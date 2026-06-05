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कार मॉडिफाई कराने से पहले पढ़ लें ये खबर, ट्रैफिक पुलिस तुरंत काट सकती है चालान

Car Modification: कार में कुछ मॉडिफिकेशन करवाना महंगा पड़ सकता है. नियमों के खिलाफ बदलाव करने पर ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है और वाहन का रजिस्ट्रेशन भी प्रभावित हो सकता है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 05 Jun 2026 05:17 PM (IST)
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Car Modification: आजकल कार को यूनिक और स्टाइलिश बनाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. कई लोग अपनी कार में नए अलॉय व्हील, तेज आवाज वाला एग्जॉस्ट, अलग रंग की लाइट्स या अन्य आफ्टरमार्केट बदलाव करवाते हैं. हालांकि हर मॉडिफिकेशन कानूनी नहीं होता. कई ऐसे बदलाव हैं जो मोटर वाहन नियमों के खिलाफ माने जाते हैं और इनके कारण ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है. इतना ही नहीं, कुछ मामलों में वाहन का रजिस्ट्रेशन भी प्रभावित हो सकता है. 

इसलिए कार में किसी भी तरह का बदलाव करवाने से पहले यह जानना जरूरी है कि कौन सा मॉडिफिकेशन वैध है और कौन सा नियमों का उल्लंघन माना जाता है. थोड़ी सी जानकारी आपको अनावश्यक जुर्माने, कानूनी परेशानी और बीमा से जुड़ी समस्याओं से बचा सकती है. कार को आकर्षक बनाने की चाहत में नियमों को नजरअंदाज करना महंगा साबित हो सकता है.

इन मॉडिफिकेशन पर ट्रैफिक पुलिस कर सकती है कार्रवाई

वाहन नियमों के अनुसार कार के मूल ढांचे में बड़ा बदलाव करना अवैध माना जा सकता है. उदाहरण के लिए वाहन का रंग बिना आवश्यक अनुमति के बदलना, अत्यधिक तेज आवाज वाला आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट लगाना या कंपनी द्वारा तय स्पेसिफिकेशन से अलग संरचनात्मक बदलाव करवाना नियमों के खिलाफ हो सकता है. इसके अलावा बहुत ज्यादा गहरे शीशे यानी डार्क सन फिल्म का उपयोग भी कानूनी परेशानी का कारण बन सकता है. 

कई लोग अतिरिक्त एलईडी या चमकदार लाइट्स लगवा लेते हैं, जो अन्य वाहन चालकों के लिए परेशानी पैदा कर सकती हैं. ऐसे मामलों में ट्रैफिक पुलिस चालान जारी कर सकती है. वाहन के डिजाइन और सुरक्षा से जुड़े बदलावों को लेकर नियम काफी सख्त हैं. इसलिए किसी भी मॉडिफिकेशन से पहले यह जांच लेना जरूरी है कि वह कानून के दायरे में आता है या नहीं.

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बीमा और सुरक्षा पर भी पड़ सकता है असर

अवैध मॉडिफिकेशन केवल चालान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि बीमा क्लेम पर भी असर डाल सकते हैं. यदि वाहन में ऐसा बदलाव किया गया है जिसकी जानकारी बीमा कंपनी को नहीं दी गई है, तो दुर्घटना की स्थिति में क्लेम प्रक्रिया जटिल हो सकती है. इसके अलावा कुछ मॉडिफिकेशन वाहन की मूल सुरक्षा क्षमता को भी प्रभावित कर सकते हैं. उदाहरण के लिए सस्पेंशन, ब्रेकिंग सिस्टम या वाहन की संरचना में बिना विशेषज्ञ सलाह के बदलाव करना जोखिम बढ़ा सकता है. 

विशेषज्ञों का कहना है कि कार में बदलाव करवाने से पहले अधिकृत डीलर या ऑटो विशेषज्ञ की राय लेना बेहतर रहता है. यदि कोई मॉडिफिकेशन जरूरी हो तो उसे नियमों के अनुसार और स्वीकृत मानकों के भीतर ही करवाना चाहिए. इससे वाहन की सुरक्षा बनी रहती है और कानूनी परेशानी से भी बचाव होता है. कार को बेहतर बनाना अच्छी बात है, लेकिन नियमों का पालन करना उससे भी ज्यादा जरूरी है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 05 Jun 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
Traffic Challan Car Modification Illegal Modifications Car Rules
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