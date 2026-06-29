हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS-Iran Deal: अमेरिका-ईरान के बीच 1 लाइन बनी जंग की वजह, क्या है MoU का आर्टिकल-5? जानिए पूरा मामला

US-Iran Deal: अमेरिका-ईरान के बीच 1 लाइन बनी जंग की वजह, क्या है MoU का आर्टिकल-5? जानिए पूरा मामला

US Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध भले ही थम गया हो, लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर दोनों देशों के बीच नया विवाद शुरू हो गया है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 29 Jun 2026 11:09 AM (IST)
Preferred Sources

US Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव फिलहाल थम गया है, लेकिन अब दोनों देशों के बीच शांति समझौते की एक लाइन नया विवाद खड़ा कर रही है. जिस  स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने पर दोनों देश सहमत हुए थे, अब उसी पर अधिकार को लेकर दोनों आमने-सामने हैं. पिछले सप्ताह इस विवाद के कारण जहाजों पर हमले हुए, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए. इससे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग पर एक बार फिर तनाव बढ़ गया. हालांकि सोमवार को आई ताजा जानकारी के मुताबिक दोनों देश फिलहाल लड़ाई रोकने पर सहमत हो गए हैं.

चार महीने के संघर्ष के बाद हुआ था समझौता

करीब दो सप्ताह पहले अमेरिका और ईरान ने चार महीने से चल रहे संघर्ष को रोकने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे. इस समझौते का उद्देश्य  स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बहाल करना था. लेकिन अब इसी समझौते के अनुच्छेद-5 की अलग-अलग व्याख्या दोनों देशों के बीच नए तनाव की वजह बन गई है.

अनुच्छेद-5 में क्या कहा गया है?

समझौते के अनुच्छेद-5 में कहा गया है कि ईरान 60 दिनों तक पूरी कोशिश करेगा कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच आने-जाने वाले सभी व्यापारिक जहाज सुरक्षित रूप से गुजर सकें. इसके लिए समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों (माइंस) को हटाया जाएगा, सैन्य बाधाओं को समाप्त किया जाएगा और जहाजों की आवाजाही तुरंत शुरू कराई जाएगी.

यह भी पढ़ेंः मिडिल ईस्ट में फिर से बढ़ेगा तनाव? तेहरान में कंट्रोल को लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने दी बड़ी धमकी

इसके साथ ही अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति में कहा गया है कि भविष्य में  स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के प्रशासन और समुद्री सेवाओं को लेकर ईरान, ओमान और अन्य खाड़ी देशों के साथ बातचीत करेगा. यह प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय कानून और तटीय देशों के संप्रभु अधिकारों के आधार पर होगी. यही अंतिम पंक्ति अब दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद बन गई है.

अमेरिका और ईरान में विवाद क्यों हुआ?

ईरान का कहना है कि इस प्रावधान का मतलब है कि  स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर सबसे बड़ा अधिकार उसी का रहेगा और भविष्य की व्यवस्था भी ईरान की भूमिका के आधार पर तय होगी. वहीं अमेरिका चाहता है कि  स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का संचालन अंतरराष्ट्रीय समन्वय के तहत हो, ताकि किसी एक देश का पूर्ण नियंत्रण न रहे और दुनिया भर के व्यापारिक जहाज बिना किसी बाधा के इस मार्ग से गुजर सकें. इसी मुद्दे पर दोनों देशों के बीच मतभेद गहरा गया.

तनाव कैसे बढ़ा?

तनाव उस समय और बढ़ गया जब शुक्रवार को  स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे एक व्यापारिक जहाज पर हमला हुआ. अमेरिका ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराते हुए उसके ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए. इसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों की ओर मिसाइल और ड्रोन दागे. शांति समझौते के बाद यह दोनों देशों के बीच पहली सीधी सैन्य भिड़ंत थी. हालांकि सोमवार को आई जानकारी के अनुसार दोनों देश फिलहाल संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं और मंगलवार को कतर में दोनों पक्षों के बीच बैठक होने की संभावना है.

दुनिया की तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम है होर्मुज

 स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग माना जाता है. खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते दुनिया के विभिन्न देशों तक पहुंचता है. यदि इस मार्ग पर तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले वैश्विक तेल कीमतों और ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ता है.

जहाजों से शुल्क वसूलने के संकेत

ईरान पहले भी संकेत दे चुका है कि भविष्य में  स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लिया जा सकता है. हालांकि अमेरिका और खाड़ी देशों ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया है. ऐसे में  स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 29 Jun 2026 11:09 AM (IST)
Tags :
US Iran Conflict Strait Of Hormuz
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Iran Deal: अमेरिका-ईरान के बीच 1 लाइन बनी जंग की वजह, क्या है MoU का आर्टिकल-5? जानिए पूरा मामला
US-Iran Deal: अमेरिका-ईरान के बीच 1 लाइन बनी जंग की वजह, क्या है MoU का आर्टिकल-5? जानिए पूरा मामला
विश्व
नेशन फर्स्ट या बिजनेस? 1.6 अरब डॉलर के सौदे से ट्रंप के बेटों को हुआ फायदा, अमेरिका में मचा महासंग्राम
नेशन फर्स्ट या बिजनेस? 1.6 अरब डॉलर के सौदे से ट्रंप के बेटों को हुआ फायदा, अमेरिका में मचा महासंग्राम
विश्व
पाकिस्तान ने भारत पर मढ़ा कराची में आतंकी हमले का आरोप तो भड़की कांग्रेस, कहा- 'अपने आंगन में सांप पालकर...'
पाकिस्तान ने भारत पर मढ़ा कराची में आतंकी हमले का आरोप तो भड़की कांग्रेस, कहा- 'अपने आंगन में सांप पालकर...'
विश्व
'भारत माफी मांगे...', आखिर किस बात पर आग उगल रहा ये बांग्लादेशी सांसद, क्यों आंख दिखा रहा ढाका?
'भारत माफी मांगे...', आखिर किस बात पर आग उगल रहा ये बांग्लादेशी सांसद, क्यों आंख दिखा रहा ढाका?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:सिया ने अकेले मारा केतन को?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:जन्मदिन के बहाने ले गई मौत के मुंह में, देखें क्राइम सीन की इनसाइड स्टोरी!
Ketan Agarwal Murder Case | Siya Goyal | Pune: मंगेतर की हत्या का खौफनाक सच!
Ketan Agarwal Murder Case | Abp Report: पुलिस की छापेमारी में आरोपियों के घर से मिले अहम सुराग!
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal: मंदिर का पैसा और 'चोरी' का खेल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर BJP पर भड़की ममता बनर्जी की TMC, कहा - 'भगवान के नाम का...'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर BJP पर भड़की ममता बनर्जी की TMC, कहा - 'भगवान के नाम का...'
महाराष्ट्र
AI की मदद से बनाईं जहरीली गोलियां, मुहर्रम पर 15000 लोगों को बांटी थीं, दुनिया को दुश्मन मानता था फैयाज
AI की मदद से बनाईं जहरीली गोलियां, मुहर्रम पर 15000 लोगों को बांटी थीं, दुनिया को दुश्मन मानता था फैयाज
विश्व
भारत नहीं पहले चीन दौरे पर गए तारिक रहमान, बांग्लादेश के PM की स्ट्रैटजी पर क्या बोला पाकिस्तान?
भारत नहीं पहले चीन दौरे पर गए तारिक रहमान, बांग्लादेश के PM की स्ट्रैटजी पर क्या बोला पाकिस्तान?
क्रिकेट
आयरलैंड दौरा खत्म, अब इंग्लैंड से होगी टीम इंडिया की टक्कर, पूरा शेड्यूल कर लीजिए नोट
आयरलैंड दौरा खत्म, अब इंग्लैंड से होगी टीम इंडिया की टक्कर, पूरा शेड्यूल कर लीजिए नोट
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Collection Day 10: 'वेलकम टू द जंगल' के आगे 'कॉकटेल 2' ने दूसरे संडे भी काटा बवाल, कर डाली शानदार कमाई, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
'कॉकटेल 2' ने दूसरे संडे भी काटा बवाल, कर डाली शानदार कमाई, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
बिहार
राबड़ी देवी को आज खाली करना होगा सरकारी आवास, खत्म हुई डेडलाइन, क्या करेगा लालू परिवार?
राबड़ी देवी को आज खाली करना होगा सरकारी आवास, खत्म हुई डेडलाइन, क्या करेगा लालू परिवार?
एग्रीकल्चर
क्या एमपी-यूपी के किसान भी कर सकते हैं चाय की खेती? शुरुआत करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
क्या एमपी-यूपी के किसान भी कर सकते हैं चाय की खेती? शुरुआत करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
ट्रैवल
Passport Fee Hike: टूरिस्ट्स को झटका! पासपोर्ट बनवाना अब महंगा, किस रूट पर जाने के लिए कितना करना होगा खर्च?
टूरिस्ट्स को झटका! पासपोर्ट बनवाना अब महंगा, किस रूट पर जाने के लिए कितना करना होगा खर्च?
ABP NEWS
क्या तुलादान के तराजू को लड्डुओं से नीचे झुकाया गया था या खुद मंत्री जी के वज़न से?
क्या तुलादान के तराजू को लड्डुओं से नीचे झुकाया गया था या खुद मंत्री जी के वज़न से?
ABP NEWS
तीन दिनों तक बिजली नहीं थी, चौथे दिन लोगों ने अपनी ताकत दिखाई।
तीन दिनों तक बिजली नहीं थी, चौथे दिन लोगों ने अपनी ताकत दिखाई।
ABP NEWS
जंगल से रास्ता भटककर एक भालू शहर में आ गया, लोगों की भीड़ देखकर पेड़ पर चढ़ गया।
जंगल से रास्ता भटककर एक भालू शहर में आ गया, लोगों की भीड़ देखकर पेड़ पर चढ़ गया।
ABP NEWS
मेरठ में बिजली कटौती को लेकर हंगामा, गर्मी के कारण पैंट नहीं पहनी।
मेरठ में बिजली कटौती को लेकर हंगामा, गर्मी के कारण पैंट नहीं पहनी।
ENT LIVE
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
Embed widget