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हिंदी न्यूज़ऑटोइस इलेक्ट्रिक कार ने सिंगल चार्ज में 800 KM से ज्यादा का सफर किया तय, अब खूब हो रही चर्चा

इस इलेक्ट्रिक कार ने सिंगल चार्ज में 800 KM से ज्यादा का सफर किया तय, अब खूब हो रही चर्चा

BMW iX3 Long Wheelbase: इस टेस्ट के दौरान कार को आसान रास्तों पर नहीं चलाया गया. सफर में पहाड़ी इलाके, ऊंचे रास्ते और खराब सड़कें भी शामिल थीं. कार ने करीब 2,200 मीटर की ऊंचाई से यात्रा शुरू की.

By : क़मरजहां | Updated at : 12 Jun 2026 10:03 AM (IST)
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इलेक्ट्रिक कारों को लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि बैटरी खत्म होने पर क्या होगा? इसी चिंता को कम करने के लिए दुनिया भर की कंपनियां लगातार नई तकनीक पर काम कर रही हैं. अब BMW ने अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV BMW iX3 Long Wheelbase के जरिए ऐसा प्रदर्शन किया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. कंपनी का दावा है कि यह कार एक बार फुल चार्ज होने के बाद 800 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय करने में सफल रही. इतनी दूरी कई लोग अपनी पेट्रोल या डीजल कार से भी एक बार में तय नहीं कर पाते.

BMW ने इस कार की टेस्टिंग चीन में की. यह कोई लैब टेस्ट नहीं था, बल्कि आम सड़कों पर किया गया सफर था. कार ने लंबी यात्रा पूरी की और पूरे रास्ते में उसे दोबारा चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी. सबसे दिलचस्प बात यह रही कि 800 किलोमीटर से ज्यादा चलने के बाद भी बैटरी में 2 प्रतिशत चार्जिंग बची हुई थी. 

इस टेस्ट के दौरान कार को आसान रास्तों पर नहीं चलाया गया. सफर में पहाड़ी इलाके, ऊंचे रास्ते और खराब सड़कें भी शामिल थीं. कार ने करीब 2,200 मीटर की ऊंचाई से यात्रा शुरू की और 4,000 मीटर तक के ऊंचे क्षेत्रों में पहुंची. आमतौर पर ऐसे हालातों में इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी पर ज्यादा दबाव पड़ता है, लेकिन BMW की इस नई कार ने बिना किसी परेशानी के पूरा सफर तय कर लिया.

अलग-अलग मौसम में चलाई गई गाड़ी

कार चलाते समय कहीं ठंड थी, कहीं बारिश हो रही थी और कुछ जगहों पर तेज धूप भी मिली. तापमान 1 डिग्री से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक बदलता रहा. आमतौर पर बहुत ज्यादा ठंड या गर्मी इलेक्ट्रिक कारों की रेंज को प्रभावित करती है, लेकिन इस कार ने हर मौसम में अच्छा प्रदर्शन किया. यही वजह है कि इस टेस्ट को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

BMW का कहना है कि इस शानदार रेंज के पीछे सिर्फ बड़ी बैटरी नहीं, बल्कि कई नई तकनीकें काम कर रही हैं. कार में 108.7 kWh की नई पीढ़ी की बैटरी दी गई है, जो पहले की तुलना में ज्यादा ऊर्जा स्टोर कर सकती है. इसका मतलब है कि कार लंबे समय तक चल सकती है और बार-बार चार्जिंग की जरूरत कम पड़ती है.

कार में मिलते हैं खास फीचर्स

इसके अलावा कंपनी ने इसमें नया इलेक्ट्रिक मोटर सिस्टम लगाया है, जो कम बिजली खर्च करके ज्यादा दूरी तय करने में मदद करता है. यानी बैटरी की ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल होता है और कम चार्ज में भी कार ज्यादा चल पाती है. यही कारण है कि यह कार सामान्य इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में काफी बेहतर रेंज देने में सक्षम दिखाई दे रही है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 12 Jun 2026 09:46 AM (IST)
Tags :
Auto News BMW Car Long Range EV BMW IX3 Long Wheelbase
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