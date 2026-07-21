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हिंदी न्यूज़ऑटोCarसिर्फ 50 लोगों को मिलेगी ये लग्जरी EV, MG ने Cyberster और M9 का Exclusive Edition किया पेश

सिर्फ 50 लोगों को मिलेगी ये लग्जरी EV, MG ने Cyberster और M9 का Exclusive Edition किया पेश

MG Cyberster and MG M9: MG ने साइबरस्टर और M9 का एक्सक्लूसिव Edition पेश किया है. यह लग्जरी EV सिर्फ 50 यूनिट्स ही बिकेंगी. जानिए इनकी रेंज और बुकिंग डिटेल्स की पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 21 Jul 2026 02:43 PM (IST)
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MG Cyberster and MG M9: भारत में अब लोग पिछले कुछ सालों से लग्जरी गाड़ियों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं. जिसके चलते देश और विदेश की ऑटोमोबाइल कंपनियां भी अब प्रीमियम गाड़ी ही बनाने में फोकस कर रही हैं. इसी बीच जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने भी 2 शानदार गाड़ियों पेश की हैं.

बता दें कि, एमजी ने अपनी दो सबसे चर्चित और प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियों एमजी साइबरस्टर और एमजी एम9 का बेहद खास कॉउचर एडिशन भारत में पेश कर दिया है. तो चलिए जानतें हैं इन गाड़ियों में क्या खास होने वाला है.

फैशन और ऑटोमोबाइल का हुआ मेल 

बता दें कि, एमजी साइबरस्टर और एम9 के कॉउचर एडिशन को मुंबई में आयोजित एक भव्य फैशन शो लाइट सॉन्ग के दौरान पेश किया गया. इन गाड़ियों के डिजाइन में गौरव गुप्ता के सिग्नेचर सर्पेंट इनफिनिटी मोटिफ की झलक देखने को मिलती है. 

जबकि कारों के एक्सटीरियर और इंटीरियर में हाथ से तैयार की गई कढ़ाई, खास टेक्सचर और लेयरिंग का इस्तेमाल किया गया है. जो इन्हें सामान्य मॉडल से बिल्कुल अलग और बेहद लग्जरी लुक देती हैं. अगर आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो सड़क पर चलते ही सभी का ध्यान खींच ले तो यह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है.

यह भी पढ़ें: 526KM रेंज वाली Syros EV या Nexon EV? खरीदने से पहले जान लें कौन है बेस्ट

सिर्फ 50 लोग ही खरीद पाएंगे यह कार 

अब जो सबसे जरूरी बात है और वह यह है कि अगर आप इस बेहद प्रीमियम और लग्जरी ईवी को खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा. क्योंकि, कंपनी ने साफ किया है कि साइबरस्टर और एम9 कॉउचर एडिशन की भारत में सिर्फ 50-50 यूनिट्स ही बेची जाएंगी. 

यानी पूरे देश में सिर्फ 50 भाग्यशाली लोग ही इस खास कार के मालिक बन सकेंगे. इन एक्सक्लूसिव कारों की बुकिंग एमजी सेलेक्ट डीलरशिप के जरिए शुरू कर दी गई है. लिमिटेड यूनिट्स होने के कारण यह कार खरीदारों और कलेक्टर्स के लिए एक कलेक्टर आइटम बनने वाली है.

मिलेगा दमदार बैटरी और 500KM+ की रेंज

आपको बता दें कि, लुक के अलावा परफॉर्मेंस के मामले में भी ये दोनों गाड़ियां किसी से कम नहीं हैं. टू-सीटर इलेक्ट्रिक रोडस्टर एमजी साइबरस्टर में 77 kWh का बैटरी पैक मिलता है. जो ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ 580 किमी तक की शानदार रेंज देता है. 

यह स्पोर्ट्स कार महज 3.2 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है. वहीं दूसरी तरफ 7-सीटर लग्जरी एमपीवी एमजी एम9 में 90 kWh की बड़ी बैटरी दी गई है जो एक बार फुल चार्ज होने पर 548 किमी की रेंज देती है. वहीं, आपको बता दें कि, इन कॉउचर एडिशन्स की आधिकारिक कीमतों का खुलासा 3 अगस्त 2026 को किया जाना है.

यह भी पढ़ें: अब महंगी हो गई आपकी फेवरेट Mahindra Scorpio, खरीदने से पहले यहां जान लीजिए डिटेल

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 21 Jul 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
MG Electric Car MG Cyberster Couture Edition India Launch MG M9 Couture Edition Price Range MG Select Limited 50 Units EV
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