Creta लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! Summer Edition लॉन्च..कम कीमत में मिलेंगे ये खास फीचर्स

Hyundai ने भारतीय बाजार में अपनी सबसे पॉपुलर SUV Creta का नया Summer Edition लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस नए एडिशन में कई नए और लग्जरी फीचर्स जोड़े हैं, जिससे यह SUV पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव और आरामदायक बन गई है. Creta पहले से ही मिड-साइज SUV सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है. अब तक इसकी 14 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं. सिर्फ वित्त वर्ष 2026 में ही इसने 2 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है. इस नए अपडेट के साथ Hyundai का टारगेट Creta को और मजबूत बनाना है.

कीमत और वेरिएंट

Hyundai Creta Summer Edition की कीमत 12.05 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जो 17.88 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. यह कीमत अलग-अलग वेरिएंट्स पर निर्भर करती है. इसमें पहले की तरह ही पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं. साथ ही ग्राहक मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों तरह के गियरबॉक्स चुन सकते हैं. यानी इंजन में बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन फीचर्स में बड़ा अपडेट देखने को मिलता है.

बेस और मिड वेरिएंट में नए फीचर्स

Summer Edition में एंट्री लेवल वेरिएंट्स को भी पहले से ज्यादा फीचर-लोडेड बनाया गया है. EX वेरिएंट में अब स्मार्ट की और पुश-बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जिससे कार का इस्तेमाल और आसान हो गया है. EX(O) वेरिएंट में और भी ज्यादा फीचर्स जोड़े गए हैं. इसमें क्वाड-बीम LED हेडलाइट्स, LED टेललाइट्स, LED DRLs और LED इंडिकेटर्स मिलते हैं. इसके अलावा रियर विंडो सनशेड और डायनामिक गाइडलाइन के साथ रियर कैमरा भी दिया गया है. इन फीचर्स से यह साफ है कि Hyundai अब एंट्री लेवल ग्राहकों को भी प्रीमियम एक्सपीरियंस देना चाहती है.

सेफ्टी के लिए डैशकैम और नए फीचर्स

S(O) और S(O) Night वेरिएंट में अब डैशकैम दिया गया है, जो आजकल काफी काम का फीचर माना जाता है. यह डैशकैम ड्राइविंग रिकॉर्डिंग, इमरजेंसी रिकॉर्डिंग और मोबाइल ऐप के जरिए वीडियो देखने की सुविधा देता है. यह फीचर खासतौर पर सेफ्टी के लिए उपयोगी है, क्योंकि किसी भी घटना के समय यह सब रिकॉर्ड कर सकता है. इससे ड्राइवर को ज्यादा भरोसा और सुरक्षा मिलती है.

टॉप वेरिएंट में मिलते हैं एडवांस फीचर्स

Hyundai Creta Summer Edition के टॉप वेरिएंट्स में और भी शानदार फीचर्स दिए गए हैं. SX वेरिएंट में 10.25 इंच का बड़ा डिजिटल क्लस्टर और डैशकैम मिलता है. वहीं SX Premium वेरिएंट में सराउंड व्यू मॉनिटर (SVM), ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर (BVM) और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं. इन अपग्रेड्स के कारण Creta अब अपने सेगमेंट में और ज्यादा प्रीमियम फील होती है.

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