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हिंदी न्यूज़ऑटोआ रही नई Tata Punch, शानदार इंटीरियर के साथ मिलेगी पावरफुल टर्बो इंजन, जानें डिटेल्स

आ रही नई Tata Punch, शानदार इंटीरियर के साथ मिलेगी पावरफुल टर्बो इंजन, जानें डिटेल्स

Tata Punch HBX Edition: इसमें टाटा का 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन की तुलना में ज्यादा पावर और बेहतर टॉर्क देगा. इसका लुक पूरी तरह ऑफ-रोड SUV जैसा बनाया गया है,

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 29 Jun 2026 11:10 AM (IST)
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टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर माइक्रो SUV Punch को एक नए अवतार में पेश करने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने हाल ही में Tata Punch HBX Adventure Edition की पहली झलक दिखाई है. इस नए मॉडल को खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है जो अपनी कार में स्टाइल के साथ-साथ एडवेंचर का भी फील चाहते हैं. नई Punch HBX का लुक पहले से ज्यादा बोल्ड और मजबूत है, जबकि इसमें कई ऐसी एक्सेसरीज जोड़ी गए हैं जो इसे एक  एडवेंचर SUV जैसा बनाते हैं.

Tata Punch HBX Adventure Edition के डिजाइन में कई बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं. कार में बड़ा रूफ कैरियर लगाया गया है, जिससे लंबे सफर या कैंपिंग के दौरान ज्यादा सामान आसानी से रखा जा सकेगा. इसके अलावा बोनट पर स्पोर्टी ग्राफिक्स, मोटी ब्लैक क्लैडिंग, नए डिजाइन के बंपर, अलॉय व्हील और कई ब्लैक-आउट एलिमेंट्स दिए गए हैं. इन सभी बदलावों की वजह से Punch HBX का लुक काफी आकर्षक और दमदार नजर आता है. 

क्या है इस मॉडल की खासियत?

इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसका टर्बो पेट्रोल इंजन हो सकता है. माना जा रहा है कि इसमें टाटा का 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन की तुलना में ज्यादा पावर और बेहतर टॉर्क देगा. इसका फायदा यह होगा कि कार हाईवे पर तेज रफ्तार पकड़ने, ओवरटेक करने और पहाड़ी रास्तों पर चलने के दौरान बेहतर प्रदर्शन करेगी. अगर कंपनी इस इंजन को लॉन्च करती है तो Punch HBX अपने सेगमेंट की सबसे दमदार माइक्रो एसयूवी में शामिल हो सकती है.

Punch HBX का लुक पूरी तरह ऑफ-रोड एसयूवी जैसा बनाया गया है, लेकिन यह उम्मीद की जा रही है कि इसमें मैकेनिकल तौर पर ज्यादा बदलाव नहीं किए जाएंगे. इसका प्लेटफॉर्म और सस्पेंशन मौजूदा Punch जैसा ही रह सकता है. फिर भी एडवेंचर एक्सेसरीज और नया डिजाइन इसे स्टैंडर्ड Punch से पूरी तरह अलग पहचान देंगे.

कार के इंटीरियर को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें मौजूदा Punch के कई प्रीमियम फीचर्स बरकरार रहेंगे. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. एडवेंचर थीम को ध्यान में रखते हुए केबिन में नए रंग और डिजाइन एलिमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं.

कैसी है गाड़ी की सेफ्टी?

सेफ्टी के मामले में भी Tata Punch HBX से काफी उम्मीदें हैं. इसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं. टाटा की कारें पहले से ही अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं, इसलिए इस मॉडल से भी बेहतर सेफ्टी की उम्मीद की जा रही है.

फिलहाल कंपनी ने Punch HBX Adventure Edition की लॉन्च डेट, कीमत और बुकिंग की जानकारी साझा नहीं की है. हालांकि इसका प्रोडक्शन मॉडल सामने आने के बाद माना जा रहा है कि इसे जल्द भारतीय बाजार में उतारा जा सकता है. इसकी कीमत मौजूदा Tata Punch के टॉप वेरिएंट से थोड़ी ज्यादा हो सकती है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 29 Jun 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
Tata Motors Auto News Tata Punch HBX Edition Tata Punch New Edition
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