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हिंदी न्यूज़ऑटोइतनी लग्जरी और टेक्नोलॉजी के बाद भी भारत नहीं आएगी नई Elantra, जानिए वजह

इतनी लग्जरी और टेक्नोलॉजी के बाद भी भारत नहीं आएगी नई Elantra, जानिए वजह

New Hyundai Elantra Global Reveal: हुंडई ने ग्लोबल मार्केट में नई Elantra से पर्दा उठा दिया है जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और लग्जरी है. लेकिन बेहतरीन फीचर्स के बाद भी यह भारत नहीं आएगी.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 27 Jun 2026 06:46 AM (IST)
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New Hyundai Elantra Global Reveal: भारतीय सड़कों पर हमेशा से ही लंबी सेडान कारों का क्रेज रहा है और अभी भी यह रिकॉर्ड बरकरार है. ऑटोमोबाइल मार्केट में अभी भी सेडान गाड़ियां बन रहीं हैं और लांच भी हो रही हैं. बता दें कि, साउथ कोरिया की ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई एलांट्रा को लांच किया है. 

जो की पहले से कहीं ज्यादा बड़ी, लग्जरी और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है. लेकिन इस कार के दीवानों के लिए एक बुरी खबर है क्योंकि, इतनी खूबियों के बाद भी हुंडई इसे भारत में लॉन्च नहीं करने जा रही है.

शानदार डिजाइन के साथ हुई एंट्री

हुंडई ने ग्लोबल मार्केट में जैसे ही एलांट्रा को लांच किया इसके बाद से लोगों के बीच इस कार के लुक को लेकर जमकर चर्चा चल रही है. कंपनी ने इस बार कर्व्स के बजाय शार्प और स्ट्रेट लाइन्स का इस्तेमाल किया है. जो इसे काफी आक्रामक और मॉडर्न लुक देता है. 

यह कार अब पहले के मुकाबले काफी लंबी हो चुकी है और साइज के मामले में लगभग हुंडई सोनाटा जितनी बड़ी लगती है. इसके एक्सटीरियर में रियर क्वार्टर ग्लास, बड़े 18-इंच के अलॉय व्हील्स और एकदम अनोखे डोर हैंडल्स दिए गए हैं जो आजकल के युवाओं को पहली नजर में ही अपनी तरफ आकर्षित करने का दम रखती है.

यह भी पढ़ें: अब दुनिया पर राज करेगी Tata Motors, Iveco डील से बदल सकता है पूरा खेल

डिजिटल स्क्रीन और सुपर लग्जरी का मिलेगा कॉम्बो

बता दें कि, कार के अंदर कदम रखते ही आपको किसी प्रीमियम लग्जरी स्पेसशिप जैसा अहसास होगा. इसके डैशबोर्ड पर हुंडई के लेटेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम से लैस 14.6-इंच का एक विशाल टचस्क्रीन दिया गया है. ड्राइवर डिस्प्ले को पहले से स्लिम और छोटा रखा गया है. ताकि सामने का व्यू बेहतर मिल सके. 

इसके अलावा नई हुंडई वेन्यू की तरह इसमें एक बिल्कुल नए डिजाइन का स्टीयरिंग व्हील मिलता है. जिस पर मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया है. सबसे कमाल का फीचर यह है कि गाड़ी बंद होने पर भी इसके पैसेंजर्स क्लाइमेट कंट्रोल और कुछ खास फीचर्स का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं.

भारत में नहीं लांच होगी यह कार 

गाड़ी के लांच होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इतनी शानदार कार होने के बावजूद हुंडई इसे भारत क्यों नहीं ला रही? इसका जवाब है भारतीय बाजार में लग्जरी सेडान कारों की डिमांड का पूरी तरह से खत्म हो जाना. आज भारत का पूरा कार मार्केट एसयूवी के कब्जे में है. भारत में पहले पुरानी एलांट्रा बिकती थी लेकिन अब यह नई एलांट्रा बहुत ज्यादा प्रीमियम हो चुकी है. 

अगर कंपनी इसे भारत लाती है तो इसकी कीमत इतनी ज्यादा होगी कि कम डिमांड के चलते कंपनी को घाटा उठाना पड़ेगा. भले ही कुछ लोग आज भी बड़ी सेडान कारों की वापसी की उम्मीद कर रहे हों लेकिन फिलहाल तो भारतीय सड़कों पर एसयूवी का ही राज चल रहा है.

यह भी पढ़ें: Creta और Seltos की बढ़ने वाली है टेंशन, Honda ला रही 3 नई शानदार कारें

Published at : 27 Jun 2026 06:46 AM (IST)
Tags :
New Hyundai Elantra Global Reveal Why Luxury Sedans Failed In India Hyundai Elantra 14 Inch Touchscreen Feature Upcoming Hyundai Cars India 2026
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