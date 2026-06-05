किस सिडान कार में सबसे ज्यादा मिलता है बूट स्पेस? खरीदने से पहले जान लें

Sedan Car's Boot Space: जब भी बात गाड़ियों की करें, तो सिडान सेगमेंट में एक से बढ़कर एक गाड़ियों के बेहतरीन विकल्प आपके पास मौजूद हैं. सिडान कारें विशेषकर अपने आरामदायक केबिन, शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस और प्रीमियम लुक के लिए जानी जाती हैं. ऐसे में जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो इन सब चीजों के अलावा भी कई जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि बूट स्पेस. बूट स्पेस वह जगह है, जिसमें आप अपना सामान या अन्य जरूरी चीजें रख सकते हैं. अगर आप कहीं लंबी ट्रिप पर जाते हैं, तो बूट स्पेस ही आपके काफी काम आता है, जिसमें आप अपनी यात्रा का पूरा सामान रख सकते हैं. ऐसे में अधिक बूट स्पेस वाली कार ही आपके लिए बेहतरीन विकल्प होती है. यही कारण है कि आजकल अधिकांश लोग गाड़ी खरीदते समय बूट स्पेस पर भी काफी ज्यादा ध्यान देते हैं.

सबसे ज्यादा बूट स्पेस वाली सिडान कार

बाजार में काफी सारी ऐसी सेडान कारें मौजूद हैं जो काफी ज्यादा बूट स्पेस देती हैं. इस लिस्ट में अगर सबसे ज्यादा बूट स्पेस वाली कार की बात करें तो Hyundai Verna सबसे ऊपर आती है, जिसमें 528 लीटर का बूट स्पेस आता है, जिसकी कीमत एक्स-शोरूम 11 लाख रुपये से शुरू होती है. इसके बाद Volkswagen Virtus और Skoda Slavia हैं, जो 521 लीटर का बूट स्पेस देती हैं, जिनकी कीमत भी लगभग 10 से 11 लाख रुपये से शुरू होती है. इन कारों को सेडान सेगमेंट में सबसे अधिक बूट स्पेस देने वाली कार माना जाता है, जो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती हैं.

ज्यादा बूट स्पेस के फायदे?

एक फैमिली कार में बड़े बूट स्पेस का होना काफी जरूरी है. बड़े बूट स्पेस का फायदा ये है कि आपको अपना सामान रखने से समझौता नहीं करना पड़ता, या अपना सामान आपको पैसेंजर्स सीट पर नहीं रखना पड़ता. छुट्टियों पर जाने के दौरान बड़े सूटकेस, बच्चों का सामान या खेलकूद से जुड़ी वस्तुएं आसानी से रखकर ले जा सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि अगर बूट स्पेस कम होता है तो आप अपना सामान कार में पिछली सीट्स पर रख देते हैं, जिससे आपको बैठने के लिए जगह नहीं रहती या बैठने में काफी ज्यादा परेशानी होती है. वहीं बड़ा बूट स्पेस आपके लिए काफी सुविधाजनक होता है.

खरीदने से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ बूट स्पेस के आधार पर ही अपनी कार का चुनाव करें. आपको गाड़ी की परफॉर्मेंस, माइलेज, सेफ्टी फीचर्स, आफ्टर सेल्स सर्विस, बजट जैसी जरूरी चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी है. कई बार कागज पर ज्यादा बूट स्पेस दिखने के बावजूद उसकी उपयोगिता कम हो सकती है, क्योंकि बूट का आकार और ओपनिंग डिजाइन भी सही होना जरूरी है इसलिए शोरूम में जाकर बूट की वास्तविक क्षमता को जरूर देखना चाहिए. अगर आप कार फैमिली के साथ यात्राएं करने के उद्देश्य से ही ले रहे हैं, तो सही बूट स्पेस ही आपकी यात्राओं को सरल और सुविधाजनक बना सकता है. बस कार खरीदते समय इन जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है.