सिर्फ 50 लोगों को मिलेगी ये लग्जरी EV, MG ने Cyberster और M9 का Exclusive Edition किया पेश

MG Cyberster and MG M9: भारत में अब लोग पिछले कुछ सालों से लग्जरी गाड़ियों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं. जिसके चलते देश और विदेश की ऑटोमोबाइल कंपनियां भी अब प्रीमियम गाड़ी ही बनाने में फोकस कर रही हैं. इसी बीच जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने भी 2 शानदार गाड़ियों पेश की हैं.

बता दें कि, एमजी ने अपनी दो सबसे चर्चित और प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियों एमजी साइबरस्टर और एमजी एम9 का बेहद खास कॉउचर एडिशन भारत में पेश कर दिया है. तो चलिए जानतें हैं इन गाड़ियों में क्या खास होने वाला है.

फैशन और ऑटोमोबाइल का हुआ मेल

बता दें कि, एमजी साइबरस्टर और एम9 के कॉउचर एडिशन को मुंबई में आयोजित एक भव्य फैशन शो लाइट सॉन्ग के दौरान पेश किया गया. इन गाड़ियों के डिजाइन में गौरव गुप्ता के सिग्नेचर सर्पेंट इनफिनिटी मोटिफ की झलक देखने को मिलती है.

जबकि कारों के एक्सटीरियर और इंटीरियर में हाथ से तैयार की गई कढ़ाई, खास टेक्सचर और लेयरिंग का इस्तेमाल किया गया है. जो इन्हें सामान्य मॉडल से बिल्कुल अलग और बेहद लग्जरी लुक देती हैं. अगर आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो सड़क पर चलते ही सभी का ध्यान खींच ले तो यह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है.

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सिर्फ 50 लोग ही खरीद पाएंगे यह कार

अब जो सबसे जरूरी बात है और वह यह है कि अगर आप इस बेहद प्रीमियम और लग्जरी ईवी को खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा. क्योंकि, कंपनी ने साफ किया है कि साइबरस्टर और एम9 कॉउचर एडिशन की भारत में सिर्फ 50-50 यूनिट्स ही बेची जाएंगी.

यानी पूरे देश में सिर्फ 50 भाग्यशाली लोग ही इस खास कार के मालिक बन सकेंगे. इन एक्सक्लूसिव कारों की बुकिंग एमजी सेलेक्ट डीलरशिप के जरिए शुरू कर दी गई है. लिमिटेड यूनिट्स होने के कारण यह कार खरीदारों और कलेक्टर्स के लिए एक कलेक्टर आइटम बनने वाली है.

मिलेगा दमदार बैटरी और 500KM+ की रेंज

आपको बता दें कि, लुक के अलावा परफॉर्मेंस के मामले में भी ये दोनों गाड़ियां किसी से कम नहीं हैं. टू-सीटर इलेक्ट्रिक रोडस्टर एमजी साइबरस्टर में 77 kWh का बैटरी पैक मिलता है. जो ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ 580 किमी तक की शानदार रेंज देता है.

यह स्पोर्ट्स कार महज 3.2 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है. वहीं दूसरी तरफ 7-सीटर लग्जरी एमपीवी एमजी एम9 में 90 kWh की बड़ी बैटरी दी गई है जो एक बार फुल चार्ज होने पर 548 किमी की रेंज देती है. वहीं, आपको बता दें कि, इन कॉउचर एडिशन्स की आधिकारिक कीमतों का खुलासा 3 अगस्त 2026 को किया जाना है.

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