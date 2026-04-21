Hyundai ने भारत में लॉन्च की Venue Knight Edition, जानें कीमत, फीचर्स और क्या है खास

हुंडई ने भारतीय बाजार में अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV Venue का नया Knight Edition लॉन्च कर दिया है. ये नया एडिशन खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए लाया गया है जो अपनी गाड़ी में अलग और स्पोर्टी लुक चाहते हैं. Venue पहले से ही अपने सेगमेंट में काफी पसंद की जाती है और अब Knight Edition के आने से इसका लुक और भी अट्रैक्टिव हो गया है. इस नए एडिशन में कंपनी ने डिजाइन और स्टाइल पर ज्यादा ध्यान दिया है, जिससे यह सड़क पर अलग नजर आती है. खास बात ये है कि इसमें कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जो इसे एक प्रीमियम और स्पोर्टी फील देते हैं, जबकि इसकी कीमत को ज्यादा नहीं बढ़ाया गया है.

Knight Edition की खासियत क्या है?

Hyundai Venue Knight Edition में सबसे बड़ा बदलाव इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में देखने को मिलता है. इसमें काले रंग की फ्रंट ग्रिल दी गई है, जो इसे काफी दमदार लुक देती है. इसके साथ ही मैट ब्लैक लोगो, ब्लैक स्किड प्लेट, ब्लैक रूफ रेल्स और ORVM इसे एक स्पोर्टी टच देते हैं. SUV में 16 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिनके साथ रेड कलर के ब्रेक कैलिपर इसे और खास बनाते हैं. अंदर की तरफ भी ब्लैक थीम दी गई है, जिसमें ब्रॉन्ज इंसर्ट और नई सीट अपहोल्स्ट्री शामिल है. यह सब मिलकर कार के केबिन को प्रीमियम और अट्रैक्टिव बनाते हैं.

फीचर्स और इंजन

हुंडई ने Venue के कुछ अन्य वेरिएंट्स में भी नए फीचर्स जोड़े हैं. HX6T, HX10 और N10 वेरिएंट्स में अब डैशकैम दिया जा रहा है, जो सुरक्षा के लिहाज से काफी Useful है. इसके अलावा SUV में नए रंग जैसे हेज़ल ब्लू मैट और मिस्टिक सैफायर मैट भी जोड़े गए हैं. इंजन की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. Venue में पहले की तरह 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन का विकल्प मिलता है. ये सभी इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आते हैं, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं.

कीमत और मुकाबला

Hyundai Venue Knight Edition की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.69 लाख रुपये रखी गई है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 15.48 लाख रुपये तक जाती है. इस कीमत में यह SUV अपने सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आती है. बाजार में इसका सीधा मुकाबला Kia Sonet, Mahindra XUV 3XO, Tata Nexon और Maruti Brezza जैसी लोकप्रिय SUVs से है. इन सभी के बीच Venue Knight Edition अपने अलग लुक और फीचर्स के कारण ग्राहकों को अट्रैक्ट कर सकता है.