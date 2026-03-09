कीमत 10.90 लाख से शुरू, Hyundai ने भरपूर फीचर्स के साथ पेश की नई Verna, जानिए खासियत

भारतीय ऑटो इंडस्ट्री में एक के बाद एक लगातार नई लॉन्चिंग हो रही है. अब Hyundai Verna को कंपनी ने नए अपडेट के साथ पेश किया है, जिसमें पहले से ज्यादा फीचर्स जोड़े गए हैं. इस कार की शुरुआती कीमत लगभग 10.9 लाख रुपये रखी गई है. इस कार में पहले के मुकाबले कई नए बदलाव किए गए हैं.

नई Hyundai Verna में फ्रंट और रियर के डिजाइन में हल्के बदलाव किए गए हैं. इसमें नए 16-इंच अलॉय व्हील्स, ब्लैक क्रोम ग्रिल और डुअल LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं. वहीं इंटीरियर में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं, जिसमें नए D-कट स्टीयरिंग व्हील, रियर सनशेड, डैशकैम, 7 एयरबैग, सुराउंड व्यू मॉनिटर, ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर और रेन सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर्स हैं.

कितनी बदल गई Hyundai Verna?

इसके अलावा गाड़ी की ड्राइवर सीट अब 8-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और मेमोरी फंक्शन के साथ आती है और इसमें वेलकम रिट्रैक्ट फंक्शन भी दिया गया है, जबकि फ्रंट पैसेंजर सीट में इलेक्ट्रिक वॉक-इन फीचर मिलता है. Hyundai Verna में स्मार्ट ट्रंक भी दिया गया है, जो आमतौर पर महंगी कारों में देखने को मिलता है. नई Verna में Classy Blue और Titan Grey Matte जैसे नए कलर ऑप्शन भी जोड़े गए हैं.

गाड़ी के इंजन की बात करें तो इसमें पहले की तरह 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलते हैं. टर्बो इंजन के साथ DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जबकि NA इंजन के साथ CVT (IVT) गियरबॉक्स दिया गया है.

किन गाड़ियों को देती है टक्कर?

इस अपडेट में मुख्य रूप से फीचर्स बढ़ाए गए हैं और स्टीयरिंग व्हील भी अब Hyundai Venue जैसा दिया गया है, जबकि मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है. भारतीय बाजार में Verna को Skoda Slavia और Volkswagen Virtus जैसी सेडान से कड़ी टक्कर मिल रही है, और कंपनी को उम्मीद है कि नए फीचर्स के साथ यह अपडेट कार को फिर से ग्राहकों के बीच ज्यादा लोकप्रिय बनाएगा.

यह भी पढ़ें:-

Tesla को टक्कर देने की तैयारी में MG, भारत में जल्द आ रही नई इलेक्ट्रिक SUV IM6, जानें रेंज