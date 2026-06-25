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हिंदी न्यूज़ऑटोSkoda Peaq EV: 10 एयरबैग और 647 किमी की रेंज लेकर धमाका करने आ रही ये एसयूवी- जानिए इसमें और कौन से फीचर्स

Skoda Peaq EV: 10 एयरबैग और 647 किमी की रेंज लेकर धमाका करने आ रही ये एसयूवी- जानिए इसमें और कौन से फीचर्स

Skoda Peaq EV: स्कोडा ने अपनी नई फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी Skoda Peaq EV ईवी मार्केट में लॉन्च कर दी है. यह कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी, सबसे प्रीमियम और एडवांस इलेक्ट्रिक एसयूवी मानी जा रही है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 25 Jun 2026 05:16 PM (IST)
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Skoda Peaq EV: अगर आप भी नई एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर आई है. दरअसल, स्कोडा ने अपनी नई फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी Skoda Peaq EV ग्लोबल ईवी मार्केट में लॉन्च कर दी है. यह कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी, सबसे प्रीमियम और सबसे एडवांस इलेक्ट्रिक एसयूवी मानी जा रही है. लंबी ड्राइविंग रेंज, सुपरफास्ट चार्जिंग और हाईटेक फीचर्स के साथ लॉन्च की गई यह एसयूवी किआ ईवी-9, वोल्वो ईएक्स-90 जैसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को कंपटीशन देगी.

कंपनी ने इस ईवी एसयूवी को ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया है, जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की तलाश कर रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत 647 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज और 199 केडब्ल्यूसीडी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, जिसकी मदद से बड़ी बैटरी को आधे घंटे से भी कम में चार्ज किया जा सकता है.

तीन वेरिएंट में आई नई इलेक्ट्रिक एसयूवी 

Skoda Peaq EV को 60, 90 और 90x नाम के तीन वेरिएंट में पेश किया गया है. एंट्री लेवल 60 वेरिएंट में 63 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है, जो एक बार चार्ज करने पर 459 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करता है. इसमें रियर माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो  204 हॉर्स पावर के करीब पावर जनरेट करती है. मिड वेरिएंट 90 में 91 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक मिलता है. कंपनी के अनुसार यह मॉडल एक बार चार्ज होने पर 647 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है. इसमें सिंगल रियर माउंटेन मोटर दी गई है, जो 282 हॉर्स पावर की पावर देता है. टॉप वैरियंट 90x में डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है. यह 299 हॉर्स पावर तक की पावर जनरेट करता है और इसकी ड्राइविंग रेंज 613 किलोमीटर बताई गई है.

परफॉर्मेंस में भी दमदार है नई एसयूवी 

नई Skoda Peaq EV केवल फीचर्स और रेंज के मामले ही नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस के लिहाज से भी काफी दमदार है. टॉप वेरिएंट 90x महज 6.7 सेकंड में जीरो से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है. वहीं 90 वेरिएंट को यह स्पीड हासिल करने में 7.1 सेकंड का समय लगता है. बेस वेरिएंट 60 भी 8.6 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाता है. वहीं स्कोडा ने इस एसयूवी में नई जनरेशन की फास्ट चार्जिंग तकनीक का इस्तेमाल किया है. 91 केडब्ल्यूडीसी बैट्री पैक को 199 केडब्ल्यूडीसी फास्ट चार्जर की मदद से केवल 28 मिनट में 10 से 80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है. वहीं छोटे बैटरी पैक को लगभग 27 मिनट में 80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है. 

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हाईटेक इंटीरियर से लेस एसयूवी 

नई इलेक्ट्रिक एसयूवी का केबिन भी पूरी तरह टेक्नोलॉजी से लैस है. इसमें 13.6 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और 10 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. इसके अलावा इसमें पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल वायरलेस फोन चार्जर, डिजिटल की, 16-स्पीकर साउंड सिस्टम और सभी सीट में रो यूएसबी चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं. ग्राहकों को हेड अप डिस्प्ले, मसाज सीड्स, पावर एडजेस्टेबल, लेग रेस्ट और फोल्डेबल टेबल जैसे प्रीमियम फीचर्स का भी ऑप्शन मिलेगा. 

सेफ्टी में मिलेंगे 10 एयरबैग 

सेफ्टी के मामले में भी स्कोडा ने कोई समझौता नहीं किया है. नई ईवी में स्टैंडर्ड तौर पर 10 एयरबैग दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें 360 डिग्री कैमरा, एडवांस्ड ड्राइवर अस्सिटेंट सिस्टम, ऑटो पार्क असिस्ट इंटेलिजेंट पार्किंग फीचर और ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड हेड अप डिस्प्ले जैसे आधुनिक सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 25 Jun 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
Skoda Peaq EV Eletric SUV Skoda Peaq Premium EV Skoda Eletric Car
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