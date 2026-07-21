अब महंगी हो गई आपकी फेवरेट Mahindra Scorpio, खरीदने से पहले यहां जान लीजिए डिटेल

अगर आप इन दिनों महिंद्रा स्कॉर्पियो खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. महिंद्रा ने जुलाई 2026 में अपनी पॉपुलर SUV Scorpio की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. कंपनी ने अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से कीमत बढ़ाई है, जिनमें कुछ मॉडल करीब 40 हजार रुपये, जबकि कुछ वेरिएंट इससे भी ज्यादा महंगे हो गए हैं. कंपनी का कहना है कि कच्चे माल और प्रोडक्शन कॉस्ट में लगातार बढ़ोतरी की वजह से कीमतों में बदलाव किया गया है.

अब कितनी महंगी हुई Mahindra Scorpio?

नई कीमतें लागू होने के बाद Scorpio खरीदने वाले ग्राहकों को पहले की तुलना में ज्यादा रकम खर्च करनी होगी. हालांकि हर वेरिएंट पर एक जैसी बढ़ोतरी नहीं की गई है. कुछ मॉडल की कीमत में मामूली बढ़ोतरी हुई है, जबकि कुछ वेरिएंट की कीमत में लगभग 40 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है. इसलिए अगर कोई ग्राहक Scorpio खरीदने का प्लान बना रहा है, तो उसे अपनी पसंद के वेरिएंट की नई कीमत जरूर जांच लेनी चाहिए.

महिंद्रा ने सिर्फ Scorpio ही नहीं, बल्कि अपने लगभग पूरे SUV पोर्टफोलियो की कीमतों में बदलाव किया है. कंपनी ने करीब 2.7 फीसदी तक कीमतें बढ़ाई हैं. इस फैसले का असर Thar, Bolero, XUV 3XO, XUV700 और अन्य कई मॉडलों पर भी पड़ा है. कंपनी के मुताबिक, स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और दूसरे कच्चे माल की बढ़ती लागत के चलते यह फैसला लिया गया है.

Scorpio की बात करें तो यह आज भी भारत की सबसे पॉपुलर SUV में शामिल है. इसका दमदार डिजाइन, मजबूत बॉडी, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और शानदार रोड प्रेजेंस इसे शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक लोगों की पहली पसंद बनाते हैं. यही वजह है कि कीमत बढ़ने के बावजूद इसकी मांग पर ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद नहीं मानी जा रही है.

क्यों खास है Mahindra Scorpio?

Mahindra Scorpio दो अलग-अलग मॉडल Scorpio Classic और Scorpio-N में मौजूद है. दोनों में शक्तिशाली डीजल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिलते हैं. Scorpio-N में पेट्रोल इंजन और 4WD का ऑप्शन भी मौजूद है, जबकि Classic अपने मजबूत डिजाइन और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है.

अगर आप Mahindra Scorpio खरीदने वाले हैं, तो नई एक्स-शोरूम और ऑन-रोड कीमत की जानकारी अपने नजदीकी डीलरशिप से जरूर ले लें. कीमतों में बढ़ोतरी के बाद आपके बजट और फाइनेंस प्लान में थोड़ा बदलाव आ सकता है. हालांकि मजबूत परफॉर्मेंस, शानदार फीचर्स और भरोसेमंद पहचान की वजह से Scorpio आज भी अपने सेगमेंट की सबसे पसंदीदा SUVs में गिनी जाती है।

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