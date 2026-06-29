प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और लघु द्वीपीय विकासशील देशों की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए रविवार (28 जून 2026) को सेशेल्स ने ‘गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन’ की मानद उपाधि से सम्मानित किया. यह किसी विदेशी राष्ट्र से उन्हें मिला 34 वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है. राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने पीएम मोदी को यह सम्मान प्रदान किया. हालांकि, इस सम्मान को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है. इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता महुआ मोइत्रा ने तंज कस दिया है. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर लिखा कि माननीय PM जी को अवॉर्ड्स बहुत पसंद हैं. उन्हें विदेश घूमना बहुत पसंद है. उन्होंने हमारे पैसे से सेशेल्स को 500 करोड़ की ग्रांट और 1250 करोड़ का क्रेडिट दिया, जिसने खुशी-खुशी उन्हें गलत स्पेलिंग वाला सर्टिफिकेट दे दिया.

महुआ मोइत्रा ने एक्स पोस्ट पर एक सर्टिफिकेट पर लगे मुहर की तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें अंग्रेजी में सेशेल्स की नाम गलत स्पेल की गई है. Seychelles की जगह मुहर पर Seycheeles लिखा हुआ है. इसी बात पर महुआ मोइत्रा की नजर गई और उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साध दिया. महुआ मोइत्रा का यह बयान ऐसे समय में आया है बंगाल में बीजेपी की सरकार है और इसके बाद टीएमसी में लगातार उथल-पुथल का माहौल बना हुआ है. इस बीच 19 विधायक बागी हो गए है और वे पार्टी से अलग हो चुके हैं.

Hon’ble PM ji loves awards. He loves foreign travel. He used our money to give ₹500 crores grant & ₹1250 crore line of credit to Seychelles who happily gave him a misspelt certificate. pic.twitter.com/uDPiD1jda4 — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) June 29, 2026

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प्रधानमंत्री मोदी सम्मान के लिए सेशेल्स का धन्यवाद किया

प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान के लिए सेशेल्स का धन्यवाद किया और इसे उन देशों को समर्पित किया जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मान प्राप्त करने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, ‘‘मुझे ‘गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन’ सम्मान से सम्मानित करने के लिए सेशेल्स की जनता, सरकार और राष्ट्रपति हर्मिनी का हृदय से आभारी हूं.’ उन्होंने कहा, 'मैं विनम्रतापूर्वक इस सम्मान को स्वीकार करता हूं और इसे उन सभी देशों को समर्पित करता हूं, जो जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को आने वाली पीढ़ियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी मानते हैं. यह एक गंभीर चुनौती है, जिसका हमें मिलकर सामना करना होगा.’ प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ‘पृथ्वी को अधिक हरित’ बनाने के लिए हरसंभव योगदान देने को तैयार है.

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