हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोएंबुलेस को नहीं दिया रास्ता तो भरना होगा इतना मोटा चालान, यहां जानें क्या कहते हैं नियम?

एंबुलेस को नहीं दिया रास्ता तो भरना होगा इतना मोटा चालान, यहां जानें क्या कहते हैं नियम?

Traffic Challan: अगर कोई शख्स एंबुलेंस को रास्ता नहीं देता या उसका रास्ता रोकता है तो यह कानूनन अपराध माना जाता है. मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194E के तहत इस नियम को तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 29 Mar 2026 06:55 AM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि छोटी-सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी और भारी जुर्माने का सबब बन सकती है. खासकर सड़क पर चलने वाली एंबुलेंस जैसे इमरजेंसी वाहनों को लेकर सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं. कई लोग अनजाने में या कभी-कभी जान बूझकर एंबुलेंस को रास्ता नहीं देते, लेकिन यह गलती बहुत भारी पड़ सकती है. ऐसे में आपको न सिर्फ जुर्माना देना होगा बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. 

एंबुलेंस एक इमरजेंसी वाहन होती है, इसलिए उसे हमेशा प्राथमिकता देना जरूरी होता है. जैसे ही सड़क पर एंबुलेंस का सायरन सुनाई दे, हर वाहन चालक की जिम्मेदारी होती है कि वह तुरंत साइड देकर रास्ता खाली करे. ऐसा इसलिए क्योंकि एंबुलेंस में अक्सर सीरीयस मरीज होते हैं, जिन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाना बेहद जरूरी होता है. अगर देरी होती है, तो मरीज की जान भी जा सकती है.

कितने रुपये का कट सकता है चालान?

अगर कोई शख्स एंबुलेंस को रास्ता नहीं देता या उसका रास्ता रोकता है तो यह कानूनन अपराध माना जाता है. मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194E के तहत इस नियम को तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाती है. पहली बार गलती करने पर भी करीब 10 हजार रुपये तक का चालान कट सकता है और अगर बार-बार ऐसा किया जाए तो हर बार इतना ही जुर्माना देना पड़ सकता है.

सिर्फ जुर्माना ही नहीं, बल्कि इस गलती पर जेल भी हो सकती है. नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देता, तो उसे 6 महीने तक की सजा भी मिल सकती है.एंबुलेंस को रास्ता देना सिर्फ एक ट्रैफिक नियम नहीं, बल्कि इंसानियत से जुड़ा कर्तव्य भी है. सड़क पर थोड़ी-सी समझदारी और जिम्मेदारी दिखाकर हम किसी की जान बचाने में मदद कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें:- महंगे फ्यूल और बढ़ते पॉल्यूशन से मिलेगी निजात! EV प़ॉलिसी 2.0 में आपके लिए क्या है खास? 

Published at : 29 Mar 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Auto News Traffic Challan Driving Against Ambulance
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
एंबुलेस को नहीं दिया रास्ता तो भरना होगा इतना मोटा चालान, यहां जानें क्या कहते हैं नियम?
एंबुलेस को नहीं दिया रास्ता तो भरना होगा इतना मोटा चालान, यहां जानें क्या कहते हैं नियम?
ऑटो
लॉन्च हुई KTM 890 Adventure R Rally 2026, जानें क्यों खास है ये एडवेंचर बाइक
लॉन्च हुई KTM 890 Adventure R Rally 2026, जानें क्यों खास है ये एडवेंचर बाइक
ऑटो
10 लाख के बजट में कौन सी SUV है आपकी फैमिली के लिए बेहतर? यहां देखें लिस्ट
10 लाख के बजट में कौन सी SUV है आपकी फैमिली के लिए बेहतर? यहां देखें लिस्ट
ऑटो
Duster, Creta या Kia Seltos, फीचर्स के मामले में किसका पलड़ा भारी, खरीदने से पहले जान लें फर्क
Duster, Creta या Kia Seltos, फीचर्स के मामले में किसका पलड़ा भारी, खरीदने से पहले जान लें फर्क
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'हूती की इंट्री' से इजरायल में खलबली ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Gujrat News: धमाके से सिहर उठा पूरा इलाका, सिलेंडर फटने से हड़कंप! | Fire News | Rajkot News
Chitra Tripathi: लगातार हमले, फिर भी नहीं झुका ईरान | Iran US Israel War | Trump | Janhit
Iran Israel War: ईरान का बड़ा पलटवार, 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले | Mojtaba | America | Trump
Sandeep Charudhary: 29वें दिन भी जारी है जंग, दुनिया पर संकट भारी! | Seedha Sawal | World War 3
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US No Kings Protests: अपने ही देश में घिरे डोनाल्ड ट्रंप! अमेरिका में ‘नो किंग्स’ विरोध प्रदर्शन, ईरान युद्ध के बीच क्यों हो रहा बवाल?
अपने ही देश में घिरे ट्रंप! अमेरिका में ‘नो किंग्स’ विरोध प्रदर्शन, ईरान युद्ध के बीच क्यों हो रहा बवाल?
हरियाणा
Haryana News: 'जब उसकी ही टीम लोग छोड़ जाएं...', भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का बड़ा हमला
'जब उसकी ही टीम लोग छोड़ जाएं...', भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का बड़ा हमला
विश्व
भारत के मिग-29 फाइटर जेट अब होंगे ASRAAM मिसाइलों से लैस, पाकिस्तान और चीन के JF-17 कहां टिकेंगे?
भारत के मिग-29 फाइटर जेट अब होंगे ASRAAM मिसाइलों से लैस, पाकिस्तान और चीन के JF-17 कहां टिकेंगे?
विश्व
ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में कितने का मिल रहा LPG सिलेंडर? कीमत जान रह जाएंगे हैरान, सिर्फ इतने दिनों का बचा स्टॉक
पाकिस्तान में कितने का मिल रहा LPG सिलेंडर? कीमत जान रह जाएंगे हैरान, सिर्फ इतने दिनों का बचा स्टॉक
बॉलीवुड
'रणवीर के अंदर हमेशा से ही आग थी', भूषण कुमार चाहते हैं रणवीर और आदित्य को मिले नेशनल अवॉर्ड
'रणवीर के अंदर हमेशा से ही आग थी', भूषण कुमार चाहते हैं रणवीर और आदित्य को मिले नेशनल अवॉर्ड
आईपीएल 2026
RCB vs SRH 1st Innings Highlights: पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
न्यूज़
क्या ट्रंप-मोदी की बातचीत में एलन मस्क भी थे शामिल? सवाल पर विदेश मंत्रालय ने दिया ये जवाब
क्या ट्रंप-मोदी की बातचीत में एलन मस्क भी थे शामिल? सवाल पर विदेश मंत्रालय ने दिया ये जवाब
ट्रेंडिंग
Video: वर्दी मिलने पर छोटे भाई ने किया बड़े भाई को सलाम, पासिंग आउट परेड का इमोशनल वीडियो वायरल
वर्दी मिलने पर छोटे भाई ने किया बड़े भाई को सलाम, पासिंग आउट परेड का इमोशनल वीडियो वायरल
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Embed widget