हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोअब Hyundai ला रही नई CNG SUV, Bayon पर बेस्ड होगी कार, जानें क्या होगी खासियत?

अब Hyundai ला रही नई CNG SUV, Bayon पर बेस्ड होगी कार, जानें क्या होगी खासियत?

Hyundai CNG SUV: टेस्टिंग के दौरान पता चला कि SUV का फ्रंट डिजाइन काफी मॉडर्न होगा. इसमें स्प्लिट हेडलैंप सेटअप देखने को मिला है, जो कुछ हद तक नई Venue से मिलता-जुलता दिखाई देता है.

By : क़मरजहां | Updated at : 11 Jun 2026 08:33 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय SUV बाजार में कॉम्पिटीशन लगातार बढ़ रहा है और लगभग हर कंपनी नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है. इसी कड़ी में Hyundai भी अपनी SUV रेंज को मजबूत करने की योजना बना रही है. हाल ही में कंपनी की एक नई SUV को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. माना जा रहा है कि यह SUV इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाली Hyundai Bayon पर आधारित होगी. दिलचस्प बात यह है कि यह नई SUV Hyundai Venue और Hyundai Creta के बीच अपनी जगह बना सकती है, जिससे ग्राहकों को एक नया ऑप्शन मिलेगा.

Hyundai इस नई SUV को फिलहाल BC4i कोडनेम के साथ बना रही है. शुरुआत में माना जा रहा था कि यह Maruti Fronx जैसी सब-4 मीटर SUV होगी, लेकिन अब सामने आई जानकारी के अनुसार इसकी लंबाई करीब 4.18 मीटर हो सकती है. इसका मतलब है कि यह Venue से बड़ी और Creta के बराबर आकार की एक नई मिड-साइज SUV हो सकती है.

टेस्टिंग के दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे पता चलता है कि SUV का फ्रंट डिजाइन काफी मॉडर्न होगा. इसमें स्प्लिट हेडलैंप सेटअप देखने को मिला है, जो कुछ हद तक नई Venue से मिलता-जुलता दिखाई देता है. ऊपर की ओर LED DRLs और नीचे हेडलाइट यूनिट दी गई है. इसके अलावा फ्रंट ग्रिल को भी नया डिजाइन दिया गया है, जिससे SUV को ज्यादा प्रीमियम लुक मिलता है.

गाड़ी का डिजाइन और फीचर्स

साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसका डिजाइन काफी हद तक ग्लोबल Bayon से प्रेरित नजर आता है. SUV में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स और मजबूत बॉडी क्लैडिंग देखने को मिल सकती है. पीछे की तरफ भी स्प्लिट-स्टाइल लाइटिंग दी जा सकती है, जिससे इसका लुक मॉडर्न और आकर्षक बनेगा. 

कंपनी ने अभी इंटीरियर की आधिकारिक तस्वीरें जारी नहीं की हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसमें Hyundai की अन्य प्रीमियम SUVs की तरह बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस कनेक्टिविटी, पैनोरमिक सनरूफ और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. 

गाड़ी की पावर

Hyundai इस SUV में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दे सकती है. इसके साथ ही कंपनी CNG ऑप्शन भी पेश कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो यह Hyundai की पहली 4 मीटर से बड़ी SUV होगी जिसमें फैक्ट्री-फिटेड CNG ऑप्शन मिलेगा. बढ़ती फ्यूल कीमतों को देखते हुए यह ऑप्शन ग्राहकों के लिए काफी आकर्षक साबित हो सकता है.कुछ रिपोर्ट्स में यह भी संकेत मिले हैं कि SUV में टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिल सकता है, जिससे परफॉर्मेंस पसंद करने वाले ग्राहकों को भी आकर्षित किया जा सके. 

यह भी पढ़ें:- 500 KM से ज्यादा रेंज, हाई टेक फीचर्स और शानदार डिजाइन, इस महीने लॉन्च होगी Sierra EV 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 11 Jun 2026 08:33 AM (IST)
Tags :
Auto News Hyundai Bayon Car News Hyundai Bayon SUV Hyundai CNG
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
अब Hyundai ला रही नई CNG SUV, Bayon पर बेस्ड होगी कार, जानें क्या होगी खासियत?
अब Hyundai ला रही नई CNG SUV, Bayon पर बेस्ड होगी कार, जानें क्या होगी खासियत?
ऑटो
भारत में पॉपुलर लेकिन Global NCAP के क्रैश टेस्ट में उड़े परखच्चे, जानिए गाड़ी की डिटेल्स
भारत में पॉपुलर लेकिन Global NCAP के क्रैश टेस्ट में उड़े परखच्चे, जानिए गाड़ी की डिटेल्स
ऑटो
BH सीरीज के नंबर के लिए कितना देना पड़ता है रोड टैक्स, जानें किस हिसाब से होता है कैलकुलेट?
BH सीरीज के नंबर के लिए कितना देना पड़ता है रोड टैक्स, जानें किस हिसाब से होता है कैलकुलेट?
ऑटो
देश की सबसे सस्ती EV पर मिल रहा 80000 रुपये का डिस्काउंट, 230 KM रेंज के साथ जानिए राइवल्स
देश की सबसे सस्ती EV पर मिल रहा 80000 रुपये का डिस्काउंट, 230 KM रेंज के साथ जानिए राइवल्स
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: डांस की महफिल में मनचले की घुसपैठ! | Haryana Dancer
12 Years Of PM Modi | Longest Serving PM: नेहरू का रिकॉर्ड टूटा, PM Modi के नाम नया कीर्तिमान!
TMC-Congress Merger | Sonia Gandhi | Mamata | Janhit:दीदी का सबसे कठिन फैसला! पार्टी विलय करेंगी?
Sandeep Chaudhary | Iran-US War: फिर भड़की जंग! भारत में पेट्रोल, डीजल और खाद का बड़ा संकट?
TMC Merger With Congress: ममता को मंजूर 'विलय ऑफर'! | TMC | Congress | Mamata | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सबसे लंबे समय तक PM बनने का नरेंद्र मोदी ने बनाया रिकॉर्ड, खुश हो गए ट्रंप, भेजा मैसेज, पीएम मोदी बोले- 'मैं आपके...'
सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाने पर ट्रंप ने दी बधाई, जवाब में क्या बोले PM मोदी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में उठेगा आंधी-तूफान का बवंडर, 80 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, 50 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी
यूपी में उठेगा आंधी-तूफान का बवंडर, 80 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, 50 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी
विश्व
'ईरान को कानों कान भनक नहीं लगी, अमेरिका ने होर्मुज से निकाल लिया 10 करोड़ बैरल तेल', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
'ईरान को कानों कान भनक नहीं लगी, अमेरिका ने होर्मुज से निकाल लिया 10 करोड़ बैरल तेल', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
स्पोर्ट्स
Women's T-20 World Cup 2026: महिला टी-20 विश्व कप में इन 10 गेंदबाजों के नाम है सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड, कितने भारतीय खिलाड़ी लिस्ट में जानिए
महिला टी-20 विश्व कप में इन 10 गेंदबाजों के नाम है सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड, कितने भारतीय खिलाड़ी लिस्ट में जानिए
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office Day 7: 'पेद्दी' की हर दिन घट रही कमाई, 7वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन, क्या वसूल पाएगी 350 करोड़ का बजट?
'पेद्दी' की हर दिन घट रही कमाई, 7वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन
विश्व
'पूरा PoK जल रहा है, पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों को मार दिया', पुलिस को फोन कर बोला युवक, भयंकर बवाल
'पूरा PoK जल रहा है, पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों को मार दिया', पुलिस को फोन कर बोला युवक, भयंकर बवाल
ट्रेंडिंग
Video: इससे बड़ा प्राउड मोमेंट नहीं, बेटे अपने मां बाप को घुमाया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यूजर्स हुए भावुक
इससे बड़ा प्राउड मोमेंट नहीं, बेटे अपने मां बाप को घुमाया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यूजर्स हुए भावुक
टेक्नोलॉजी
क्या हर व्यक्ति को मिलेगा अपना AI असिस्टेंट? OpenAI CEO Sam Altman ने किया बड़ा खुलासा
क्या हर व्यक्ति को मिलेगा अपना AI असिस्टेंट? OpenAI CEO Sam Altman ने किया बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget