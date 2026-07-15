नई Maruti Brezza की बुकिंग शुरू, नए टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ इस तारीख को देगी दस्तक

मारुति सुज़ुकी ने अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV ब्रेजा फेसलिफ्ट की बुकिंग शुरू कर दी है. कंपनी इस SUV को 24 जुलाई को लॉन्च करने वाली है. नई Brezza में पहले से ज्यादा आकर्षक डिजाइन, अपडेटेड इंटीरियर और कई नए फीचर्स देखने को मिलेंगे. इस बार सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन और गियरबॉक्स में किया गया है, जो इसे पहले से ज्यादा दमदार बनाता है.

नई Brezza में पहली बार टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है. यही इंजन फिलहाल Maruti Fronx में इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि कंपनी ने अभी इसकी पावर और टॉर्क के आंकड़े जारी नहीं किए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि Brezza के लिए इस इंजन को ज्यादा पावरफुल ट्यूनिंग के साथ पेश किया जाएगा. इससे SUV की परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले बेहतर हो सकती है.

Maruti Brezza का पावरट्रेन

इस नए टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ एक और खास बदलाव देखने को मिलेगा. Maruti Suzuki पहली बार अपनी किसी कार में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स देने जा रही है. माना जा रहा है कि यह नया गियरबॉक्स केवल टर्बो पेट्रोल वेरिएंट के साथ मौजूद होगा. इसके अलावा इस इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलने की उम्मीद है.

मौजूदा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी नई Brezza में जारी रहेगा. इस इंजन के साथ पहले की तरह 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलने की उम्मीद है. यानी ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से कई इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन मिल सकते हैं.

कैसा है गाड़ी का डिजाइन?

डिजाइन की बात करें तो नई Brezza में एक्सटीरियर में हल्के बदलाव किए जाएंगे, जिससे इसका लुक पहले से ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न दिखाई देगा. इंटीरियर में भी कई अपडेट देखने को मिलेंगे. उम्मीद है कि इसमें Maruti की नई Victoris में मिलने वाला लेटेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा. इसके अलावा केबिन की क्वालिटी, फीचर्स और टेक्नोलॉजी में भी सुधार देखने को मिल सकता है.

मारुति नई Brezza का CNG वेरिएंट भी लॉन्च कर सकती है. इसमें Victoris की तरह अंडरबॉडी CNG टैंक सेटअप मिलने की उम्मीद है, जिससे बूट स्पेस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और ग्राहकों को बेहतर प्रैक्टिकलिटी मिलेगी. अगर आप नई Brezza खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है. ग्राहक 11,000 रुपये की टोकन राशि देकर देशभर के Maruti Suzuki Arena डीलरशिप पर इसे बुक कर सकते हैं.

Maruti Brezza पहले से ही अपने 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के दम पर भारतीय बाजार में काफी सफल SUV रही है. अब इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन, नया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और कई नए फीचर्स जुड़ने से इसकी पॉपुलेरिटी और बिक्री में भी अच्छी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

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