इस मराठी फिल्म ने चुपचाप कर दिया कमाल, 6 करोड़ के बजट में कमा डाला 158% प्रॉफिट

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनरीजनल सिनेमाTumbadchi Manjula BO Collection Day 24: बड़ी बॉलीवुड फिल्मों के आगे ये मूवी चुुपचाप हो गई सुपरहिट, 6 करोड़ के बजट में कमा डाला 158% प्रॉफिट

Tumbadchi Manjula BO Collection Day 24: बड़ी बॉलीवुड फिल्मों के आगे ये मूवी चुुपचाप हो गई सुपरहिट, 6 करोड़ के बजट में कमा डाला 158% प्रॉफिट

Tumbadchi Manjula BO Collection Day 24: मराठी फिल्म 'तुंबाडची मंजुला' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म किया है. रिलीज के 24वें दिन भी इस फिल्म ने अपनी कमाई में तेजी दिखाई है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 29 Jun 2026 12:21 PM (IST)
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इस साल राजा शिवाजी और देऊल बंद 2 जैसी मराठी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया है. वहीं इन्ही के नक्शेकदमों पर  विविध कोरगांवकर की मराठी कॉमेडी-हॉरर फिल्म 'तुंबाडची मंजुला'  चल रही है जो अपनी थिएट्रिकल रिलीज के बाद से इंडियन बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. इसने अपनी रिलीज के 24 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर जाली है और सुपरहिट का दर्जा भी हासिल कर लिया है. अब सई ताम्हणकर और जितेंद्र जोशी स्टारर यह फिल्म 2026 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन सकती है. चलिए यहां इसका कलेक्शन जानते हैं.

'तुंबाडची मंजुला' ने 24वें दिन कितनी की कमाई?
मराठी फिल्म 'तुंबडची मंजुला' ने दर्शकों को खूब दिल जीता है और इसी के साथ इसने चौथे वीकेंड पर भी बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट दिया और कमाई में जबरदस्त तेजी दिखाई. बता दें कि सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'तुंबडची मंजुला' चौथे संडे यानी 24वें दिन 52 लाख रुपये कमाए हैं. वहीं 23वें दिन यानी चौथे शनिवार को इसने 42 लाख का कलेक्शन किया था. इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 24 दिनों की कुल नेट कमाई अब 15.48 करोड़ रुपये हो गई है. गौरतलब है कि इसे एक और मराठी फिल्म 'घबडकुंड' से कड़ी टक्कर मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद यह कॉमेडी-हॉरर फिल्म लगातार अपने कलेक्शन में इजाफा कर रही है.

ये भी पढ़ें:-Cocktail 2 BO Collection Day 10: 'वेलकम टू द जंगल' के आगे 'कॉकटेल 2' ने दूसरे संडे भी काटा बवाल, कर डाली शानदार कमाई, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड

बनी साल की चौथी सबसे बड़ी मराठी फिल्म
साई ताम्हणकर की फिल्म 2026 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म है. हालांकि,यह इससे ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि 'क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम' 28 करोड़ की कमाई के साथ तीसरे नंबर पर है.

2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 मराठी फिल्में (भारत में नेट कलेक्शन)

  • राजा शिवाजी: 105.68 करोड़
  • देऊल बंद 2: 72.24 करोड़
  • क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम: 28 करोड़
  • तुंबाडची मंजुळा: 15.01 करोड़
  • अगं अगं सुनबाई! काय म्हणतंय सासूबाई?: 8.97 करोड़

क्या सुपरहिट हुई 'तुंबाडची मंजुला'

'तुंबाडची मंजुला' 6 करोड़ के कम बजट में बनी है इसने 24 दिनों में 15.48 करोड़ की कमाई की है. और इसके 9.48 करोड़ रिटर्न हासिल कर लिया है जो प्रतिशत में बदलने 158% होता है. इसी के साथ ये कॉमेडी-हॉरर फ़िल्म भारतीय बॉक्स ऑफिर पर सुपर-हिट रही है.

ये भी पढ़ें:-Welcome To The Jungle BO Day 3: ‘वेलकम टू द जंगल’ ने संडे को लूटा बॉक्स ऑफिस, बनी साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड फिल्म, ये रिकॉर्ड भी बनाया

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Published at : 29 Jun 2026 11:17 AM (IST)
Tags :
Sai Tamhankar BOX OFFICE COLLECTION Tumbadchi Manjula
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