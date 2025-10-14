अगर आप पावर, लग्जरी और एडवेंचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं, तो Land Rover Defender 110 Trophy Edition आपके लिए एक बेहतरीन SUV है. भारत में इसे 1.30 करोड़ (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया है. ये लिमिटेड एडिशन मॉडल 1980 के दशक की मशहूर Camel Trophy Defender से बेस्ड है. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

नई Defender 110 Trophy Edition में 3.0-लीटर इनलाइन-6 ट्विन-टर्बो डीजल इंजन दिया गया है, जो 350hp की पावर और 700Nm टॉर्क जनरेट करता है. इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और ऑल-व्हील ड्राइव (4WD) सिस्टम मिलता है. कंपनी के मुताबिक, ये SUV सिर्फ 6.4 सेकेंड में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 191 km/h है. चाहे आप रेगिस्तान की गर्म रेत में हों या पहाड़ी रास्तों के कीचड़ में, ये डिफेंडर हर परिस्थिति में मजबूती से चलने में सक्षम है.

कैसा है डिजाइन?

Defender 110 Trophy Edition को दो खास रंगों -Deep Sandglow Yellow और Keswick Green में पेश किया गया है. इसके साथ ब्लैक रूफ, ब्लैक बोनट और स्पेशल ट्रॉफी एडिशन डीकल्स दिए गए हैं, जो इसे एक क्लासिक और दमदार लुक देते हैं. SUV में 20-इंच के ग्लॉस ब्लैक अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं, जो इसके रफ-टफ लुक को और बढ़ाते हैं. चाहें तो ग्राहक ऑल-टेरेन या ऑल-सीजन टायर्स में से विकल्प चुन सकते हैं. हर डिटेल में Camel Trophy की झलक दिखाई देती है, जो इसे सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक ऑफ-रोडिंग आइकॉन बनाती है.

हर रास्ते पर तैयार

ये SUV खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो असली ऑफ-रोडिंग का मजा लेना चाहते हैं. इसमें हेवी-ड्यूटी रूफ रैक, ब्लैक डिप्लॉयबल लैडर (सीढ़ी) और साइड पैनियर्स (एक्स्ट्रा स्टोरेज बॉक्स) दिए गए हैं. SUV में मौजूद स्नॉर्कल सिस्टम इसे गहरे पानी और कीचड़ में भी आसानी से चलने देता है. इसके अलावा, ग्राहक चाहें तो SUV को मैट प्रोटेक्टिव फिल्म से कस्टमाइज कर सकते हैं, जिससे बॉडी को स्क्रैच और धूल से सुरक्षा मिलती है. ये SUV उन लोगों के लिए बनी है जो हर रास्ते को अपनी मंजिल बनाना जानते हैं.

इंटीरियर