अगर आप किफायती बजट में डीजल SUV लेना चाहते हैं, तो Tata Nexon Diesel की कीमतें Hyundai Venue Diesel की तुलना में थोड़ी कम पड़ती हैं. Nexon की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 9.01 लाख से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट करीब 13.42 लाख तक जाता है. वहीं, वेन्यू डीजल की कीमत 9.70 लाख से शुरू होकर लगभग 15.69 लाख तक पहुंचती है. इसलिए अगर बजट थोड़ा टाइट है, तो Nexon पैसे बचाती है. वहीं, प्रीमियम फील और ज्यादा फीचर्स चाहने वालों को वेन्यू बेहतर लग सकती है.

इंजन और परफॉर्मेंस कैसा है?

दरअसल, दोनों SUVs 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ आती हैं, लेकिन उनके ड्राइविंग कैरेक्टर अलग हैं. Tata Nexon का 260 Nm टॉर्क हाईवे पर ज्यादा पुलिंग पावर देता है और ओवरटेकिंग भी आसान बनाता है. इसके मुकाबले Hyundai Venue का 116 PS पावर सिटी में स्मूद और रेस्पॉन्सिव ड्राइविंग फील कराता है. यानी Nexon हाईवे ड्राइवर्स के लिए ज्यादा बेहतर है, जबकि वेन्यू डेली यूज की ड्राइविंग के लिए ज्यादा बेहतर लगती है.

माइलेज में कौन आगे?

डिजल कार चुनते समय माइलेज बड़ा फैक्टर होता है. Tata Nexon Diesel 24.08 kmpl (AMT) और 23.23 kmpl (MT) माइलेज देती है, जो सेगमेंट में बेहतरीन माना जाता है. Hyundai Venue Diesel लगभग 20.99 kmpl (MT) और 17.9 kmpl (AT) का माइलेज देती है. इस तुलना में Nexon साफ तौर पर ज्यादा किफायती SUV साबित होती है.

फीचर्स में कौन ज्यादा मॉडर्न?

Tata Nexon में नया 10.25-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, JBL साउंड सिस्टम और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं. वहीं Hyundai Venue अपनी डुअल 12.3-इंच स्क्रीन, लेवल-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा और स्मूद ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के कारण ज्यादा टेक्नोलॉजी-फ्रेंडली SUV महसूस होती है. Nexon का 208 mm ग्राउंड क्लीयरेंस भी ऑफ-रोडिंग के लिए बेहतर है, जबकि वेन्यू का 399L बूट स्पेस ज्यादा स्पेशियस है.

सेफ्टी में कौन ज्यादा भरोसेमंद?

सेफ्टी की बात करें तो Tata Nexon 5-स्टार रेटिंग के साथ आती है और इसमें ADAS, ESC और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स शामिल हैं. Hyundai Venue भी सेफ्टी फीचर्स में अच्छी है, लेकिन रेटिंग और मजबूती के मामले में Nexon थोड़ा आगे है.

