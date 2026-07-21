कम बजट में CNG कार का सपना होगा पूरा, 2 लाख रुपये देकर ऐसे खरीदें Wagon R

Maruti Wagon R CNG: भारत में छोटी कारों की डिमांड बढ़ती जा रही है और जब भी किसी छोटी कार की बात होती है उसमें मारुती सुजुकी की टॉप रेटेड कार वैगन आर का नाम जरूर आता है. खासकर पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच इसका सीएनजी वेरिएंट मिडिल क्लास परिवारों की पहली पसंद बना हुआ है.

आप भी नई कार खरीदना चाहते हैं और बजट की वजह से प्लान कैंसिल कर दे रहें हैं तो आज हम आपकी इस समस्या को खत्म कर देंगे. क्योंकि, अब आप सिर्फ 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट देकर आप वैगन आर सीएनजी कार को आसानी से अपने घर ला सकते हैं. तो चलिए जानते हैं इसकी कीमत और आसान ईएमआई का पूरा खेल.

कितनी है वैगन आर सीएनजी की कीमत?

बता दें कि, मारुति वैगन आर का सीएनजी वेरिएंट ही सबसे ज्यादा बिकता है. जबकि इसके एलएक्सआई सीएनजी वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 6.45 लाख रुपये से शुरू होती है. जबकि इस कार की ऑन-रोड कीमत लगभग 7.35 लाख रुपये के आसपास पहुंच जाती है.

इस बजट में आपको टॉलबॉय डिजाइन की वजह से बेहतरीन केबिन स्पेस और मारुति का भरोसा मिलता है जो आपकी हर फैमिली ट्रिप को आरामदायक बना देता है.

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2 लाख डाउन पेमेंट देने के बाद लोन का खेल

अगर आपको यह कार खरीदनी है तो सबसे पहले अपनी जेब से 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करनी होगी. इसके बाद तो बाकी बची लगभग 5.35 लाख रुपये की रकम बैंक की तरफ से कार लोन के रूप में फाइनेंस करा दी जाएगी.

2 लाख रुपये का शुरुआती भुगतान करने से आपके सिर से एक बार में मोटी रकम चुकाने का बोझ हट जाता है और आप बिना अपनी पूरी सेविंग्स खत्म किए एक ब्रांड न्यू सीएनजी कार के मालिक बन जाते हैं.

हर महीने कितनी बनेगी ईएमआई?

बता दें कि, बैंक से लोन मंजूर होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हर महीने कितनी किस्त देनी होगी. अगर बैंक आपको 9 फीसदी की सालाना ब्याज दर पर लोन देता है और आप इसे चुकाने के लिए 7 साल का समय चुनते हैं.

तो आपकी हर महीने की ईएमआई लगभग 8,612 रुपये के आसपास बनेगी. बता दें कि, 8.5 हजार रुपये के आसपास की यह मंथली किस्त इतनी किफायती है कि एक नौकरीपेशा इंसान इसे आसानी से मैनेज कर सकता है. साथ ही इसका 34 किमी प्रति किग्रा का धांसू माइलेज आपके महीने के फ्यूल खर्च को भी बहुत कम कर देगा.

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