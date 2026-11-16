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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी पर बरसे गौरव भाटिया, बोले- भारत में अराजकता फैलाना मकसद

राहुल गांधी पर बरसे गौरव भाटिया, बोले- भारत में अराजकता फैलाना मकसद

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बदनाम करने और देश में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 16 Nov 2026 12:35 PM (IST)
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भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बदनाम करने और देश में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया है. सोमवार को दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव भाटिया ने हैदराबाद में हुए भारत समिट को लेकर राहुल गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जिस मंच का इस्तेमाल भारत को मजबूत करने और तेलंगाना के हितों को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए था, उसका इस्तेमाल देश में अस्थिरता फैलाने और चुनी हुई सरकार को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है.

भाटिया ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भारत विरोधी शक्तियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं. ऐसा कोई मंच नहीं है, जहां राहुल गांधी भारत को बदनाम करने और देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश न करते हों. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हैदराबाद में आयोजित इस भारत समिट को अगर राहुल गांधी की ओर से आयोजित 'एंटी इंडिया समिट' कहा जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा.

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कांग्रेस शासित राज्य में भारत का हित पीछे छूट जाता है: गौरव भाटिया

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जब किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार होती है तो भारत का हित पीछे छूट जाता है. जिस मंच का इस्तेमाल भारत और तेलंगाना को मजबूती देने के लिए होना चाहिए था, उसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नफरत फैलाने और देश में अराजकता के बीज बोने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे आयोजनों के जरिए देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश हो रही है.

उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इस कार्यक्रम से जुड़ी वीडियो क्लिप देखी तो उन्हें दुख हुआ और ठेस पहुंची. उन्होंने सवाल उठाया कि देश का नेता प्रतिपक्ष इस तरह ताली कैसे बजा सकता है और ऐसी बातों पर खुश कैसे हो सकता है?

चुनाव हारते-हारते नफरत की आंधी में बह रहे राहुल गांधी

गौरव भाटिया ने केंद्रीय गृह मंत्री के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है. यह देश के जनमानस की भावना भी है कि राहुल गांधी चुनाव हारते-हारते नफरत की आंधी में बहते जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का एक ही मकसद रह गया है और वह है भारत को बदनाम करना.

भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, वहां विदेशियों को बुलाकर भारत के खिलाफ बातें करते हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं. विदेश दौरों के दौरान भी वह भारत पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाते हैं. उन्होंने राहुल गांधी के विदेश दौरों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें थाईलैंड, कोलंबिया और वियतनाम जैसे देशों में जाने के बजाय भारत के अलग-अलग हिस्सों में जाना चाहिए.

'भारत की जनता तय करेगी कि सरकार किसकी बनेगी'

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी को देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर यह समझना चाहिए कि भारत की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आशीर्वाद क्यों देती है. उन्होंने कहा कि भारत में किसकी सरकार बनेगी, यह फैसला देश के लोग करेंगे. भारत की जनता किसी विदेशी नेता या व्यक्ति पर निर्भर नहीं है और न ही उसे किसी विदेशी के समर्थन की जरूरत है.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री से पूछा- भारत को बदनाम करने पर कितना सरकारी खर्च हुआ?

गौरव भाटिया ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भारत की बदनामी कराने में लगे हुए हैं. उन्होंने सवाल किया कि भारत की आलोचना कराने के लिए सरकारी खजाने से कितना पैसा खर्च किया गया है? उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या जनता के पैसे का इस्तेमाल भारत की जनता के खिलाफ टिप्पणी करवाने के लिए किया जा रहा है? भाटिया ने कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि देश को कोसने और भारत की छवि खराब करने के लिए सरकारी धन का कितना इस्तेमाल हुआ है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 16 Nov 2026 12:35 PM (IST)
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