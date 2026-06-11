अब Hyundai ला रही नई CNG SUV, Bayon पर बेस्ड होगी कार, जानें क्या होगी खासियत?

भारतीय SUV बाजार में कॉम्पिटीशन लगातार बढ़ रहा है और लगभग हर कंपनी नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है. इसी कड़ी में Hyundai भी अपनी SUV रेंज को मजबूत करने की योजना बना रही है. हाल ही में कंपनी की एक नई SUV को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. माना जा रहा है कि यह SUV इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाली Hyundai Bayon पर आधारित होगी. दिलचस्प बात यह है कि यह नई SUV Hyundai Venue और Hyundai Creta के बीच अपनी जगह बना सकती है, जिससे ग्राहकों को एक नया ऑप्शन मिलेगा.

Hyundai इस नई SUV को फिलहाल BC4i कोडनेम के साथ बना रही है. शुरुआत में माना जा रहा था कि यह Maruti Fronx जैसी सब-4 मीटर SUV होगी, लेकिन अब सामने आई जानकारी के अनुसार इसकी लंबाई करीब 4.18 मीटर हो सकती है. इसका मतलब है कि यह Venue से बड़ी और Creta के बराबर आकार की एक नई मिड-साइज SUV हो सकती है.

टेस्टिंग के दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे पता चलता है कि SUV का फ्रंट डिजाइन काफी मॉडर्न होगा. इसमें स्प्लिट हेडलैंप सेटअप देखने को मिला है, जो कुछ हद तक नई Venue से मिलता-जुलता दिखाई देता है. ऊपर की ओर LED DRLs और नीचे हेडलाइट यूनिट दी गई है. इसके अलावा फ्रंट ग्रिल को भी नया डिजाइन दिया गया है, जिससे SUV को ज्यादा प्रीमियम लुक मिलता है.

गाड़ी का डिजाइन और फीचर्स

साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसका डिजाइन काफी हद तक ग्लोबल Bayon से प्रेरित नजर आता है. SUV में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स और मजबूत बॉडी क्लैडिंग देखने को मिल सकती है. पीछे की तरफ भी स्प्लिट-स्टाइल लाइटिंग दी जा सकती है, जिससे इसका लुक मॉडर्न और आकर्षक बनेगा.

कंपनी ने अभी इंटीरियर की आधिकारिक तस्वीरें जारी नहीं की हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसमें Hyundai की अन्य प्रीमियम SUVs की तरह बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस कनेक्टिविटी, पैनोरमिक सनरूफ और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स मिल सकते हैं.

गाड़ी की पावर

Hyundai इस SUV में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दे सकती है. इसके साथ ही कंपनी CNG ऑप्शन भी पेश कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो यह Hyundai की पहली 4 मीटर से बड़ी SUV होगी जिसमें फैक्ट्री-फिटेड CNG ऑप्शन मिलेगा. बढ़ती फ्यूल कीमतों को देखते हुए यह ऑप्शन ग्राहकों के लिए काफी आकर्षक साबित हो सकता है.कुछ रिपोर्ट्स में यह भी संकेत मिले हैं कि SUV में टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिल सकता है, जिससे परफॉर्मेंस पसंद करने वाले ग्राहकों को भी आकर्षित किया जा सके.

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