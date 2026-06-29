ड्राइविंग लाइसेंस रखने के बाद भी कट सकता है आपका चालान, जानिए क्यों?

Challan After Driving License: अगर आप भी हर रोज कार या बाइक चलाते हैं तो हमेशा सरकार द्वारा बनाये गए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बनाये गए नियम के मुताबिक ही गाड़ी चलायें. सड़क पर गाड़ी चलाते समय हमारे पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना सबसे जरूरी है. बता दें कि, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर उनकी जेब में ओरिजिनल लाइसेंस है तो ट्रैफिक पुलिस उनका चालान नहीं कर सकती और वे चालान से बच जाएंगे.

लेकिन अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं. नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब कई ऐसे कड़े और अजीब नियम हैं. जिनकी जानकारी न होने पर जेब में ड्राइविंग लाइसेंस होने के बावजूद आपका हजारों रुपये का भारी-भरकम चालान कट सकता है. तो आइए जानते हैं ट्रैफिक नियमों की उन बारीक कड़ियों के बारे में जिन्हें नजरअंदाज करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है.

लाइसेंस की कैटेगरी है जरूरी

बता दें कि, लाइसेंस होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप कोई भी गाड़ी सड़क पर चला सकते हैं. अगर आपके पास सिर्फ मोटरसाइकिल का लाइसेंस है और आप कार चलाते हुए पकड़े जाते हैं. तो आपका बिना लाइसेंस वाला ही चालान कटेगा.

इसी तरह अगर आपका लाइसेंस केवल पर्सनल या प्राइवेट गाड़ी चलाने के लिए बना है और आप उससे कोई कमर्शियल वाहन या टैक्सी चला रहे हैं तो यह एक गंभीर कानूनी उल्लंघन माना जाता है. जिसके चलते पुलिस इस स्थिति में गाड़ी को सीज भी कर सकती है और आप पर तगड़ा जुर्माना ठोक सकती है.

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मेडिकल फिटनेस भी है जरूरी

जानकारी के लिए आपको बता दें कि, क्या आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर कंडीशनल मार्क लगा है. बहुत से लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि अगर आपकी आंखें कमजोर हैं और लाइसेंस बनवाते वक्त आपने चश्मा लगाया था. तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर इसकी एंट्री होती है. नियम के मुताबिक, गाड़ी चलाते समय आपके चेहरे पर चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस होना अनिवार्य है.

अगर ट्रैफिक पुलिस आपको बिना चश्मे के ड्राइविंग करते हुए पकड़ती है, तो वे आपके लाइसेंस को अमान्य मानकर आपका चालान काट सकते हैं. जबकि इसके अलावा शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने पर या डॉक्टर द्वारा मना किए जाने के बावजूद गाड़ी चलाना भी भारी जुर्माने का कारण बनता है. इस लिए अब आगे से हमेशा इन बातों का ध्यान रखें.

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