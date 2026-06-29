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हिंदी न्यूज़ऑटोशानदार रेंज, बेहतर फीचर्स और प्रीमियम केबिन, कल लॉन्च होने जा रही Tata Sierra EV

शानदार रेंज, बेहतर फीचर्स और प्रीमियम केबिन, कल लॉन्च होने जा रही Tata Sierra EV

Tata Sierra EV: कंपनी इसे Curvv EV और Harrier EV के बीच पोजिशन करेगी, जिससे यह उन ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑप्शन बन जाएगी जो प्रीमियम फीचर्स और लंबी रेंज वाली EV खरीदना चाहते हैं.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Updated at : 29 Jun 2026 10:19 AM (IST)
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टाटा मोटर्स अपनी आइकॉनिक Sierra को इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च करने जा रही है. Tata Sierra EV का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है. अब कंपनी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें गाड़ी के अहम फीचर्स और परफॉर्मेंस से जुड़ी जानकारी सामने आई है. Sierra EV सिर्फ एक फैमिली SUV नहीं होगी, बल्कि यह शानदार पावर और तेज परफॉर्मेंस के साथ अपने सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क भी बना सकती है.

क्या है Tata Sierra EV की खासियत?

Tata Sierra EV की सबसे बड़ी खासियत इसकी दमदार परफॉर्मेंस होगी. Tata Sierra EV के टॉप वेरिएंट में करीब 300bhp की पावर और 500Nm का जबरदस्त टॉर्क मिलेगा. इतनी ज्यादा पावर और टॉर्क की बदौलत Sierra EV 30 लाख रुपये से कम कीमत वाली सबसे तेज इलेक्ट्रिक SUVs में शामिल हो सकती है. खास बात यह है कि कंपनी इसमें Boost Mode भी देगी, जिससे जरूरत पड़ने पर कार कुछ समय के लिए ज्यादा पावर देकर तेज एक्सीलरेशन देगा. हाईवे पर ओवरटेक करने या तेजी से स्पीड बढ़ाने के दौरान यह फीचर काफी जरूरी साबित हो सकता है.

Tata Sierra EV में डुअल इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप मिलने की उम्मीद है. दोनों मोटर मिलकर ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम को सपोर्ट करेंगी. इसका फायदा यह होगा कि कार की सड़क पर पकड़ बेहतर होगी और खराब रास्तों, पहाड़ी इलाकों या हल्के ऑफ-रोड ट्रैक पर भी ड्राइविंग ज्यादा आसान और सेफ रहेगी. इसके अलावा अलग-अलग ड्राइव और टेरेन मोड्स भी दिए जाएंगे, जिनकी मदद से ड्राइवर सड़क और मौसम के हिसाब से कार की परफॉर्मेंस को बदल सकेगा. 

गाड़ी का इंटीरियर और सेफ्टी

इंटीरियर की बात करें तो Tata Sierra EV का केबिन काफी मॉडर्न और प्रीमियम होगा. इसमें ट्रिपल स्क्रीन लेआउट देखने को मिलेगा, जिसमें ड्राइवर डिस्प्ले, इंफोटेनमेंट सिस्टम और पैसेंजर स्क्रीन शामिल हो सकती हैं. इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), प्रीमियम साउंड सिस्टम, वायरलेस कनेक्टिविटी और सस्टेनेबल मटेरियल से तैयार इंटीरियर जैसी कई मॉडर्न सुविधाएं मिलने की उम्मीद है. कंपनी गाड़ी के केबिन में इको-फ्रेंडली अपहोल्स्ट्री का भी इस्तेमाल कर सकती है.

सेफ्टी के मामले में भी Sierra EV से काफी उम्मीदें हैं. इसमें मल्टीपल एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 360-डिग्री कैमरा, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) और कई अन्य मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है. हालांकि इन फीचर्स की पूरी जानकारी लॉन्च के समय सामने आएगी.

Tata Motors इस इलेक्ट्रिक SUV को इसी महीने की 30 तारीख को लॉन्च करने वाली है. कंपनी इसे Curvv EV और Harrier EV के बीच पोजिशन करेगी, जिससे यह उन ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑप्शन बन जाएगी जो प्रीमियम फीचर्स, दमदार परफॉर्मेंस और लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं.

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Published at : 29 Jun 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
Tata Motors Auto News Tata Sierra EV Tata Sierra Features Tata Sierra Interior
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