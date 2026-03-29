एंबुलेस को नहीं दिया रास्ता तो भरना होगा इतना मोटा चालान, यहां जानें क्या कहते हैं नियम?

आज के समय में ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि छोटी-सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी और भारी जुर्माने का सबब बन सकती है. खासकर सड़क पर चलने वाली एंबुलेंस जैसे इमरजेंसी वाहनों को लेकर सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं. कई लोग अनजाने में या कभी-कभी जान बूझकर एंबुलेंस को रास्ता नहीं देते, लेकिन यह गलती बहुत भारी पड़ सकती है. ऐसे में आपको न सिर्फ जुर्माना देना होगा बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

एंबुलेंस एक इमरजेंसी वाहन होती है, इसलिए उसे हमेशा प्राथमिकता देना जरूरी होता है. जैसे ही सड़क पर एंबुलेंस का सायरन सुनाई दे, हर वाहन चालक की जिम्मेदारी होती है कि वह तुरंत साइड देकर रास्ता खाली करे. ऐसा इसलिए क्योंकि एंबुलेंस में अक्सर सीरीयस मरीज होते हैं, जिन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाना बेहद जरूरी होता है. अगर देरी होती है, तो मरीज की जान भी जा सकती है.

कितने रुपये का कट सकता है चालान?

अगर कोई शख्स एंबुलेंस को रास्ता नहीं देता या उसका रास्ता रोकता है तो यह कानूनन अपराध माना जाता है. मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194E के तहत इस नियम को तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाती है. पहली बार गलती करने पर भी करीब 10 हजार रुपये तक का चालान कट सकता है और अगर बार-बार ऐसा किया जाए तो हर बार इतना ही जुर्माना देना पड़ सकता है.

सिर्फ जुर्माना ही नहीं, बल्कि इस गलती पर जेल भी हो सकती है. नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देता, तो उसे 6 महीने तक की सजा भी मिल सकती है.एंबुलेंस को रास्ता देना सिर्फ एक ट्रैफिक नियम नहीं, बल्कि इंसानियत से जुड़ा कर्तव्य भी है. सड़क पर थोड़ी-सी समझदारी और जिम्मेदारी दिखाकर हम किसी की जान बचाने में मदद कर सकते हैं.

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