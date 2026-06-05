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हिंदी न्यूज़ऑटोबारिश शुरू होने से पहले देख लें ये लिस्ट, मानसून में सबसे ज्यादा काम आती हैं ये कारें

बारिश शुरू होने से पहले देख लें ये लिस्ट, मानसून में सबसे ज्यादा काम आती हैं ये कारें

Rainy Season Driving: मॉनसून से पहले हाई ग्राउंड क्लीयरेंस वाली कारों की मांग बढ़ जाती हैं. ऐसी कारें जलभराव और खराब सड़कों पर बेहतर प्रदर्शन करती हैं और बारिश में ड्राइविंग को आसान बनाती हैं.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 05 Jun 2026 01:54 PM (IST)
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Rainy Season Driving: मॉनसून का मौसम शुरू होने वाला है और इसके साथ ही सड़कों पर जलभराव, गड्ढे और फिसलन जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं. ऐसे समय में कार चुनते वक्त सिर्फ डिजाइन और फीचर्स नहीं, बल्कि ग्राउंड क्लीयरेंस भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है. जिन कारों का ग्राउंड क्लीयरेंस ज्यादा होता है, वे पानी भरी सड़कों और खराब रास्तों पर बेहतर प्रदर्शन करती हैं. 

यही वजह है कि मॉनसून से पहले कई लोग ऐसी कारों की तलाश करते हैं जो हर तरह की सड़क पर आसानी से चल सकें. भारतीय बाजार में कई ऐसी एसयूवी और क्रॉसओवर मौजूद हैं जो ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस के कारण बारिश के मौसम में खास तौर पर उपयोगी साबित होती हैं. अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं या मॉनसून में सुरक्षित और आरामदायक ड्राइविंग चाहते हैं, तो यह लिस्ट आपके लिए काफी काम की हो सकती है.

जलभराव वाली सड़कों पर क्यों जरूरी है हाई ग्राउंड क्लीयरेंस?

बारिश के मौसम में सबसे बड़ी समस्या सड़कों पर जमा पानी होता है. कई बार वाहन चालक यह अंदाजा नहीं लगा पाते कि पानी के नीचे गड्ढा कितना गहरा है. ऐसे में कम ग्राउंड क्लीयरेंस वाली कारों के नीचे का हिस्सा सड़क से टकरा सकता है या इंजन तक पानी पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है. इसी वजह से हाई ग्राउंड क्लीयरेंस वाली कारों को मॉनसून के लिए बेहतर माना जाता है. 

रिपोर्ट में शामिल कारों में महिंद्रा थार, फोर्स गुरखा, टोयोटा फॉर्च्यूनर, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और मारुति सुजुकी जिम्नी जैसी गाड़ियां शामिल हैं. इन मॉडलों की खासियत यह है कि ये खराब रास्तों और पानी भरे इलाकों में भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जानी जाती हैं. ऊंची बॉडी और मजबूत सस्पेंशन ड्राइवर को अतिरिक्त आत्मविश्वास देते हैं, जिससे बारिश में ड्राइविंग आसान हो जाती है.

यह भी पढ़ें: आंधी-तूफान में चटक गई कार की विंडशील्ड, जानें क्लेम मिलेगा या नहीं

नई कार खरीद रहे हैं तो इन बातों का भी रखें ध्यान

सिर्फ ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस होना ही किसी कार को मॉनसून के लिए परफेक्ट नहीं बनाता. वाहन खरीदते समय टायर ग्रिप, ब्रेकिंग सिस्टम, ड्राइविंग असिस्ट फीचर्स और वाहन की कुल मजबूती पर भी ध्यान देना चाहिए. अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां हर साल जलभराव की समस्या रहती है, तो एसयूवी या ऑफ रोड क्षमता वाली गाड़ी बेहतर विकल्प हो सकती है. 

महिंद्रा थार और फोर्स गुरखा जैसे मॉडल कठिन रास्तों के लिए मशहूर हैं, जबकि स्कॉर्पियो एन, जिम्नी और फॉर्च्यूनर रोजमर्रा के उपयोग के साथ मजबूत रोड प्रेजेंस भी प्रदान करती हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि मॉनसून से पहले सही वाहन का चुनाव न केवल ड्राइविंग को आसान बनाता है बल्कि वाहन को नुकसान पहुंचने का जोखिम भी कम करता है. इसलिए बारिश शुरू होने से पहले अपनी जरूरत और बजट के अनुसार सही कार चुनना समझदारी भरा फैसला हो सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 05 Jun 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
SUV Cars Monsoon Cars High Ground Clearance Cars Rainy Season Driving
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