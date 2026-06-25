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बाइक जैसा कंट्रोल और सुपरकार जैसा रोमांच, नई टेक्नोलॉजी ने सबको चौंकाया

Sanrivatti Hypercar Apex Position: डच कंपनी Sanrivatti ने कारों के लिए Apex Position नाम का एक अनोखा ड्राइविंग लेआउट पेश किया है. इसमें ड्राइवर सुपरबाइक की तरह आगे झुककर कार को ड्राइव करेगा.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 25 Jun 2026 06:41 PM (IST)
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Sanrivatti Hypercar Apex Position: अब टेक्नॉलजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. जिसके चलते अब बाइक्स और कारें भी बहुत आधुनिक हो गईं हैं. जबकि आजकल की सुपरकारें और हाइपरकारें पहले से कहीं ज्यादा और भी एडवांस हो चुकी हैं. जबकि अब खबर सुनने को मिल रही है कि नीदरलैंड के एक स्टार्टअप कंपनी ने एक ऐसी नई तकनीक पेश की है. 

जो कार चलाने के अनुभव को पूरी तरह बदल सकती है. कंपनी का दावा है कि नई ड्राइविंग पोजीशन ड्राइवर को सुपरबाइक जैसा कंट्रोल देगी. यही वजह है कि यह कॉन्सेप्ट दुनियाभर के ऑटो एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. तो चलिए समझते हैं आख़िरकार यह तकनीक कैसे काम करती है.

क्या है नई Apex Position टेक्नोलॉजी?

बता दें कि, नई ड्राइविंग तकनीक को Apex Position नाम दिया गया है. आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स कारों में ड्राइवर पीछे की ओर झुककर बैठता है. लेकिन इस नए तकनीक में सीट को कार के बीच और फ्रंट एक्सल के पास रखा गया है. 

ड्राइवर को थोड़ा आगे की ओर झुककर बैठना होगा ठीक वैसे ही जैसे सुपरबाइक चलाते समय राइडर बैठता है. इस पोजीशन से ड्राइवर का शरीर कार के बैलेंस और सेंटर ऑफ ग्रैविटी के ज्यादा करीब आ जाता है. कंपनी का मानना है कि इससे ड्राइविंग अनुभव पहले की तुलना में कहीं ज्यादा नेचुरल और रोमांचक बन सकता है. हालांकि, यह तकनीक अभी ट्रायल पर चल रहा है.

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मिलेगा अच्छा व्यू और बेहतर कंट्रोल

बता दें कि, कार के बिल्कुल आगे और बीच में बैठने का सबसे बड़ा फायदा विजिबिलिटी में देखने को मिलेगा. ड्राइवर को सड़क का काफी बड़ा हिस्सा साफ दिखाई देगा. घुमावदार रास्तों और तेज मोड़ों पर यह पोजीशन बेहतर कंट्रोल देने में मदद कर सकती है. 

कंपनी का कहना है कि इस तकनीक से ड्राइवर सड़क को ज्यादा अच्छी तरह देख पाएगा और स्टीयरिंग इनपुट भी अधिक सटीक होंगे. यही वजह है कि इस कॉन्सेप्ट को हाई-परफॉर्मेंस ड्राइविंग के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

टीम कर रही है तेजी से काम 

जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कई अनुभवी ऑटोमोबाइल इंजीनियर जुड़े हुए हैं. हाई-परफॉर्मेंस कारों पर काम कर चुके विशेषज्ञ इस तकनीक को वास्तविक रूप देने में लगे हैं. 

कंपनी का लक्ष्य ऐसी कार बनाना है जो आधुनिक तकनीक और इंसानी अनुभव के बीच बेहतर संतुलन बना सके. आने वाले समय में यह कॉन्सेप्ट स्पोर्ट्स कारों और हाइपरकारों की दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है. यदि यह तकनीक सफल होती है, तो तेज रफ्तार कारों को देखने और चलाने का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 25 Jun 2026 06:41 PM (IST)
Tags :
Apex Position Head Forward Driving Hypercar Technology Supercar Driving Position
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