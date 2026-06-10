500 KM से ज्यादा रेंज, हाई टेक फीचर्स और शानदार डिजाइन, इस महीने लॉन्च होगी Sierra EV

भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार तेजी से बढ़ रहा है और अब ग्राहकों की नजरें Tata Motors की Sierra EV पर टिकी हुई हैं. कई महीनों से इस इलेक्ट्रिक SUV की चर्चा हो रही थी और अब कंपनी इसे इसी महीने लॉन्च कर सकती है. Sierra नाम भारतीय ग्राहकों के लिए नया नहीं है. 1990 के दशक में यह SUV काफी पॉपुलर रही थी और अब Tata इसे मॉडर्न इलेक्ट्रिक अवतार में ला रही है.

नई Sierra EV को Tata की इलेक्ट्रिक SUV लाइनअप में एक जरूरी मॉडल माना जा रहा है. यह कंपनी की प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUVs में शामिल होगी और इसे Harrier EV के नीचे लेकिन Curvv EV और Nexon EV से ऊपर पोजिशन किया जा सकता है. Tata Motors का उद्देश्य उन ग्राहकों को आकर्षित करना है जो एक स्टाइलिश, फीचर-लोडेड और लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं.

कैसा होगा Sierra EV का डिजाइन?

नई Sierra EV का डिजाइन पूरी तरह मॉडर्न होगा, लेकिन इसमें पुराने Sierra की पहचान को भी बरकरार रखा जाएगा. SUV में बड़ा और आकर्षक फ्रंट डिजाइन, LED लाइटिंग, मजबूत बॉडी लाइनें और प्रीमियम लुक देखने को मिलेगा. कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया है जो SUV में स्टाइल और अलग पहचान चाहते हैं.

Sierra EV में Tata की नई Acti.ev प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा. यही प्लेटफॉर्म कंपनी की अन्य नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी देखने को मिल रहा है. माना जा रहा है कि इसमें 65 kWh और 75 kWh बैटरी पैक जैसे विकल्प दिए जा सकते हैं. एक बार फुल चार्ज होने पर इसकी रियल ड्राइविंग रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है, जो लंबी यात्राओं के लिए भी इसे उपयुक्त बनाएगी.

गाड़ी की क्या है खासियत?

Tata Sierra EV की एक बड़ी खासियत यह हो सकती है कि इसे रियर-व्हील ड्राइव (RWD) और ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) दोनों कॉन्फिगरेशन में पेश किया जाए. इससे ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से विकल्प चुनने का मौका मिलेगा. AWD वर्जन बेहतर ग्रिप और परफॉर्मेंस प्रदान कर सकता है, जबकि RWD मॉडल अधिक किफायती हो सकता है.

नई Sierra EV में प्रीमियम और हाई-टेक फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं. इसके अलावा Level-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी दिए जाने की उम्मीद है.

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