हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोSedan Car's Boot Space: किस सिडान कार में सबसे ज्यादा मिलता है बूट स्पेस? खरीदने से पहले जान लें

Sedan Car's Boot Space: किस सिडान कार में सबसे ज्यादा मिलता है बूट स्पेस? खरीदने से पहले जान लें

Sedan Car's Boot Space: जब भी आप गाडी खरीदने जाते हो तोह काफी चीजों का ध्यान रखना होता है , ऐसे में बूट स्पेस सही होना भी काफी जरुरी है , चलिए जानते है सबसे ज्यादा बूटस्पेस वाली सिडान कार कोनसी है

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 05 Jun 2026 01:14 PM (IST)
Preferred Sources

Sedan Car's Boot Space: जब भी बात गाड़ियों की करें, तो सिडान सेगमेंट में एक से बढ़कर एक गाड़ियों के बेहतरीन विकल्प आपके पास मौजूद हैं. सिडान कारें विशेषकर अपने आरामदायक केबिन, शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस और प्रीमियम लुक के लिए जानी जाती हैं. ऐसे में जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो इन सब चीजों के अलावा भी कई जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि बूट स्पेस. बूट स्पेस वह जगह है, जिसमें आप अपना सामान या अन्य जरूरी चीजें रख सकते हैं. अगर आप कहीं लंबी ट्रिप पर जाते हैं, तो बूट स्पेस ही आपके काफी काम आता है, जिसमें आप अपनी यात्रा का पूरा सामान रख सकते हैं. ऐसे में अधिक बूट स्पेस वाली कार ही आपके लिए बेहतरीन विकल्प होती है. यही कारण है कि आजकल अधिकांश लोग गाड़ी खरीदते समय बूट स्पेस पर भी काफी ज्यादा ध्यान देते हैं.

सबसे ज्यादा बूट स्पेस वाली सिडान कार

बाजार में काफी सारी ऐसी सेडान कारें मौजूद हैं जो काफी ज्यादा बूट स्पेस देती हैं. इस लिस्ट में अगर सबसे ज्यादा बूट स्पेस वाली कार की बात करें तो Hyundai Verna सबसे ऊपर आती है, जिसमें 528 लीटर का बूट स्पेस आता है, जिसकी कीमत एक्स-शोरूम 11 लाख रुपये से शुरू होती है. इसके बाद Volkswagen Virtus और Skoda Slavia हैं, जो 521 लीटर का बूट स्पेस देती हैं, जिनकी कीमत भी लगभग 10 से 11 लाख रुपये से शुरू होती है. इन कारों को सेडान सेगमेंट में सबसे अधिक बूट स्पेस देने वाली कार माना जाता है, जो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती हैं.

यह भी पढ़ें: पेट्रोल का विकल्प तैयार, देशभर में खुलेंगे 5,000 एथेनॉल पंप, जानें सरकार का बड़ा प्लान

ज्यादा बूट स्पेस के फायदे?

एक फैमिली कार में बड़े बूट स्पेस का होना काफी जरूरी है. बड़े बूट स्पेस का फायदा ये है कि आपको अपना सामान रखने से समझौता नहीं करना पड़ता, या अपना सामान आपको पैसेंजर्स सीट पर नहीं रखना पड़ता. छुट्टियों पर जाने के दौरान बड़े सूटकेस, बच्चों का सामान या खेलकूद से जुड़ी वस्तुएं आसानी से रखकर ले जा सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि अगर बूट स्पेस कम होता है तो आप अपना सामान कार में पिछली सीट्स पर रख देते हैं, जिससे आपको बैठने के लिए जगह नहीं रहती या बैठने में काफी ज्यादा परेशानी होती है. वहीं बड़ा बूट स्पेस आपके लिए काफी सुविधाजनक होता है.

खरीदने से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ बूट स्पेस के आधार पर ही अपनी कार का चुनाव करें. आपको गाड़ी की परफॉर्मेंस, माइलेज, सेफ्टी फीचर्स, आफ्टर सेल्स सर्विस, बजट जैसी जरूरी चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी है. कई बार कागज पर ज्यादा बूट स्पेस दिखने के बावजूद उसकी उपयोगिता कम हो सकती है, क्योंकि बूट का आकार और ओपनिंग डिजाइन भी सही होना जरूरी है  इसलिए शोरूम में जाकर बूट की वास्तविक क्षमता को जरूर देखना चाहिए. अगर आप कार फैमिली के साथ यात्राएं करने के उद्देश्य से ही ले रहे हैं, तो सही बूट स्पेस ही आपकी यात्राओं को सरल और सुविधाजनक बना सकता है. बस कार खरीदते समय इन जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: इस देश ने बना ली है उड़ने वाली टैक्सी, जानें कितने लोग एक साथ कर सकते हैं सफर?

Published at : 05 Jun 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
Car Auto Seden Boot Space Seden Cars
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Sedan Car's Boot Space: किस सिडान कार में सबसे ज्यादा मिलता है बूट स्पेस? खरीदने से पहले जान लें
किस सिडान कार में सबसे ज्यादा मिलता है बूट स्पेस? खरीदने से पहले जान लें
ऑटो
आंधी-तूफान में चटक गई कार की विंडशील्ड, जानें क्लेम मिलेगा या नहीं
आंधी-तूफान में चटक गई कार की विंडशील्ड, जानें क्लेम मिलेगा या नहीं
ऑटो
कार खरीदने वालों की हुई बल्ले-बल्ले, Tata की इन गाड़ियों पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट
कार खरीदने वालों की हुई बल्ले-बल्ले, Tata की इन गाड़ियों पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट
ऑटो
Explained: गन्ने के रस से बने तेल से दौड़ेंगी गाड़ियां! कैसे काम करेगा फ्लेक्स फ्यूल और क्या अलग से खुलेंगे पंप?
गन्ने के रस से बने तेल से दौड़ेंगी गाड़ियां! कैसे काम करेगा फ्लेक्स फ्यूल और कैसे मिलेगा?
Advertisement

वीडियोज

Cannes में भारत का प्रतिनिधित्व कर भावुक हुईं Nidhi Kumar Malhotra, बताया खास अनुभव
'Peddi' में Ram Charan का शानदार प्रदर्शन, क्लाइमैक्स ने छोड़ी गहरी छाप
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
दिल्ली NCR
दिल्ली में कृतिका शुक्ला की ससुराल में मौत, रात में मां को फोन कर कहा था 'मुझे बचा लो', सुबह आई मौत की खबर
दिल्ली में कृतिका शुक्ला की ससुराल में मौत, रात में मां को फोन कर कहा था 'मुझे बचा लो'
इंडिया
24 साल पहले हड़पी संपत्ति, 42 दिनों में होनी थी जांच, अब तक नहीं... इतनी लापरवाही देख भड़का SC, जो कहा जरूर पढ़ें
24 साल पहले हड़पी संपत्ति, 42 दिनों में होनी थी जांच, अब तक नहीं... इतनी लापरवाही देख भड़का SC, जो कहा जरूर पढ़ें
क्रिकेट
पाकिस्तानी दिग्गज का बेतुका बयान, कहा- IPL में विराट से ज्यादा रन बना देंगे बाबर आजम
पाकिस्तानी दिग्गज का बेतुका बयान, कहा- IPL में विराट से ज्यादा रन बना देंगे बाबर आजम
मूवी रिव्यू
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Review: डेविड धवन स्टाइल टाइमपास एंटरटेनर, बिना दिमाग लगाए  देखेंगे तो करेंगे एंजॉय
है जवानी तो इश्क होना है रिव्यू: डेविड धवन स्टाइल टाइमपास एंटरटेनर, बिना दिमाग लगाए  देखेंगे तो करेंगे एंजॉय
विश्व
Russian President Putin: रूस ने यूक्रेन को खुशखबरी, इस बात के लिए राजी पुतिन, NATO पर क्यों खींची रेड लाइन?
रूस ने यूक्रेन को खुशखबरी, इस बात के लिए राजी पुतिन, NATO पर क्यों खींची रेड लाइन?
एग्रीकल्चर
कितने रुपये की आती है सिरोही नस्ल की बकरी? फार्म में लाने के बाद लाखों का होगा फायदा
कितने रुपये की आती है सिरोही नस्ल की बकरी? फार्म में लाने के बाद लाखों का होगा फायदा
Parenting
Children's Screen Time: पीएम ने बताए स्क्रीन टाइम से जुड़े ये 4 रूल्स, हर बच्चे के पैरेंट्स को करने चाहिए फॉलो
पीएम ने बताए स्क्रीन टाइम से जुड़े ये 4 रूल्स, हर बच्चे के पैरेंट्स को करने चाहिए फॉलो
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget