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हिंदी न्यूज़ऑटोDriving Licence से जुड़ा मोबाइल नंबर बदल गया है? जानिए घर बैठे अपडेट करने का आसान तरीका

Driving Licence से जुड़ा मोबाइल नंबर बदल गया है? जानिए घर बैठे अपडेट करने का आसान तरीका

How to Update Mobile Number Driving Licence: ड्राइविंग लाइसेंस का मोबाइल नंबर बदल गया है? परिवहन सारथी पोर्टल से घर बैठे 5 मिनट में नया नंबर अपडेट करने का सबसे आसान ऑनलाइन तरीका जानिए.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 15 Jul 2026 10:18 AM (IST)
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How to Update Mobile Number Driving Licence: ऐसा देखा जाता है कि जल्दी-जल्दी में लोग कोई भी डाक्यूमेंट्स बनवाने जाते हैं तो अपना कोई भी नंबर दे देतें हैं. जिसके बाद वह मोबाइल नंबर बंद होने के बाद डाक्यूमेंट्स में कोई भी बदलाव कराने में दिक्कत आती है. जिसके चलते आपको काफी भाग-दौड़ करनी पड़ती है. कुछ ऐसा ही आज कल लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर होता है.
दरअसल, आजकल ट्रैफिक पुलिस मैनुअल चालान काटने के बजाय सीधे ई-चालान (e-Challan) भेजती है. 

जिसकी सूचना आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आती है. अगर नंबर अपडेट नहीं होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा और समय पर जुर्माना न भरने के कारण मामला कोर्ट तक पहुंच सकता है. आज हम आपको बताएंगे कि आप अपना मोबाइल नंबर कैसे घर पर बैठे ही अपडेट कर सकते हैं. 

परिवहन सारथी पोर्टल का करें इस्तेमाल 

आपको बता दें कि, आप सबसे पहले अपने मोबाइल के ब्राउज़र में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन कर लें. जिसके बाद होमपेज खुलते ही आपको कई सारे विकल्प दिखाई देंगे जिनमें से आपको ऑनलाइन सर्विसेज वाले सेक्शन में जाकर ड्राइवर्स/ लर्नर्स लाइसेंस पर क्लिक करना होगा. 

इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां आपको एक ड्रॉप-डाउन मेनू से अपने राज्य का नाम चुनना होगा. जैसे ही आप अपना राज्य सिलेक्ट करेंगे आप सारथी पोर्टल के उस राज्य से जुड़े मुख्य डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे जहां लाइसेंस से जुड़ी सभी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध होती हैं.

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मोबाइल नंबर अपडेट का विकल्प ढूंढें

आप जैसे ही राज्य के मुख्य पेज पर पहुंचते हैं तो इसके बाद आपको ऊपर के मेनू बार में कई विकल्प दिखाई देंगे. वहां आपको अदर्स नाम का एक टैब मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा. इस टैब के अंदर जाते ही आपको अपडेट मोबाइल नंबर का एक सीधा ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें. 

इसके बाद सिस्टम आपसे कुछ बेसिक जानकारी मांगेगा जैसे कि आप किस तरह के लाइसेंस का नंबर बदलना चाहते हैं. वहां आपको ड्राइविंग लाइसेंस को सिलेक्ट करना होगा. इसके बाद नीचे दिए गए बॉक्स में अपना डीएल बनने की डेट, अपना डीएल नंबर और जन्मतिथि भरें.

नया नंबर ऐसे करें सबमिट

बता दें कि, अपनी सभी डिटेल्स भरने के बाद नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करें. ऐसा करते ही स्क्रीन पर आपके लाइसेंस की पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी. जिसमें आपका नाम, पुराना मोबाइल नंबर और पिता का नाम दिखाई देगा ताकि आप कन्फर्म कर सकें कि यह आपका ही लाइसेंस है. 

इसके बाद नीचे दिए गए प्रोसीड बटन पर क्लिक करें. अब आपके सामने नया मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा. अपना मौजूदा नया नंबर भरें और नंबर बदलने का कारण लिखकर क्लिक करें. जिसके बाद अब आपके नए नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे स्क्रीन पर दर्ज करके वेरिफाई करते ही आपका नया नंबर सफलतापूर्वक अपडेट हो जाएगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 15 Jul 2026 10:17 AM (IST)
Tags :
Update Mobile Number Driving Licence Sarathi Parivahan Dl Mobile Change Online Driving Licence Correction E Challan Sms Alert Update
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