ दोनों को ही एक में इंटीग्रेट किया गया था.

इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट कार में कई आधुनिक फीचर्स उपलब्ध कराए गए जो किसी और कार में देखने को नहीं मिलते हैं. इस कार को स्पेनिश डिजाइनर Daniel Garci ने बनाया था. इस कॉन्सेप्ट कार को एक शानदार टू-डोर कूपे के तौर पर डिजाइन किया गया था और इसमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और शानदार इंटीरियर दिया गया.

