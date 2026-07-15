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हिंदी न्यूज़ऑटोHero Vida VX2 के किस वेरिएंट को खरीदने में है फायदा? खरीदने से पहले यहां जानिए डिटेल्स

Hero Vida VX2 के किस वेरिएंट को खरीदने में है फायदा? खरीदने से पहले यहां जानिए डिटेल्स

Hero Vida VX2: हीरो का यह स्कूटर ऐसे ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है, जो रोजाना यूज के लिए एक भरोसेमंद इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं. इस स्कूटर में रिमूवेबल बैटरी दी गई है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 15 Jul 2026 10:12 AM (IST)
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अगर आप Hero Vida VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं लेकिन यह नहीं पता कि इसका कौन-सा वेरिएंट आपके लिए सही रहेगा? तो आपको सभी मॉडल सभी के बीच का अंतर जान लेना जरूरी है. कंपनी ने अलग-अलग बजट और जरूरत वाले ग्राहकों के लिए कई ऑप्शन दिए हैं.

हर वेरिएंट में बैटरी, रेंज, फीचर्स और कीमत अलग है. ऐसे में बिना जानकारी लिए स्कूटर की खरीदारी में आपको पछताना पड़ सकता है. ऐसे में खरीदने से पहले यह समझना जरूरी है कि किस वेरिएंट में क्या मिलता है और किस तरह के ग्राहकों के लिए कौन-सा मॉडल सबसे बेहतर साबित हो सकता है?

किन लोगों के लिए कौन-सा वेरिएंट?

Hero Vida VX2 को ऐसे ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है, जो रोजाना यूज के लिए एक भरोसेमंद इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं. इस स्कूटर में रिमूवेबल बैटरी दी गई है, जिसे जरूरत पड़ने पर घर के अंदर ले जाकर भी चार्ज किया जा सकता है. यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके घर या अपार्टमेंट में नीचे चार्जिंग की व्यवस्था नहीं है. 

इस स्कूटर के अलग-अलग वेरिएंट में सबसे बड़ा अंतर बैटरी कैपेसिटी और रेंज का है. छोटे बैटरी पैक वाले मॉडल की कीमत कम रखी गई है और यह शहर में रोजाना कम दूरी तय करने वाले लोगों के लिए उपयुक्त माना जाता है. वहीं बड़ी बैटरी वाले वेरिएंट लंबी दूरी तय करने वालों के लिए बेहतर ऑप्शन हैं क्योंकि इनमें एक बार चार्ज करने पर ज्यादा रेंज मिलती है. 

अगर आपका रोज का सफर 20 से 30 किलोमीटर के आसपास है और आप कम खर्च में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो बेस वेरिएंट आपकी जरूरत पूरी कर सकता है. अगर रोजाना 50 से 80 किलोमीटर तक चलाना पड़ता है या बार-बार चार्ज करने से बचना चाहते हैं, तो बड़ी बैटरी वाला वेरिएंट ज्यादा समझदारी वाला ऑप्शन होगा. 

फीचर्स और कीमत में अंतर

फीचर्स की बात करें तो टॉप वेरिएंट में डिस्प्ले, कनेक्टिविटी, राइडिंग मोड, बेहतर ब्रेकिंग और कुछ ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं, जबकि एंट्री-लेवल मॉडल में जरूरी फीचर्स दिए गए हैं ताकि कीमत कम रखी जा सके. इसलिए खरीदने से पहले यह देखना चाहिए कि आपको केवल आने-जाने के लिए स्कूटर चाहिए या फिर ज्यादा टेक्नोलॉजी और प्रीमियम सुविधाएं भी चाहिए. 

कीमत के मामले में भी सभी वेरिएंट में अंतर है. कम कीमत वाला मॉडल शुरुआती खरीदारों को आकर्षित करता है, जबकि टॉप वेरिएंट ज्यादा फीचर्स और लंबी रेंज के चलते महंगा पड़ता है. इसलिए केवल कीमत देखकर फैसला लेने की बजाय यह देखना ज्यादा जरूरी है कि आपका रोज का इस्तेमाल कैसा रहेगा और उसी हिसाब से मॉडल चुनें. 

ऐसे में अगर आपका बजट सीमित है और रोजाना कम दूरी तय करनी होती है तो बेस वेरिएंट सही रहेगा. वहीं दूसरी ओर अगर आपको बैटरी बैकअप थोड़ा ज्यादा चाहिए और बीच का ऑप्शन तलाश रहे हैं, तो मिड वेरिएंट बेहतर हो सकता है. वहीं जो लोग लंबी दूरी तय करते हैं, ज्यादा फीचर्स चाहते हैं और भविष्य को ध्यान में रखकर खरीदारी करना चाहते हैं, उनके लिए टॉप वेरिएंट सबसे अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है.

यह भी पढ़ें:- 'मैं माफी मांगता हूं...'E20 से माइलेज कमी के दावे के बाद सौरव जोशी ने क्यों लिया यू-टर्न?

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 15 Jul 2026 10:12 AM (IST)
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Hero Motocorp Auto News Car News Hero Vida VX2
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