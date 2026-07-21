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हिंदी न्यूज़ऑटोकम बजट में CNG कार का सपना होगा पूरा, 2 लाख रुपये देकर ऐसे खरीदें Wagon R

कम बजट में CNG कार का सपना होगा पूरा, 2 लाख रुपये देकर ऐसे खरीदें Wagon R

Maruti Wagon R CNG: कम बजट में मारुती वैगन आर सीएनजी घर लाने का शानदार मौका, सिर्फ 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट पर पाएं यह कार. जानिए ऑन-रोड कीमत और हर महीने बनने वाली आसान EMI का पूरा गणित.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 21 Jul 2026 01:35 PM (IST)
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Maruti Wagon R CNG: भारत में छोटी कारों की डिमांड बढ़ती जा रही है और जब भी किसी छोटी कार की बात होती है उसमें मारुती सुजुकी की टॉप रेटेड कार वैगन आर का नाम जरूर आता है. खासकर पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच इसका सीएनजी वेरिएंट मिडिल क्लास परिवारों की पहली पसंद बना हुआ है. 

आप भी नई कार खरीदना चाहते हैं और बजट की वजह से प्लान कैंसिल कर दे रहें हैं तो आज हम आपकी इस समस्या को खत्म कर देंगे. क्योंकि, अब आप सिर्फ 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट देकर आप वैगन आर सीएनजी कार को आसानी से अपने घर ला सकते हैं. तो चलिए जानते हैं इसकी कीमत और आसान ईएमआई का पूरा खेल.

कितनी है वैगन आर सीएनजी की कीमत?

बता दें कि, मारुति वैगन आर का सीएनजी वेरिएंट ही सबसे ज्यादा बिकता है. जबकि इसके एलएक्सआई सीएनजी वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 6.45 लाख रुपये से शुरू होती है. जबकि इस कार की ऑन-रोड कीमत लगभग 7.35 लाख रुपये के आसपास पहुंच जाती है. 

इस बजट में आपको टॉलबॉय डिजाइन की वजह से बेहतरीन केबिन स्पेस और मारुति का भरोसा मिलता है जो आपकी हर फैमिली ट्रिप को आरामदायक बना देता है.

यह भी पढ़ें: Cheapest Hatchback Cars: ये हैं देश की सबसे सस्ती हैचबैक कारें, खरीदने से पहले देख लीजिए पूरी लिस्ट

2 लाख डाउन पेमेंट देने के बाद लोन का खेल 

अगर आपको यह कार खरीदनी है तो सबसे पहले अपनी जेब से 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करनी होगी. इसके बाद तो बाकी बची लगभग 5.35 लाख रुपये की रकम बैंक की तरफ से कार लोन के रूप में फाइनेंस करा दी जाएगी. 

2 लाख रुपये का शुरुआती भुगतान करने से आपके सिर से एक बार में मोटी रकम चुकाने का बोझ हट जाता है और आप बिना अपनी पूरी सेविंग्स खत्म किए एक ब्रांड न्यू सीएनजी कार के मालिक बन जाते हैं.

हर महीने कितनी बनेगी ईएमआई?

बता दें कि, बैंक से लोन मंजूर होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हर महीने कितनी किस्त देनी होगी. अगर बैंक आपको 9 फीसदी की सालाना ब्याज दर पर लोन देता है और आप इसे चुकाने के लिए 7 साल का समय चुनते हैं. 

तो आपकी हर महीने की ईएमआई लगभग 8,612 रुपये के आसपास बनेगी. बता दें कि, 8.5 हजार रुपये के आसपास की यह मंथली किस्त इतनी किफायती है कि एक नौकरीपेशा इंसान इसे आसानी से मैनेज कर सकता है. साथ ही इसका 34 किमी प्रति किग्रा का धांसू माइलेज आपके महीने के फ्यूल खर्च को भी बहुत कम कर देगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 21 Jul 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
Maruti Wagon R CNG 2 Lakh Down Payment Wagon R LXI CNG On Road Price Lowest Monthly EMI Wagon R CNG Budget CNG Family Car Loan Plan
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