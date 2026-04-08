2026 होगा मिड-साइज SUVs का साल: जानें कौन सी गाड़ियां हुईं लॉन्च और अपकमिंग मॉडल्स?

साल 2025 कार कंपनियों के लिए काफी दिलचस्प रहा और अब 2026 भी कुछ अलग नहीं लग रहा. भारत में पहले से ही SUVs का काफी क्रेज है और अब मिड-साइज SUV सेगमेंट सबसे तेजी से बढ़ रहा है. लोग अब ऐसी गाड़ियां पसंद कर रहे हैं जो दिखने में बड़ी हों, फीचर्स से भरपूर हों और कीमत भी ज्यादा भारी न हो. 2026 के पहले तीन महीनों में ही कई नई SUVs लॉन्च हो चुकी हैं और कुछ शानदार गाड़ियां आने वाली हैं. कंपनियां अब ज्यादा फीचर्स, बेहतर इंजन और नई टेक्नोलॉजी के साथ गाड़ियां ला रही हैं ताकि ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिल सकें.

2026 में लॉन्च हो चुकीं मिड-साइज SUVs

इस साल की शुरुआत में ही कई बड़ी कंपनियों ने अपनी नई SUVs बाजार में उतार दी हैं. इनमें Tata, Kia, Skoda और Renault जैसी कंपनियां शामिल हैं. Tata Sierra की बात करें तो इसे 2025 के आखिर में लॉन्च किया गया था लेकिन इसकी डिलीवरी जनवरी 2026 से शुरू हुई. यह SUV जल्दी ही लोगों के बीच पॉपुलर हो गई और अब तक 20,000 से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, बड़ी स्क्रीन, सीट वेंटिलेशन और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं.



Kia Seltos का नया वर्जन भी इस साल लॉन्च हुआ है. इसका डिजाइन पहले से ज्यादा मॉडर्न और अट्रैक्टिव हो गया है. इसमें ADAS, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और मेमोरी सीट जैसे फीचर्स मिलते हैं. यह SUV हर महीने अच्छी बिक्री कर रही है और ग्राहकों को काफी पसंद आ रही है. Tata Harrier का पेट्रोल वर्जन भी आखिरकार लॉन्च कर दिया गया है. पहले यह सिर्फ डीजल में आती थी, लेकिन अब इसमें नया टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जो ज्यादा पावर देता है. इसमें पहले से भी ज्यादा फीचर्स जोड़े गए हैं.

Skoda Kushaq को भी इस साल अपडेट मिला है. कंपनी ने इसकी कीमत को किफायती रखा है ताकि ज्यादा लोग इसे खरीद सकें. यह SUV अच्छे फीचर्स के साथ आती है और अपने सेगमेंट में मजबूत विकल्प बन गई है. Renault Duster की वापसी भी काफी चर्चा में रही है. नए मॉडल को लोगों ने इतना पसंद किया कि इसकी बुकिंग कीमत आने से पहले ही शुरू हो गई और 2026 के लिए इसकी सारी यूनिट्स पहले ही बिक चुकी हैं.

2026 में आने वाली नई मिड-साइज SUVs

आइए अब बात करते हैं उन SUVs की जो आने वाले महीनों में लॉन्च होने वाली हैं. इनमें भी कई बड़े नाम शामिल हैं. Volkswagen Taigun Facelift 9 अप्रैल को लॉन्च होने वाली है. इसमें नया डिजाइन, पैनोरमिक सनरूफ, बड़ी स्क्रीन और कई नए फीचर्स मिलेंगे. यह पहले वाले इंजन ऑप्शन के साथ ही आएगी लेकिन ज्यादा अपडेटेड होगी. वहीं, Tata Sierra EV भी इस साल लॉन्च हो सकती है. यह Sierra का इलेक्ट्रिक वर्जन होगा और इसमें बड़ी बैटरी के साथ अच्छा रेंज मिलने की उम्मीद है. इसका डिजाइन पेट्रोल मॉडल जैसा ही होगा लेकिन कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे. Nissan Tekton भी इस साल आने वाली एक नई SUV है. यह Duster पर बेस्ड होगी, लेकिन इसका डिजाइन अलग होगा. इसमें नए फीचर्स और अलग इंटीरियर दिया जाएगा जिससे यह ग्राहकों को नया अनुभव देगी.

क्यों खास है 2026 का SUV मार्केट

2026 इसलिए खास है क्योंकि इस साल कंपनियां सिर्फ नई गाड़ियां ही नहीं ला रहीं बल्कि ज्यादा स्मार्ट और टेक्नोलॉजी से भरपूर गाड़ियां ला रही हैं. अब गाड़ियों में सेफ्टी, कनेक्टिविटी और आराम का ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है. इलेक्ट्रिक SUVs का बढ़ता चलन भी इस साल देखने को मिलेगा. Tata जैसी कंपनियां EV पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं और आने वाले समय में यह सेगमेंट और भी बड़ा हो सकता है.

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